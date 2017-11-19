Breakfast With The Beatles – November 19, 2017
8 AM
The Beatles – The Fool On The Hill
Paul – My Valentine
A Perfect Circle – Imagine
The Beatles – It Won’t Be Long
The Beatles – I Forgot To Remember To Forget (Bbc)
Paul – The Lovely Linda
The Beatles – Real Love
Ringo – Electricity
The Beatles – I Me Mine
Oasis – I Am The Walrus (Glasgow)
The Beatles – Sexy Sadie
Traveling Wilburys – The End Of The Line
Paul – Just Because (Russian)
9 AM
The Beatles – What You’re Doing
Paul – 3 Legs
The Finn Brothers – Too Many People
The Beatles – Misery
Count Basie – Kansas City
Professor Moptop
The Beatles – The Long And Winding Road (Glyn Johns Mix)
Glen Tilbrook – You Never Give Me Your Money
John – I Don’t Wanna Face It
Johnny Hallyday – I Saw Her Standing There
The Beatles – You Won’t See Me
George – Woman Don’t You Cry For Me
The Beatles – She Said She Said
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – NOVEMBER 19, 2017
LIVERPOOL ACOUSTIC – WEDNESDAY, 7 TILL 11 PM – HITZ PIZZA & SPORTS BAR, 700 BUTTERFIELD RD, MUNDELEIN
JAY GOEPPNER BACKDATED BAND – WEDNESDAY, 8 PM – PETE MITCHELLS, 21000 S. FRANKFORT SQUARE, FRANKFORT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE MUSIC)
THE NEW INVADERS – SATURDAY, 8:30 PM TILL 1 AM – MISTER MO’S, 7214 W. COLLEGE DR, PALOS HEIGHTS – 21+ (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – SATURDAY, 9 PM TILL 1 AM – POTATO CREEK JOHNNY’S, 1850 WAUKEGAN RD, GLENVIEW – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
TWO OF US – BEATLE BRUNCH – SUNDAYS – LABANQUE HOTEL, 2034 RIDGE IN HOMEWOOD
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM