Breakfast With The Beatles – April 7, 2019
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for April 7.
Breakfast With The Beatles – April 7, 2019
8 AM
The Beatles – Rain
The Beatles – I’ve Got A Feeling (Rooftop Concert)
The Grass Roots – You’ve Got To Hide Your Love Away
Paul - Loup (First Indian On The Moon)
The Beatles – Lovely Rita
Chiffons – My Sweet Lord
Paul – Listen To What The Man Said
Beatles Vs. Guns N Roses – Sgt. Pepper’s Paradise
George – Dream Away
The Beatles – Maggie Mae
The Beatles – The Night Before
Paul – Loveliest Thing
Sufjan Stevens – What Goes On
The Beatles – Baby’s In Black
John – Jealous Guy (Take 29 Raw Studio Mix)
9 AM
The Beatles – Can’t Buy Me Love
Tiffany – I Saw Him Standing There
The Beatles – Sweet Little Sixteen (Bbc)
Cowboy Junkies – Run For Your Life
Professor Moptop
The Beatles – Something (Anthology)
The Beatles – Norwegian Wood
Mongo Santamaria – Day Tripper
Ringo – It Don’t Come Easy
The Beatles – Martha My Dear
Paul – Press
The Beatles – Taxman
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - APRIL 7, 2019
THE STING RAYS – FRIDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – MANHATTAN’S, 300 S. SCHMALE, CAROL STREAM (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 7:30 PM – STRAND THEATRE, 215 S. HARRISON ST, SHELBYVILLE, IND
JAY GOEPPNER BAND – PART OF THE INTERNATIONAL POP OVERTHROW FESTIVAL – SATURDAY, 12 MIDNIGHT – LIVE WIRE LOUNGE, 3354 N. MILWAUKEE AVE, CHICAGO (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE LENNYS – SATURDAY, 9 PM – CHUBBY BULLFROG, 1494 SPRING HILL MALL, NEXT TO SEARS, DUNDEE – 21 & OVER – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
RAIN…A BEATLES TRIBUTE – ABBEY ROAD ALBUM – SUNDAY, 2 AND 7:30 PM – CADILLAC PALACE THEATRE, 151 W. RANDOLPH ST, CHICAGO
PLAYED CHICAGO A CAPPELLA SINGING “YESTERDAY” LAST WEEK. PART OF THEIR LATEST CONCERT – DYNAMIC DUOS – FOR CONCERT AND TICKET INFORMATION VISIT WWW.CHICAGOACAPPELLA.ORG
FAB FAUX – THE WHITE ALBUM AND OTHER BEATLE SONGS – FRIDAY, MAY 10TH – PARK WEST – WWW.TICKETFLY.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
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BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
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THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
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ABBEY ROAD ON THE RIVER
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