BREAKFAST WITH THE BEATLES – DECEMBER 23, 2018

8 AM

THE BEATLES – WE CAN WORK IT OUT

THE BEATLES – A HARD DAY'S NIGHT (TAKE 7)

DARLENE LOVE – HAPPY XMAS (WAR IS OVER)

JOHN – GIMMIE ME SOME TRUTH (2018 REMASTERED)

PAUL – WONDERFUL CHRISTMASTIME (SNL 2012)

MICHAEL ZURITA – STRAWBERRY FIELDS FOREVER

THE BEATLES – YESTERDAY

PAUL – GET BACK (W/RINGO & RONNIE WOOD)

PROFESSOR MOPTOP

BEATLES CHRISTMAS – 1968

THE BEATLES – DON'T LET ME DOWN

PHIL ANGOTTI – LISTEN TO WHAT THE MAN SAID

THE BEATLES – POLYTHENE PAM (ANTHOLOGY-HOME DEMO)

RINGO – I WANNA BE SANTA CLAUS

THE BEATLES – IF I NEEDED SOMEONE

9 AM

THE BEATLES – HONEY DON'T

DORA BRYAN – ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS A BEATLE

GEORGE – I DIG LOVE

PEARL JAM – I’VE GOT A FEELING

THE BEATLES – I WANT YOU (SHE'S SO HEAVY)

SGT. SAUERKRAUT’S POLKA BAND – SGT. SAUERKRAUT’S CHRISTMAS SONG

THE BEATLES – MARTHA MY DEAR (REMASTERED 2018)

PAUL – THE CHRISTMAS SONG

R.E.M. - #9 DREAM

THE BEATLES – DIG A PONY (NAKED)

THE BEATLES – CHRISTMAS TIME IS HERE AGAIN

THE BEATLES – FLYING

THE BEATLES – FROM ME TO YOU

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - DECEMBER 28, 2018

AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 7:30 PM – THE ENTIRE PLEASE PLEASE ME ALBUM & MORE – THEATRE AT THE CENTER, 1040 RIDGE RD, MUNSTER, IND THE STING RAYS – FRIDAY, 7:30 TILL 10:30 PM – NILES V.F.W., 6839 N. MILWAUKEE AVE, NILES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS) AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 7:30 PM – FEATURING THE ENTIRE RUBBER SOUL ALBUM & MORE – THEATRE AT THE CENTER, 1040 RIDGE RD, MUNSTER, IND

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

