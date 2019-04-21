Breakfast With The Beatles – April 21, 2019
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for April 21.
Breakfast With The Beatles – April 21, 2019
8 AM
The Beatles – Words Of Love
Paul & Ringo – Sgt Pepper/With A Little Help (Grammy Tribute)
George – Cockamamie Business
Paul – Bip Bop (Rough Mix)
Big Daddy – Lovely Rita
The Beatles – Please Please Me
Ringo – Bye Bye Blackbird
Paul – Ram On
The Beatles – Here, There And Everywhere
Jeff Lynne, Tom Petty, Dhani Harrison – Handle With Care
The Beatles – Within You Without You (Anthology-Instrumental)
The Cure – Hello Goodbye
The Beatles – Baby You’re A Rich Man
John – Watching The Wheels
9 AM
The Beatles – I Call Your Name (Capitol Mono)
Sheryl Crow – A Hard Days Night
The Beatles – Savoy Truffle
Harvey Averne Dozen – The Word
The Beatles – Don’t Let Me Down
Professor Moptop
The Beatles – Maxwell’s Silver Hammer (Anthology)
Todd Rundgren – Hold Me Tight
Paul – San Ferry Anne
The Beatles – Ticket To Ride
The Beatles – Yer Blues (Edit Of Takes #16 & 17)
George – All Things Must Pass
The Beatles – The Long And Winding Road
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - APRIL 21, 2019
PHIL ANGOTTI – TUESDAY, 8 PM – WIRE, 6815 W. ROOSEVELT RD, BERWYN (SOLO SET OF JOHN LENNON SONGS)
BRIT BEAT – TUESDAY, 7:30 PM – THE PARAMOUNT THEATRE, 123 3RD AVE, CEDAR RAPIDS, IOWA
RAIN ….A BEATLES TRIBUTE – ABBEY ROAD ALBUM – WEDNESDAY, 7 PM – TAXSLAYER CENTER, 1201 RUVER DR, MOLINE
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 9 PM – FITZGERALDS, 6615 ROOSEVELT RD, BERWYN – 21+
JAY GOEPNER & THE CLASS OF 68 BAND – FRIDAY, 8:30 PM – POTATO CREEK JOHNNYS, 1850 WAUKEGAN RD, GLENVIEW (SET ILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – FRIDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – CHING HUA’S, 1992 S. RIVER RD, DES PLAINES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – WILMETTE FRENCH MARKET AT THE WILMETTE METRA TRAIN STATION PARKING LOT, 722 GREEN BAY ROAD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE JAZZ)
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY – 551 LIVE, 551 N. OGDEN AVE, CHICAGO – 21+
LIVERPOOL ACOUSTIC – SATURDAY, 7:30 TILL 10:30 – COPPER FIDDLE DISTILLERY, 532 W. STATE ROUTE 22 #110, LAKE ZURICH
THE BRITINS – SATURDAY, 7:30 PM – CENTER FOR THE ARTS, TECUMSEH, MICH
SHINDIG – SATURDAY, 8 TILL 11 PM – CANTIGNY VFW POST 367, 826 HORSESHOE DR, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
BAGSHOT ROW & OTHER CHICAGO BANDS – FUNDRAISER FOR THE FILM “GOOD TIMES ROCK & ROLL, A MOVIE ABOUT DJ DICK BIONDI – SUNDAY, 2 TILL 6 PM – 115 BOURBON ST, MERRIONETTE PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE EPISCOPAL CHURCH OF ST. JAMES WILL CELEBRATE THEIR ANNUAL BEATLE MASS, SUNDAY, 10 AM AT 550 SUNSET RIDGE RD, NORTHFIELD
FAB FAUX – THE WHITE ALBUM AND OTHER BEATLE SONGS – FRIDAY, MAY 10TH – PARK WEST – WWW.TICKETFLY.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER