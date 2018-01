Miles Davis

song-artist

Splatch-Miles Davis

Conehead Bop-Randy Bernsen

Whatchacallit-Mike Stern

Front Porch Pine-Beledo

Janger-Tohpati

Mr. Clean-Mark Egan

50 Ways to Leave Your Lover-Dr.Lonnie Smith

The Dream/It’s Time-Max Roach

Mostly In Blue-George Cotsirilos

Breakin’ Out-Dino Govoni

The Frim Fram Sauce-Michel Camilo

Blue Key-Joe Magnarelli

Sound Of Red-Rene Marie

San Francisco Holiday-Monk’s Music Trio

Repetition-Takaaki

Granada Bus-Ernesto Cervini