Breakfast With The Beatles – January 28, 2018
8 AM
The Beatles – Fixing A Hole
Paul – Hope For The Future
King’s Singers – I Want To Hold Your Hand
The Beatles – Tell Me Why
Beck – Love
The Beatles – Yesterday (Take 2)
The Beatles – For No One
Sergio Mendes – Day Tripper
The Beatles – If I Needed Someone
Professor Moptop
Paul – Get Back (Nyc)
Chuck Berry – Rock And Roll Music
John – Steel And Glass
2 Cellos – Live And Let Die
The Beatles – You’ve Got To Hide Your Love Away
Paul – Another Day
George – Unconsiousness Rules
9 AM
The Beatles – I’ll Get You
Elton John W/John Lennon – I Saw Her Standing There
The Beatles – Why Don’t We Do It In The Road
The Beatles – I Want You (She’s So Heavy) (Paul Vocal)
Ringo – Sunshine Life For Me (Sail Away Raymond)
The Beatles – Three Cool Cats (Anthology)
Paul – The Other Me
The Beatles – All My Loving
Laurence Juber – Maisie (Wings Version)
George – Apple Scruffs
Sarah Mclachlan – Blacbird
The Beatles – Because
Paul – See Your Sunshine
The Beatles – Hey Jude
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JANUARY 28, 2018
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 7:30 PM – WAVERLY BEACH, N8770 FIRE LANE 1, MENASHA, WISC – ALL AGES – BENEFIT MACC FUND, HOPE FOR KIDS
MEDICATED GOO – FRIDAY, 9 PM TILL MIDNIGHT – CARY’S LOUNGE, 2251 W. DEVON, CHICAGO – NO COVER CHARGE – (MUSIC OF CREAM, HENDRIX, TRAFFIC AND BEATLES)
BRIT BEAT – SATURDAY, 8 PM – NORTHSHORE CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, 9501 SKOKIE BLVD, SKOKIE – ALL AGES
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 9 PM – HOLLYWOOD CASINO, 777 HOLLYWOOD BLVD, JOLIET – 21+
SHINDIG – SATURDAY, 8 TILL 11 PM – CANTIGNY VFW POST, 826 HORSESHOE DR, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
GARY WENSTRUP BEATLE COURSES:
THE BEATLES: A MAGICAL HISTORY TOUR – COLLEGE OF DUPAGE – STARTING FEBRUARY 15
JOHN, PAUL, GEORGE & RINGO: SOLO IN THE SEVENTIES – COLLEGE OF DUPAGE, STARTING APRIL 5TH
THE BEATLES: A MAGICAL HISTORY TOUR – HARPER COLLEGE – STARTING MAY 16TH
TWO OF US – BEATLE BRUNCH – SUNDAYS – LABANQUE HOTEL, 2034 RIDGE IN HOMEWOOD
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM