Breakfast With The Beatles – April 14, 2019

8 AM

The Beatles – It Won’t Be Long

Paul – Hi Hi Hi

The Beatles – Ticket To Ride (Bbc)

Paul – Ballroom Dancing (Demo)

The Beatles – Back In The Ussr (Demo)

The Beatles – I Feel Fine

Stereophonics – Don’t Let Me Down

Professor Moptop

The Beatles – Something

Ringo – Man Like Me

Eric Gales – With A Little Help From My Friends

The Beatles – Flying

The Beatles – Two Of Us

The Beatles – Hey Jude (Rehearsal)

9 AM

The Beatles – Paperback Writer

George Burns – Fixing A Hole

John – You Can’t Catch Me

Arcade Fire – Mind Games

The Beatles – Nowhere Man

John – Beautiful Boy

Paul – Too Much Rain

Graham Parker – Come And Get It

George – Hear Me Lord

Pat Metheny – And I Love Her

The Beatles – Blackbird

Paul – We Can Work It Out (Back In The U.S.)

The Beatles – Boys

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - APRIL 14, 2019

1964…THE TRIBUTE – THURSDAY – DEVOS PERFORMANCE HALL, 303 MONROE AVE N.W., GRAND RAPIDS, MICH THE BEATLELELES – FRIDAY, 8:30 PM – DKT RESTAURANT, 220 HARRISON ST, OAK PARK McLENNON – FRIDAY, 8:30 TILL 11:30 PM – DOC’S VICTORY PUB, 490 SPRING RD, ELMHURST SHINDIG – FRIDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS) BRIT BEAT – SATURDAY, 7:30 PM – METROPOLIS PERFORMING ARTS CENTRE, 111 W. CAMPBELL ST, ARLINGTON HEIGHTS AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 8 PM – ROUND LAKE BEACH CULTURAL & CIVIC CENTER, 2007 CIVIC CENTER WAY, ROUND LAKE BEACH

FAB FAUX – THE WHITE ALBUM AND OTHER BEATLE SONGS – FRIDAY, MAY 10TH – PARK WEST – WWW.TICKETFLY.COM

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

