Breakfast With The Beatles – January 21, 2018
8 AM
The Beatles – Kansas City/Hey Hey Hey
The Beatles – Misery (Take 6)
George – Isn’t A Pity
Richie Havens – Rocky Raccoon
The Beatles – She’s A Woman
Paul – Fine Line
The Beatles – I’m So Tired (Mixing Session)
The Beatles – Lucy In The Sky With Diamonds
The Beatles – Hold Me Tight (U.S. Mono)
Paul – The Mess
The Beatles – Birthday
John – Mother
The Beatles – And Your Bird Can Sing
Living Colour – Tomorrow Never Knows
9 AM
The Beatles – Here Comes The Sun
Edwin Starr – My Sweet Lord
Paul – Beware My Love
Johnny Rivers – Can’t Buy Me Love
The Beatles – Another Girl
Professor Moptop
Beatles Hits Gone Ukulele – Get Back
The Beatles – Mean Mister Mustard (Anthology)
Ringo – I’m The Greatest
Los Fabulosos Cadillacs – Strawberry Fields Forever
The Beatles – Day Tripper
George – Absolutely Sweet Marie (Dylan’s 30th)
The Beatles – What Goes On
The Beatles – If I Fell
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JANUARY 21, 2018
THE STING RAYS – FRIDAY, 7:30 TILL 11:30 – COOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 9 PM – BANNERMAN’S SPORTS GRILL, 858 S. ROUTE 59, BARTLETT – 21+
SHINDIG – SATURDAY, 8 TILL 11 PM – CANTIGNY VFW POST, 826 HORSESHOE DR, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – SATURDAY, 9 PM TILL 1 AM – POTATO CREEK JOHNNY’S, 1850 WAUKEGAN RD, GLENVIEW – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
GARY WENSTRUP BEATLE COURSES:
THE BEATLES: A MAGICAL HISTORY TOUR – COLLEGE OF DUPAGE – STARTING FEBRUARY 15
JOHN, PAUL, GEORGE & RINGO: SOLO IN THE SEVENTIES – COLLEGE OF DUPAGE, STARTING APRIL 5TH
THE BEATLES: A MAGICAL HISTORY TOUR – HARPER COLLEGE – STARTING MAY 16TH
TWO OF US – BEATLE BRUNCH – SUNDAYS – LABANQUE HOTEL, 2034 RIDGE IN HOMEWOOD
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM