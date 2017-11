song-artist Cold Duck Time-Rob Whitlock Champagne Taste-Full House Trip-Mike Stern Holiday Insane-Chad Wackerman Pelog Rock-Tohpati Mysterious Traveler-Weather Report Promises-Pete Levin An Apertif-Hank Mobley Ms. Turkey-John Daversa Feed Me-Jon Hendricks The Back Bone-Rahsaan Barber Mr.EP-Charlie Sepulveda Stuffy Turkey-Thelonious Monk Run Signal-Tom Guarna Gallop’s Gallop-Danny Grissett Turkey Hop(Pt.1&2)-Lionel Hampton

