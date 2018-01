Photo: PA Images / Sipa / USA Today

Breakfast With The Beatles – January 21, 2018

8 AM

The Beatles – Kansas City/Hey Hey Hey

The Beatles – Misery (Take 6)

George – Isn’t A Pity

Richie Havens – Rocky Raccoon

The Beatles – She’s A Woman

Paul – Fine Line

The Beatles – I’m So Tired (Mixing Session)

The Beatles – Lucy In The Sky With Diamonds

The Beatles – Hold Me Tight (U.S. Mono)

Paul – The Mess

The Beatles – Birthday

John – Mother

The Beatles – And Your Bird Can Sing

Living Colour – Tomorrow Never Knows

9 AM

The Beatles – Here Comes The Sun

Edwin Starr – My Sweet Lord

Paul – Beware My Love

Johnny Rivers – Can’t Buy Me Love

The Beatles – Another Girl

Professor Moptop

Beatles Hits Gone Ukulele – Get Back

The Beatles – Mean Mister Mustard (Anthology)

Ringo – I’m The Greatest

Los Fabulosos Cadillacs – Strawberry Fields Forever

The Beatles – Day Tripper

George – Absolutely Sweet Marie (Dylan’s 30th)

The Beatles – What Goes On

The Beatles – If I Fell

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JANUARY 21, 2018

THE STING RAYS – FRIDAY, 7:30 TILL 11:30 – COOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 9 PM – BANNERMAN’S SPORTS GRILL, 858 S. ROUTE 59, BARTLETT – 21+

SHINDIG – SATURDAY, 8 TILL 11 PM – CANTIGNY VFW POST, 826 HORSESHOE DR, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

THE STING RAYS – SATURDAY, 9 PM TILL 1 AM – POTATO CREEK JOHNNY’S, 1850 WAUKEGAN RD, GLENVIEW – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

GARY WENSTRUP BEATLE COURSES:

THE BEATLES: A MAGICAL HISTORY TOUR – COLLEGE OF DUPAGE – STARTING FEBRUARY 15

JOHN, PAUL, GEORGE & RINGO: SOLO IN THE SEVENTIES – COLLEGE OF DUPAGE, STARTING APRIL 5TH

THE BEATLES: A MAGICAL HISTORY TOUR – HARPER COLLEGE – STARTING MAY 16TH

TWO OF US – BEATLE BRUNCH – SUNDAYS – LABANQUE HOTEL, 2034 RIDGE IN HOMEWOOD

THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES

WWW.DANNYDONUTS.COM

BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.

WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM

WWW.JOHNLENNON.COM

WWW.PAULMCCARTNEY.COM

WWW.GEORGEHARRISON.COM

WWW.RINGOSTARR.COM

THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM

WWW.PETEBEST.COM

WWW.BEATLEFAN.COM

ABBEY ROAD ON THE RIVER

WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM