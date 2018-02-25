Breakfast With The Beatles – February 25, 2018
8 AM
The Beatles – It’s All Too Much
George – Rocking Chair In Hawaii
The Beatles – Chains (Bbc)
George – Crackerbox Palace
Stephen King – You Like Me Too Much
The Beatles – Here Comes The Sun
Tedeschi Trucks Band – Something
Professor Moptop
George – Cheer Down
Bar Ratts – Only A Northern Song
The Beatles – I Want To Tell You
Bill Wyman’s Rhythm Kings – Taxman
The Beatles – I Need You
George – All Things Must Pass
9 AM
The Beatles – Old Brown Shoe
George – Living In The Material World
Leon Russell – Beware Of Darkness
The Beatles – Don’t Bother Me
Professor Moptop
George – Ride Rajbun
Slide Brothers W/Robert Randolph – My Sweet Lord
George – Love Comes To Everyone
The Beatles – I’m Happy Just To Dance With You
Carl Perkins And Friends W/George & Ringo – Blue Suede Shoes
The Beatles – While My Guitar Gently Weeps
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – FEBRUARY 25, 2018
THE BRITINS – FRIDAY, FISH FRY AT 6, CONCERT AT 8 PM – BEATLE BASH, WAUKESHA EXPO CENTER, 1000 NORTHVIEW RD, WAUKESHA, WISC
THE STING RAYS – FRIDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
ALL YOU NEED IS LOVE – LAKESIDE PRIDE JAZZ ORCHESTRA – SATURDAY, 7:30 TILL 9:30 PM – CENTER ON HALSTED, 3656 N. HALSTED – WEAR 1960’S DRESS – BENEFIT FOR MUSICAL ENDEAVORS OF LGBTQ AND ALLIED COMMUNITY
THE BEATLELELES – SATURDAY, 3 TILL 5 PM – IN THE TENT AT O’SULLIVANS PUBLIC HOUSE, 7244 MADISON ST, FOREST PARK – ST. PATRICK’S DAY PARADE STARTS AT 1:00
1964…THE TRIBUTE – SATURDAY – LONG CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, 111 N. 6TH ST, LAFAYETTE, IND
THE NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 7 PM – MELVIN COMMUNITY HALL, 108 E. MAIN ST, MELVIN, ILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE LENNYS – SATURDAY, 9 PM TILL MIDNIGHT – CHUBBY BULLFROG, 14994 SPRING HILL MALL, DUNDEE – 21+ – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
SHINDIG – SATURDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – SIDE STREET TAVERN, 18401 N. CREEK DR, TINLEY PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – SATURDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – CROATION CLUB, 1503 CLEMENT ST, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
GARY WENSTRUP BEATLE COURSES:
JOHN, PAUL, GEORGE & RINGO: SOLO IN THE SEVENTIES – COLLEGE OF DUPAGE, STARTING APRIL 5TH
THE BEATLES: A MAGICAL HISTORY TOUR – HARPER COLLEGE – STARTING MAY 16TH
TWO OF US – BEATLE BRUNCH – SUNDAYS – LABANQUE HOTEL, 2034 RIDGE IN HOMEWOOD
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM