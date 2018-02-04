Breakfast With The Beatles – February 4, 2018
8 AM
The Beatles – Help
Paul – Hot As Sun/Glasses
Paul – Dress Me Up As A Robber
John Entwistle – Here Comes The Sun
The Beatles – Doctor Robert
The Beatles – Hello Little Girl (Anthology)
Los Fernandos – Yellow Submarine
The Beatles – Sour Milk Sea (Demo)
The Beatles – Getting Better
Fanny – Hey Bulldog
The Beatles – Ask Me Why
Ringo – Write One For Me
The Beatles – Taxman
Alice Cooper – Eleanor Rigby
The Beatles – Girl
John – Well Well Well
9 AM
The Beatles – Across The Universe (Past Masters)
John – #9 Dream
Tommy Emmanuel – Michelle (Live)
John – Grow Old With Me
Paul – Ram On
Professor Moptop
The Beatles – Get Back (Naked)
The Beatles – You Really Got A Hold On Me (Mono)
George – Wah Wah (Bangladesh)
Black Rebel Motorcycle Club – Art Of Dying
The Beatles – Sie Liebt Dich
George – The Day The World Gets Round
The Beatles – I’ll Follow The Sun
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – FEBRUARY 4, 2018
FAB FOUR – FRIDAY, 8 PM – ARCADA THEATRE, 105 E. MAIN ST, ST. CHARLES – ALL AGES
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 9 PM – RIVERS CASINO, 3000 S. RIVER RD. DES PLAINES – 21+
STING RAYS – FRIDAY, 9 PM TILL 1 AM – CHING HUA’S, 1992 S. RIVER RD, DES PLAINES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE LENNYS – FRIDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – DANNY’S PIZZA, 231 DOUGLAS AVE, ELGIN – ALL AGES – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 8 PM – 11TH ANNUAL ALL YOU NEED IS LOVE CONCERT, MAJESTIC THEATER, 150 N. SCHUYLER AVE, KANKAKEE
FAB FOUR – SATURDAY, 8 PM – WILD ROSE CASINO & RESORT, 777 WILD ROSE RD, JEFFERSON, IOWA
JAY GEPNER AND THE CLASS OF 68 BAND, SATURDAY, 9 PM, DOCKS BAR & GRILL, 313 E. LIBERTY ST, WAUCANDA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
SHINDIG – SATURDAY, 7 TILL 11 PM – AMERICAM- ITALIAN CULTURAL SOCIETY, 1918 DONMAUR DR, CREST HILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
STING RAYS – SATURDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – MANHATTANS’S. 300 S. SCHMALE, CAROL STREAM – VALENTINE’S DANCE – RESERVATIONS: 630-871-2991 (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
GARY WENSTRUP BEATLE COURSES:
THE BEATLES: A MAGICAL HISTORY TOUR – COLLEGE OF DUPAGE – STARTING FEBRUARY 15
JOHN, PAUL, GEORGE & RINGO: SOLO IN THE SEVENTIES – COLLEGE OF DUPAGE, STARTING APRIL 5TH
THE BEATLES: A MAGICAL HISTORY TOUR – HARPER COLLEGE – STARTING MAY 16TH
TWO OF US – BEATLE BRUNCH – SUNDAYS – LABANQUE HOTEL, 2034 RIDGE IN HOMEWOOD
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM