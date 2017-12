Jazz Transfusion Playlist December 3,2017

song-artist

The Girls Next Door-Pat Metheny

Whatchacallit-Mike Stern

Papa Was A Rolling Stone-Marcus Miller

Yo Sin Mi-Dusan Jevtovic

One And One-Miles Davis

Way Down Yonder-Pete Levin

Jesu, Joy Of Mans Desiring-Randy Waldman

The Daily Mail-Ernesto Cervini

News From The Front-Joshua Redman

Travelin’ Light-Johnny O’Neal

Bossa Beguine-Oscar Peterson

Hark The Harold Angels Swing-Edgar Gabriel

Tell Me A Bedtime Story-Caribbean Jazz Project

Two or Three Birds With One Bird-Keith Karns

Wobbly Dance Flower-John Daversa