Breakfast With The Beatles – April 21, 2019

Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for April 21.

April 21, 2019
Breakfast with the Beatles
The Beatles

Photo: PA Images / Sipa / USA Today

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Shows

Breakfast With The Beatles – April 21, 2019

 

8 AM

 

The Beatles – Words Of Love

Paul & Ringo – Sgt Pepper/With A Little Help (Grammy Tribute)

George – Cockamamie Business

 

Paul – Bip Bop (Rough Mix)

Big Daddy – Lovely Rita

The Beatles – Please Please Me

 

Ringo – Bye Bye Blackbird

Paul – Ram  On

The Beatles – Here, There And Everywhere

Jeff Lynne, Tom Petty, Dhani Harrison – Handle With Care

The Beatles – Within You Without You (Anthology-Instrumental)

 

The Cure – Hello Goodbye

The Beatles – Baby You’re A Rich Man

John – Watching The Wheels

 

9 AM

 

The Beatles – I Call Your Name (Capitol Mono)

Sheryl Crow – A Hard Days Night

The Beatles – Savoy Truffle

Harvey Averne Dozen – The Word

 

The Beatles – Don’t Let Me Down

Professor Moptop

The Beatles – Maxwell’s Silver Hammer (Anthology)

Todd Rundgren – Hold Me Tight

 

Paul – San Ferry Anne

The Beatles – Ticket To Ride

The Beatles – Yer Blues (Edit Of Takes #16 & 17)

 

George – All Things Must Pass

 

The Beatles – The Long And Winding Road

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS  -  APRIL  21, 2019

 

PHIL ANGOTTI – TUESDAY, 8 PM – WIRE, 6815 W. ROOSEVELT RD, BERWYN (SOLO SET OF JOHN LENNON SONGS)

 

BRIT BEAT – TUESDAY, 7:30 PM – THE PARAMOUNT THEATRE, 123  3RD AVE, CEDAR RAPIDS, IOWA

 

RAIN ….A BEATLES TRIBUTE – ABBEY ROAD ALBUM – WEDNESDAY, 7 PM – TAXSLAYER CENTER, 1201 RUVER DR, MOLINE

 

AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 9 PM – FITZGERALDS, 6615 ROOSEVELT RD, BERWYN – 21+

 

JAY GOEPNER & THE CLASS OF 68 BAND – FRIDAY, 8:30 PM – POTATO CREEK JOHNNYS, 1850 WAUKEGAN RD, GLENVIEW (SET ILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

THE STING RAYS – FRIDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – CHING HUA’S, 1992 S. RIVER RD, DES PLAINES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – WILMETTE FRENCH MARKET AT THE WILMETTE METRA TRAIN STATION PARKING LOT, 722 GREEN BAY ROAD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE JAZZ)

 

AMERICAN ENGLISH – SATURDAY – 551 LIVE, 551 N. OGDEN AVE, CHICAGO – 21+

 

LIVERPOOL ACOUSTIC – SATURDAY, 7:30 TILL 10:30 – COPPER FIDDLE DISTILLERY, 532 W. STATE ROUTE 22 #110, LAKE ZURICH

 

THE BRITINS – SATURDAY, 7:30 PM – CENTER FOR THE ARTS, TECUMSEH, MICH

 

SHINDIG – SATURDAY, 8 TILL 11 PM – CANTIGNY VFW POST 367, 826 HORSESHOE DR, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

BAGSHOT ROW & OTHER CHICAGO BANDS – FUNDRAISER FOR THE FILM “GOOD TIMES ROCK & ROLL, A MOVIE ABOUT DJ DICK BIONDI – SUNDAY, 2 TILL 6 PM – 115 BOURBON ST, MERRIONETTE PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

THE EPISCOPAL CHURCH OF ST. JAMES WILL CELEBRATE THEIR ANNUAL BEATLE MASS, SUNDAY, 10 AM AT 550 SUNSET RIDGE RD, NORTHFIELD

 

 

FAB FAUX – THE WHITE ALBUM AND OTHER BEATLE SONGS – FRIDAY, MAY 10TH – PARK WEST – WWW.TICKETFLY.COM

 

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS

 

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES

 

WWW.DANNYDONUTS.COM

 

BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.

 

WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM

 

WWW.JOHNLENNON.COM

 

WWW.PAULMCCARTNEY.COM

 

WWW.GEORGEHARRISON.COM

 

WWW.RINGOSTARR.COM

 

THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM

 

WWW.PETEBEST.COM

 

WWW.BEATLEFAN.COM

 

ABBEY ROAD ON THE RIVER

WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM

 

 

 

 

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Terri Hemmert