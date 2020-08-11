Saturday Morning Flashback Featured 1970 This Week
Saturday Morning Flashback Featured 1970 This Week.
JETHRO TULL - TEACHER
ALLMAN BROTHERS BAND - MIDNIGHT RIDER
JOHNNY WINTER - ROCK AND ROLL HOOCHIE KOO
GEORGE HARRISON - ISN'T IT A PITY
CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL - UP AROUND THE BEND
POCO - YOU BETTER THINK TWICE
THE KINKS - LOLA
BUDDY GUY AND JR. WELLS - HOOCHIE COOCHIE MAN
BEATLES - I DIG A PONY
MOUNTAIN - MISSISSIPPI QUEEN
FREE - ALL RIGHT NOW
SPIRIT - NATURE'S WAY
THE VELVET UNDERGROUND - ROCK AND ROLL
IDES OF MARCH - VEHICLE
THE GRATEFUL DEAD - UNCLE JOHN'S BAND
NEIL YOUNG - DON'T LET IT BRING YOU DOWN
LED ZEPPELIN - BRON-Y-AUR STOMP
JOE COCKER - THE LETTER-LIVE
SANTANA - BLACK MAGIC WOMAN/GYPSY QUEEN
BYRDS - CHESTNUT MARE
ELTON JOHN - COUNTRY COMFORT
VAN MORRISON - BLUE MONEY
EMERSON, LAKE AND PALMER - LUCKY MAN
WHO - THE SEEKER
SUGARLOAF - GREEN-EYED LADY
DOORS - WAITING FOR THE SUN
SIMON AND GARFUNKEL - EL CONDOR PASA
JOHN LENNON - INSTANT KARMA
MICK JAGGER - MEMO FROM TURNER
GUESS WHO - HAND ME DOWN WORLD
DEREK AND THE DOMINOS - LAYLA
BLUES IMAGE - RIDE CAPTAIN RIDE
CROSBY, STILLS, NASH AND YOUNG - COUNTRY GIRL