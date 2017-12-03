Breakfast With The Beatles – December 3, 2017
8 AM
The Beatles – The Night Before
The Beatles – Beautiful Dreamer (Bbc)
The Little Monsters – Hello Goodbye
John – Surprise, Surprise (Sweet Bird Of Paradox)
The Beatles – She’s Leaving Home
Paul – Let Em In
Steve Forbert – One After 909
The Beatles – In My Life
Professor Moptop
The Beatles – Dig A Pony (Glyn Johns Mix)
Ringo – Winter Wonderland
The Beatles – Can’t Buy Me Love (U.S. Stereo)
Marvelettes – Please Mister Postman
George – Ski-Ing (Wonderwall)
The Beatles – Hey Bulldog
9 AM
The Beatles – Your Mother Should Know
George – Crackerbox Palace
Chicago Friends & Guests (W/Phil Angotti) – What You’re Doing
John – Imagine (Live Nyc)
Straight No Chaser (W/ Paul) – Wonderful Christmastime
The Beatles – Chains
Geller String Quartet – Uncle Albert
Paul – Mull Of Kintyre
The Beatles – Tomorrow Never Knows
The Beatles – You Never Give Me Your Money
Ozzy Osbourne – Woman
The Beatles – Thank You Girl
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – DECEMBER 3, 2017
PROFESSOR MOPTOP – PROGRAM ON THE MAGICAL MYSTERY TOUR – THURSDAY, 6:30 PM – PROSPECT HEIGHTS PUBLIC LIBRARY, 12 N. ELM STREET, PROSPECT HEIGHTS – WWW.PHPL.INFO
MICK ARCHER’S DUELING PIANOS – MUSIC OF THE BEATLES – FRIDAY, 6 TILL 8 PM – BARRINGTON PUBLIC LIBRARY, 505 N. NORTHWEST HIGHWAY, BARRINGTON
THE BRITINS – FRIDAY, 7 PM – WARREN CULTURAL CENTER, 154 PUBLIC SQUARE, GREENFIELD, IOWA
PROFESSOR MOPTOP – PROGRAM ON THE MAGICAL MYSTERY TOUR – SATURDAY, 1 PM – COLLEGE OF DuPAGE, 425 FAWELL BLVD, GLEN ELLYN
THE BEATLELELES (BEATLES UKULELE BAND) – SATURDAY, 8 PM – O’SULLIVAN’S PUBLIC HOUSE, 7244 MADISON ST, FOREST PARK
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 7 PM – WHITE EAGLE CHRISTMAS PARTY, NEW HORISON CENTER BENEFIT, 6839 N. MILWAUKEE AVE, NILES
THE LENNYS – SATURDAY, 9 PM TILL MIDNIGHT – PUB 72, 38 E. HIGGINS RD, GILBERTS, ILL – 21+ – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
SHINDIG – SATURDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – SIDE STREET TAVERN, 18401 N. CREEK DR, TINLEY PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – SATURDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – MANHATTAN’S, 300 S. SCHMALE, CAROL STREAM – CHRISTMAS SHOW (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 1:30 PM – FUNDRAISER FOR RENATO MARLOTTI, CARLISLE BANQUET HALL, 435 E. BUTTERFIELD RD, LOMBARD
TWO OF US – BEATLE BRUNCH – SUNDAYS – LABANQUE HOTEL, 2034 RIDGE IN HOMEWOOD
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM