Breakfast With The Beatles – July 15, 2018
Miss Breakfast with the Beatles this week? Here's the playlist for July 15.
Breakfast With The Beatles – July 15, 2018
8 AM
The Beatles – Eleanor Rigby
Paul – Listen To What The Man Said (Wings Over America)
Eric Clapton – Wah Wah (Concert For George)
The Beatles – It Won’t Be Long
The Beatles – Cry For A Shadow (Anthology)
Paul W/Hollywood Vampires – Come And Get It
The Beatles – I’m A Loser (Bbc)
Carl Perkins – Sure To Fall
Ringo – It Don’t Come Easy
John - Nobody Told Me
The Beatles – A Hard Day’s Night
George – What Is Life
Kraftysleaves – Yellow Submarin
The Beatles – Penny Lane
John W/Elton John – Lucy In The Sky With Diamonds
9 AM
The Beatles – If I Needed Someone
Paul – At The Mercy
Robbie Mcintosh – I’ll Cry Instead
The Beatles – When I’m 64
Professor Moptop
The Beatles – Let It Be (January 9th Rehearsal)
George – Light That Has Lighted The World (Demo)
Paul – Come On To Me
Besnard Lakes – I’ve Got A Feeling
The Beatles – Don’t Pass Me By
The Beatles – Come Together
George – A Horse To Water
The Beatles – Ticket To Ride
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - JULY 15, 2018
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – TUESDAY, 3 TILL 7 PM – MUNDELEIN FARMERS MARKET, CORNER OF COURTLAND & ROUTE 45 (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – WEDNESDAY, 5:30 TILL 7:45 PM – MORTON ARBORETUM, 4100 ROUTE 53, LISLE 21+ (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
STUMPWATER – WEDNESDAY, 7 PM –MILLENNIUM PLAZA, ON THE FOX RIVER ADJACENT TO LELAND TOWER, STOLP AVE & GALENA BLVD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS AVE AND ST. JOHNS AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
KALEIDOSCOPE EYES = THURSDAY, 12 NOON – CONCERT AT JOHN HANCOCK CENTER – OUTDOORS – FREE
AMERICAN ENGLISH – THURSDAY, 7 PM – COUNTRYSIDE PARK, 61ST ST, HALF BLOCK EAST OF BRAINARD AVE, COUNTRYSIDE – OUTDOORS
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET, COOK PARK BETWEEN W. CHURCH ST AND COOK AVE. (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – THURSDAY, 6:30 TILL 8:30 PM – MORTON GROVE CAR SHOW, 6250 DEMPSTER ST, MORTON GROVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
BRIT BEAT – FRIDAY, 7 PM – ARLINGTON HEIGHTS DOWNTOWN CONCERT, 6 S. VAIL AVE, ARLINGTON HEIGHTS – ALL AGES
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 8 PM – WEST STAGE, MADISON AVE, BETWEEN DES PLAINES AVE & CIRCLE AVE, FOREST PARK
THE NEVERLY BROTHERS – FRIDAY, 7:30 PM – CRUISIN WITH LINCOLN ON RT 66 SUMMER FESTIVAL, BLOOMINGTON CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, 600 N. EAST ST, BLOOMINGTON – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – FRIDAY, 9 PM TILL 1 AM – CHING HUA’S, 1992 S. RIVER RD, DES PLAINES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 4:45 PM – PRE-GAME CONCERT TO COUGARS GAME, ACRES MUSIC GARDEN, NORTHWESTERN MEDICINE FIELD, KIRK RD & CHERRY LANE, GENEVA – MUST HAVE TICKET FOR GAME TO ATTEND /9:30 PM – ST. CHRISTOPHER FIESTA, 4130 W. 147TH ST, MIDLOTHIAN
THE BRITINS – SATURDAY, 8 PM – JAKE’S BAR & GRILL, 1002 WISCONSIN 32, THREE LAKES, WISC
THE LENNYS – SATURDAY, 9 PM TILL MIDNIGHT – CHUBBY BULLFROG, 1494 SPRING HILL MALL, NEXT TO SEARS, DUNDEE – 21+ - NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 12:30 TILL 3 PM – TASTE OF SUMMER, ANTIOCH BANDSHELL, 900 SKIDMORE, ANTIOCH – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9:30 AM TILL 1 PM – GLENCOE FRENCH MARKET, 675 VILLAGE COURT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – SATURDAY, 6 TILL 8 PM – WASHINGTON SQUARE PARK, 101 E. LAFAYETTE ST, OTTAWA – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE BRITINS – SUNDAY, 5 PM – ST. TERESE PARISH FESTIVAL, 2020 91ST ST, KENOSHA, WISC
AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 3:00 – CANTIGNY PARK, 15151 WINFIELD RD, WHEATON / 8 PM – PORTER COUNTY FAIR, PORTER COUNTY FAIRGROUNDS, 217 E. DIVISION RD, VALPARAISO, IND
THE NEVERLY BROTHERS – SUNDAY, 6 TILL 8 PM – CIRCLE PARK, 97TH ST & HOMAN AVE, EVERGREEN PARK – OUTDOOR (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PROFESSOR MOPTOP – HOSTING A GAME NIGHT TRIVIA CONTEST – 7:30 WEDNESDAY, JULY 25TH – 210 LIVE, 210 GREEN BAY RD, HIGHWOOD
PROFESSOR MOPTOP – TEACH A LESSON ABOUT THE DAWN OF THE BEATLES – FOLLOWED BY AN ACOUSTIC SET BY PHIL ANGOTTI – SATURDAY, JULY 28TH, 7 PM – BLUE ISLAND BEER COMPANY, 13357 OLDE WESTERN AVENUE, BLUE ISLAND
THE FEST FOR BEATLES FANS – AUGUST 10-12 – HYATT O’HARE – PETER & JEREMY, BILLY J. KRAMER, JACK DOUGLAS (PRODUCER OF DOUBLE FANTASY), ROY ORBISON JR, LESLIE CAVENDISH (HAIRCUTS), LITTLE NICOLA HALE (MMT), ENGINEER GEOFF EMERICK (SUNDAY ONLY), LIVERPOOL, WEEKLINGS, XRT’S TERRI HEMMERT WILL M.C. – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER