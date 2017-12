(John Pratt/Keystone/Getty Images)

Breakfast With The Beatles – December 24, 2017

8 AM

The Beatles – I’m Down

The Beatles – That’ll Be The Day (Anthology)

Abbey Road Xmas Ensemble – Last Christmas

The Beatles – Long, Long, Long

Ghost – Here Comes The Sun

Paul – With A Little Luck

Lonely Hearts Band – Jingle Bell Rock

The Beatles – Anna

John – Bless You (Menlove Ave)

George – That’s What It Takes

Fab Four – Jingle Bells

The Beatles – Norwegian Wood (Take 2)

The Beatles – The Beatles Christmas Record 1969

The Beatles – Yellow Submarine

Pugwash – If I Needed Someone

9 AM

The Beatles – A Day In The Life

Paul – Picasso’s Last Words (Drink To Me)

Newcastle Road – Christmas With The Beatles

The Beatles – Flying

Professor Moptop

The Beatles – In My Life

Ringo – Christmas Eve

Smithereens – Christmas Time Is Here Again

The Beatles – All I Want For Christmas Is A Bottle

The Beatles – Thank You Girl (Harmonica Fills)

The Beatles – And I Love Her

Beatmas – Silent Night

John – Woman

The Beatles – Lady Madonna

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – DECEMBER 24, 2017

AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 8 PM – 210, 210 GREEN BAY RD, HIGHWOOD

BEATALLICA – THURSDAY, DOORS OPEN AT 7 PM – TURNER HALL BALLROOM, 1034 N. 4TH ST, MILWAUKEE, WISC (BEATLE PARODY)

BEATALLICA – FRIDAY, 9 PM – DURTY NELLIE’S 180 N. SMITH ST, PALATINE – 21+ (BEATLE PARODY)

THE STING RAYS – SUNDAY, NEW YEARS EVE – MANHATTAN’S, 300 S. SCHMALE, CAROL STREAM – CALL FOR RESERVATIONS – 630-871-2991 (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

TWO OF US – BEATLE BRUNCH – SUNDAYS – LABANQUE HOTEL, 2034 RIDGE IN HOMEWOOD

THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

