Breakfast With The Beatles – April 28, 2019

Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for April 28.

April 28, 2019
Breakfast with the Beatles
The Beatles

Photo: PA Images / Sipa / USA Today

Categories: 
Shows

Breakfast With The Beatles – April 28, 2019

 

8 AM

 

The Beatles – Doctor Robert

Paul – Live And Let Die

The Beatles – Only A Northern Song (Anthology)

 

Paul – Simple As That (Bonus)

The Beatles – Lady Madonna

Al Green – Get Back

 

The Beatles – Yes It Is

Professor Moptop

Steve Martin – Maxwell’s Silver Hammer

Ringo – English Garden

The Beatles – Good Morning, Good Morning

 

The Beatles – I’m So Tired

Randy California – Rain

George – All Those Years Ago (Japan)

 

9 AM

 

The Beatles – Fool On The Hill

Roxy Music – Jealous Guy

The Beatles – Yesterday (No Quartet)

 

The Beatles – If I Needed Someone

John – Cleanup Time

Beatles Party Band – Help

Paul – Friends To Go

 

The Beatles – Please Mister Postman (Capitol Mono)

George -  Awaiting On You All

Sonic Youth – Within You, Without You

The Beatles – There’s A Place

 

The Beatles – Helter Skelter (Rock Band Mix)

 

The Beatles – And I Love Her

 

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS  -  APRIL  28, 2019

 

SHINDIG – MONDAY, 7:30 TILL 10 PM – ST. CHARLES SINGLES DANCE, VILLA OLIVIA COUNTRY CLUB, 1401 W. LAKE ST, BARTLETT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

THE BEATLELELES – WEDNESDAY, 4:30 TILL 6:30 – BEATLES NIGHT AT THE WHITE SOX GAME, GUARANTEED RATE FIELD, 333 W. 35TH ST, GATE 4 STAGE / AMERICAN ENGLISH – 7:10 PM AT THE FIELD

 

THE STING RAYS – FRIDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPER’S, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – PALATINE FARMERS MARKET, JUST WEST OF THE PALATINE METRA TRAIN STATION, WOOD AND SMITH STREETS – FREE (SET WILOL INCLUDE SOME BEATLE JAZZ)

 

BRIT BEAT – SATURDAY, 7:30 PM – MARCUS CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, 929 N. WATER ST, MILWAUKEE, WISC

 

SHINDIG – SATURDAY, 8 TILL MIDNIGHT – SIDE STREET TAVERN, 18401 N. CREEK DR, TINLEY PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

BEATLES ACOUSTIC BRUNCH – SUNDAY, 12 TILL 3 PM – LOGAN BAR, 2230 N. CALIFORNIA

 

AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 3 PM – FOREST VIEW EDUCATIONAL CENTER, 2121 S. GOEBBERT RD, ARLINGTON HEIGHTS

 

BAGSHOT ROW – SUNDAY, 5:30 TILL 8 PM – EVEN FLOW, 302 W. STATE ST, GENEVA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

 

FAB FAUX – THE WHITE ALBUM AND OTHER BEATLE SONGS – FRIDAY, MAY 10TH – PARK WEST – WWW.TICKETFLY.COM

 

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS

 

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES

 

WWW.DANNYDONUTS.COM

 

BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.

 

WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM

 

WWW.JOHNLENNON.COM

 

WWW.PAULMCCARTNEY.COM

 

WWW.GEORGEHARRISON.COM

 

WWW.RINGOSTARR.COM

 

THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM

 

WWW.PETEBEST.COM

 

WWW.BEATLEFAN.COM

 

ABBEY ROAD ON THE RIVER

WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM

 

 

 

 

Tags: 
Breakfast with the Beatles
Terri Hemmert

Recent Podcast Audio
The Regular Guy Reviews Hellboy Going To The Show with A Regular Guy on 93XRT
The Regular Guy Reviews Shazam Going To The Show with A Regular Guy on 93XRT
The Regular Guy Reviews Dumbo Going To The Show with A Regular Guy on 93XRT
The Regular Guy Reviews Us Going To The Show with A Regular Guy on 93XRT
The Regular Guy Reviews Captive State Going To The Show with A Regular Guy on 93XRT
The Regular Guy Reviews Captain Marvel Going To The Show with A Regular Guy on 93XRT
View More Episodes