Breakfast With The Beatles – December 3, 2017

8 AM

The Beatles – The Night Before

The Beatles – Beautiful Dreamer (Bbc)

The Little Monsters – Hello Goodbye

John – Surprise, Surprise (Sweet Bird Of Paradox)

The Beatles – She’s Leaving Home

Paul – Let Em In

Steve Forbert – One After 909

The Beatles – In My Life

Professor Moptop

The Beatles – Dig A Pony (Glyn Johns Mix)

Ringo – Winter Wonderland

The Beatles – Can’t Buy Me Love (U.S. Stereo)

Marvelettes – Please Mister Postman

George – Ski-Ing (Wonderwall)

The Beatles – Hey Bulldog

9 AM

The Beatles – Your Mother Should Know

George – Crackerbox Palace

Chicago Friends & Guests (W/Phil Angotti) – What You’re Doing

John – Imagine (Live Nyc)

Straight No Chaser (W/ Paul) – Wonderful Christmastime

The Beatles – Chains

Geller String Quartet – Uncle Albert

Paul – Mull Of Kintyre

The Beatles – Tomorrow Never Knows

The Beatles – You Never Give Me Your Money

Ozzy Osbourne – Woman

The Beatles – Thank You Girl

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – DECEMBER 3, 2017

PROFESSOR MOPTOP – PROGRAM ON THE MAGICAL MYSTERY TOUR – THURSDAY, 6:30 PM – PROSPECT HEIGHTS PUBLIC LIBRARY, 12 N. ELM STREET, PROSPECT HEIGHTS – WWW.PHPL.INFO

MICK ARCHER’S DUELING PIANOS – MUSIC OF THE BEATLES – FRIDAY, 6 TILL 8 PM – BARRINGTON PUBLIC LIBRARY, 505 N. NORTHWEST HIGHWAY, BARRINGTON

THE BRITINS – FRIDAY, 7 PM – WARREN CULTURAL CENTER, 154 PUBLIC SQUARE, GREENFIELD, IOWA

PROFESSOR MOPTOP – PROGRAM ON THE MAGICAL MYSTERY TOUR – SATURDAY, 1 PM – COLLEGE OF DuPAGE, 425 FAWELL BLVD, GLEN ELLYN

THE BEATLELELES (BEATLES UKULELE BAND) – SATURDAY, 8 PM – O’SULLIVAN’S PUBLIC HOUSE, 7244 MADISON ST, FOREST PARK

AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 7 PM – WHITE EAGLE CHRISTMAS PARTY, NEW HORISON CENTER BENEFIT, 6839 N. MILWAUKEE AVE, NILES

THE LENNYS – SATURDAY, 9 PM TILL MIDNIGHT – PUB 72, 38 E. HIGGINS RD, GILBERTS, ILL – 21+ – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

SHINDIG – SATURDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – SIDE STREET TAVERN, 18401 N. CREEK DR, TINLEY PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

THE STING RAYS – SATURDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – MANHATTAN’S, 300 S. SCHMALE, CAROL STREAM – CHRISTMAS SHOW (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 1:30 PM – FUNDRAISER FOR RENATO MARLOTTI, CARLISLE BANQUET HALL, 435 E. BUTTERFIELD RD, LOMBARD

TWO OF US – BEATLE BRUNCH – SUNDAYS – LABANQUE HOTEL, 2034 RIDGE IN HOMEWOOD

THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

