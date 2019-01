Breakfast With The Beatles – January 27, 2019

8 AM

The Beatles – The Inner Light

John – (Forgive Me) My Little Flower Princess

Paul – Little Lamb Dragonfly (2018 Remaster)

Paul – Give Ireland Back To The Irish (Instrumental)

The Beatles – I Will (2018 Remaster)

Ann Wilson, Dhani Harrison & Nora Jones – All Things Must Pass

The Beatles – I Don’t Want To Spoil The Party (Beatles Vi Mono)

Tommy Emmanuel – Beatles Medley

The Beatles – Julia (Demo)

The Beatles – Sgt Pepper/With A Little Help From My Friends

Ringo – Six O’clock (Extended Version)

The Beatles – I’ve Just Seen A Face

Paul – Save Us

9 AM

The Beatles – And Your Bird Can Sing

Cheap Trick – Day Tripper

John – Blue Suede Shoes (Toronto)

Spoon – Hey Bulldog (Lennon 75th)

Professor Moptop

Gerard St. Paul – You Know My Name (Look Up The Number)

The Beatles – I’m Happy Just To Dance With You

The Beatles – Love Me Do (Unknown Take – Mono)

Cowboy Junkies – I Don’t Want To Be A Soldier

The Beatles – Dig A Pony

Paul – Here Today

George – Mystical One

The Beatles – Oh Darling

The Beatles – Rock And Roll Music

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - JANUARY 27, 2019

TOMMY EMMANUEL – GUITAR CONCERT – MONDAY, 7:30 PM – ELMHURST COLLEGE, HAMMERSCHMIDT MEMORIAL CHAPEL, 190 PROSPECT, ELMHURST – BENEFIT FOR THE EMMANUEL FAMILY SCHOLARSHIP FUND AT ELMHURST – TICKET INFO: https://www.elmhurst.edu/news/guitar-master-tommy-emmanuel-give-benefit-... ROBERT RODRIGUEZ – PROGRAM ON THE BEATLES ON APPLE: A 50TH ANNIVERSARY – TUESDAY, 7 PM – ORLAND PARK PUBLIC LIBRARY, 14921 RAVINIA AVE, ORLAND PARK – FREE AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 8 PM – GENESEE THEATRE, 203 N. GENESSEE ST, WAUKEGAN SHINDIG – SATURDAY, 8 TILL 11 PM – CANTIGNY VFW POST 367, 826 HORSESHOE DR, JOLIET

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

