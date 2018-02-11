Breakfast With The Beatles – February 11, 2018
8 AM
The Beatles – Paperback Writer
The Beatles – Slow Down (Bbc)
Ringo – Postcards From Paradise
Paul – Looking At Her
Joshua Rifkin – You’ve Got To Hide Your Love Away
The Beatles – Being For The Benefit Of Mr. Kite
Cheryl Crow – Here Comes The Sun
Professor Moptop
Bill Clifton – Beatle Crazy
The Beatles – Mister Moonlight
The Beatles – Dig A Pony
The Beatles – Baby It’s You
George – Dark Horse (Japan)
John – Cleanup Time
9 AM
The Beatles – Sun King Medly
Replicants – How Do You Sleep
Paul – Jet (Berlin Soundcheck 1993)
The Smithereens – I Don’t Want To Spoil The Party
John – Meat City
The Beatles – The Walk
The Beatles – Things We Said Today
Bob Dylan – If Not For You
The Beatles – Till There Was You (Anthology)
The Beatles – Another Hard Days Night (Help Soundtrack)
The Beatles – Blue Jay Way
Paul – That Would Be Something
George – Fish On The Sand
The Beatles – Ob La Di, Ob La Da
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – FEBRUARY 11, 2018
THE NEVERLY BROTHERS – WEDNESDAY, 7:30 PM – VALENTINE’S DAY THEATER ENGAGEMENT – WILDEY THEATER, 252 N. MAIN ST, EDWARDSVILLE, ILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
FREE RANGE UKULELE SOCIETY MEET UP – THURSDAY, 7 TILL 9 PM – EASTGATE CAFÉ, 102 HARRISON ST, OAK PARK – PLAYING AND SINGING THE SONGS OF RINGO STARR – BRING YOUR UKES
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 8 PM – BEVERLY ARTS CENTER, 2407 W. 111TH ST, CHICAGO
LIVERPOOL ACOUSTIC -SATURDAY, 7 TILL 10 PM – HACKNEY’S ON LAKE, 1514 E. LAKE AVE, GLENVIEW
FAB FOUR – SATURDAY, 4 & 8 PM – HO CHUNK CASINO, BLACK RIVER FALLS, WISC
THE STING RAYS – SATURDAY, 5 TILL 9 – BAND BEGINS AT 7:00 – ANNUAL PORK DINNER FUNDRAISER FOR A VETERANS CAUSE – AMERICAN LEGINON POST 76 570 S. GARY AVE, CAROL STREAM (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
SHINDIG – SUNDAY, 3 TILL 5 PM – PHEASANT RUN MAINSTAGE THEATER, 4051 E. MAIN ST, SAINT CHARLES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
GARY WENSTRUP BEATLE COURSES:
THE BEATLES: A MAGICAL HISTORY TOUR – COLLEGE OF DUPAGE – STARTING FEBRUARY 15
JOHN, PAUL, GEORGE & RINGO: SOLO IN THE SEVENTIES – COLLEGE OF DUPAGE, STARTING APRIL 5TH
THE BEATLES: A MAGICAL HISTORY TOUR – HARPER COLLEGE – STARTING MAY 16TH
TWO OF US – BEATLE BRUNCH – SUNDAYS – LABANQUE HOTEL, 2034 RIDGE IN HOMEWOOD
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM