Breakfast With The Beatles – April 28, 2019
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for April 28.
Breakfast With The Beatles – April 28, 2019
8 AM
The Beatles – Doctor Robert
Paul – Live And Let Die
The Beatles – Only A Northern Song (Anthology)
Paul – Simple As That (Bonus)
The Beatles – Lady Madonna
Al Green – Get Back
The Beatles – Yes It Is
Professor Moptop
Steve Martin – Maxwell’s Silver Hammer
Ringo – English Garden
The Beatles – Good Morning, Good Morning
The Beatles – I’m So Tired
Randy California – Rain
George – All Those Years Ago (Japan)
9 AM
The Beatles – Fool On The Hill
Roxy Music – Jealous Guy
The Beatles – Yesterday (No Quartet)
The Beatles – If I Needed Someone
John – Cleanup Time
Beatles Party Band – Help
Paul – Friends To Go
The Beatles – Please Mister Postman (Capitol Mono)
George - Awaiting On You All
Sonic Youth – Within You, Without You
The Beatles – There’s A Place
The Beatles – Helter Skelter (Rock Band Mix)
The Beatles – And I Love Her
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - APRIL 28, 2019
SHINDIG – MONDAY, 7:30 TILL 10 PM – ST. CHARLES SINGLES DANCE, VILLA OLIVIA COUNTRY CLUB, 1401 W. LAKE ST, BARTLETT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE BEATLELELES – WEDNESDAY, 4:30 TILL 6:30 – BEATLES NIGHT AT THE WHITE SOX GAME, GUARANTEED RATE FIELD, 333 W. 35TH ST, GATE 4 STAGE / AMERICAN ENGLISH – 7:10 PM AT THE FIELD
THE STING RAYS – FRIDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPER’S, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – PALATINE FARMERS MARKET, JUST WEST OF THE PALATINE METRA TRAIN STATION, WOOD AND SMITH STREETS – FREE (SET WILOL INCLUDE SOME BEATLE JAZZ)
BRIT BEAT – SATURDAY, 7:30 PM – MARCUS CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, 929 N. WATER ST, MILWAUKEE, WISC
SHINDIG – SATURDAY, 8 TILL MIDNIGHT – SIDE STREET TAVERN, 18401 N. CREEK DR, TINLEY PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
BEATLES ACOUSTIC BRUNCH – SUNDAY, 12 TILL 3 PM – LOGAN BAR, 2230 N. CALIFORNIA
AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 3 PM – FOREST VIEW EDUCATIONAL CENTER, 2121 S. GOEBBERT RD, ARLINGTON HEIGHTS
BAGSHOT ROW – SUNDAY, 5:30 TILL 8 PM – EVEN FLOW, 302 W. STATE ST, GENEVA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
FAB FAUX – THE WHITE ALBUM AND OTHER BEATLE SONGS – FRIDAY, MAY 10TH – PARK WEST – WWW.TICKETFLY.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
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