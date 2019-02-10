Breakfast With The Beatles – February 10, 2019
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for February 10.
Breakfast With The Beatles – February 10, 2019
8 AM
The Beatles – She’s A Woman
John – Cold Turkey
Aerosmith – Come Together
The Beatles – Because (Anthology)
The Beatles – Girl
Lord Sitar – I Am The Walrus
George – When We Was Fab
Paul & Elvis Costello – The Lovers That Never Were (Original Demo)
The Beatles – For No One
Bob’s Mash Ups – Now I Long For The Late 1970’s
The Beatles – I Need You
Elton John – One Day At A Time
Paul – A Certain Softness
The Beatles – Let It Be
John – Oh Yoko
9 AM
The Beatles – While My Guitar Gently Weeps
Grammy 2005 – Across The Universe
Paul - My Valentine
Paul – Mrs. Vanderbuilt
Professor Moptop
The Beatles – You Know My Name (Look Up The Number)
Roberta Flack – I Should Have Known Better
The Beatles – Any Time At All
Ringo – Speed Of Sound
The Beatles – Help (James Bond Intro)
The Beatles – Rocky Raccoon (Demo)
George – Miss O’dell
The Beatles – Mister Moonlight
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - FEBRUARY 10 , 2019
AMERICAN ENGLISH - THURSDAY (VALENTINE’S DAY) 8 PM – MAJESTIC THEATRE, 150 N. SCHUYLER AVE, KANKEE
AMERICAN ENGLIGH – FRIDAY, 7:30 PM – WAVERLY BEACH, N 8770 FIRE LANE 1, MENASHA, WISC (ALL AGES)
SHINDIG – FRIDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
BRIT BEAT – SATURDAY 8 PM – MAINSTAGE THEATRE AT PHEASANT RUN RESORT, 4051 E. MAIN ST, ST. CHARLES
LIVERPOOL ACOUSTIC – SATURDAY, 7:30 TILL 10:EO PM – HACKNEY’S – 1514 E. LAKE AVE, GLENVIEW
THE STING RAYS – SATURDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
SHINDIG – SATURDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – POTATO CREEK JOHNNY’S, 1850 WAUKEGAN RD, GLENVIEW (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
BEATLES ACOUSTIC BRUNCH – SUNDAY, 12 TILL 3 PM – LOGAN BAR, 2230 N. CALIFORNIA
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
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