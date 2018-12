Breakfast With The Beatles – December 2, 2018

8 AM

The Beatles – Good Morning, Good Morning

The Beatles – Long Tall Sally (Anthology)

Les Lionceaux – No Reply

The Beatles – It’s All Too Much (Long Version Mono)

John – Gimmie Some Truth (Take 4)

The Beatles – You Can’t Do That

Alessi’s Ark – The Ballad Of Sir Frankie Crisp (Let It Roll)

The Beatles – Julia (2018 Remaster)

Paul – I’m Carrying

Paul – Every Night

The Head And The Heart – Octopus’s Garden

Ringo – Dear Santa

The Beatles – Baby You’re A Rich Man

Paul – Let It Be (Concert For New York)

9 AM

The Beatles – The Night Before

Steven King – I Feel Fine

John – I Don’t Wanna Be A Soldier

The Beatles – Back In The Ussr (Esher Demo)

Dave Grohl & Jeff Lynne – Hey Bulldog

Professor Moptop

The Beatles – For You Blue

The Monkees – Wonderful Christmastime

George – Soft Touch

The Beatles – Lady Madonna

The Beatles – Got To Get You Into My Life

Paul – Carry That Weight (Back In The U.S.)

John – Instant Karma

The Beatles – I’m Down

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - DECEMBER 2, 2018

PROFESSOR MOPTOP – LECTURE ON THE WHITE ALBUM – TUESDAY, 7 PM – ARLINGTON HEIGHTS LIBRARY, 500 N. DUNTON AVE, ARLINGTON HEIGHTS FREE RANGE UKULELE SOCIETY – MEETUP WITH ALL BEATLES SONGS – THURSDAY, 7 TILL 9 PM – EASTGATE CAFÉ, 102 HARRISON ST, OAK PARK JAY GOEPNER BACKDATED BAND – JOHN LENNON TRIBUTE – FRIDAY, 8:30 PM – MR. MO’S, 7214 W. COLLEGE DR, PALOS PARK AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 7:30 PM – THE FORGE, 22 W. CASS ST, JOLIET – 21+ THE BEATLELELES – FRIDAY, 8 TILL 10 PM – FRIENDLY TAP, 6733 ROOSEVELT RD, BERWYN – A LITTLE BIT OF CHRISTMAS, CHRISTMAS SHOW UKULELE STYLE THE STING RAYS – FRIDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – CHING HUA’S, 1992 S. RIVER RD, DES PLAINES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS) SHINDIG – FRIDAY, 8:30 PM TILL 12:30 PM – MANHATTANS AMERICAN BAR & GRILL, 300 S. SCHMALE RD, CAROL STREAM (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS) THE STING RAYS – SATURDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – MANHATTAN’S, 300 S. SCHMALE, CAROL STREAM (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS) PROFESSOR MOPTOP – INFLUENCE OF THE GIRL GROUPS ON THE BEATLES - SUNDAY, 4 PM – OLD TOWN SCHOOL OF FOLK MUSIC, 4544 N. LINCOLN AVE – REGISTER AT WWW.OLDTOWNSCHOOL.ORG

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

