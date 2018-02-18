Breakfast With The Beatles – February 18, 2018
8 AM
The Beatles – Hello Goodbye
The Beatles – All You Need Is Love (Segment)
The Beatles – Sick To Death (Everyday Chemistry)
Ringo – Hey Baby
The Beatles – Tell Me What You See
Rolling Stones – I Wanna Be Your Man
The Beatles – Roll Over Beethoven (Bbc)
The Beatles – The Continuing Story Of Bungaloo Bill
Paul – Bluebird
Judy Collins – Norwegian Wood
George – Piggies (Japan)
The Beatles – I’m Only Sleeping
John – Gimmie Some Truth
Nicholas Tremulis – Sexy Sadie
The Beatles – All I’ve Got To Do
George – Wah Wah
John & Yoko – Sunday Bloody Sunday
9 AM
The Beatles – Something
Diane Krall – If I Take You Home Tonight
Paul – I’m Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter (Live)
Bill Frisell – Come Together
Paul – Listen To What The Man Says
Professor Moptop
The Beatles – Don’t Let Me Down (Demo)
The Beatles – Yes It Is
The Beatles – Words Of Love
Yoko Ono – Walking On Thin Ice
The Beatles – A Day In The Life
The Beatles – Drive My Car
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – FEBRUARY 18, 2018
THE STING RAYS – FRIDAY, 7 TILL 10 PM – CARY PUBLIC LIBRARY, 1606 THREE OAKS RD, CARY (CARY LIBRARY CARD HOLDERS ONLY) (DANCE FOR ADULTS) (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
GEORGE HARRISON BIRTHDAY TRIBUTE CONCERT – PHIL ANGOTTI, THE HANDCUFFS, TOMORROW THE MOON, ELLIS CLARK & THE BIG PARADE, SANDELWOOD SITAR ENSEMBLE AND MORE – SATURDAY, 8:00 – MARTYR’S, 3855 N. LINCOLN
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 9:30 PM – NEVIN’S BREWING COMPANY, 12337 S. ROUTE 59, PLAINFIELD
THE BRITINS – SATURDAY, 7 PM – FON DU LAC POLICE ASSOCIATION, FON DU LAC HIGH SCHOOL, 801 CAMPUS DR, FON DU LAC, WISC
SHINDIG – SATURDAY, 8 TILL MIDNIGHT – CROATIAN CULTURAL CLUB, 1503 CLEMENT ST, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
BAGSHOT ROW – SUNDAY, 5:30 TILL 8 PM – EVEN FLOW, 302 W. STATE ST, GENEVA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
GARY WENSTRUP BEATLE COURSES:
JOHN, PAUL, GEORGE & RINGO: SOLO IN THE SEVENTIES – COLLEGE OF DUPAGE, STARTING APRIL 5TH
THE BEATLES: A MAGICAL HISTORY TOUR – HARPER COLLEGE – STARTING MAY 16TH
TWO OF US – BEATLE BRUNCH – SUNDAYS – LABANQUE HOTEL, 2034 RIDGE IN HOMEWOOD
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM