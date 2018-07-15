Breakfast With The Beatles – July 15, 2018

Miss Breakfast with the Beatles this week? Here's the playlist for July 15.

July 15, 2018
Breakfast with the Beatles
The Beatles

Photo: PA Images / Sipa / USA Today

Categories: 
Shows

Breakfast With The Beatles – July 15, 2018

 

8 AM

 

The Beatles – Eleanor Rigby

Paul – Listen To What The Man Said (Wings Over America)

Eric Clapton – Wah Wah (Concert For George)

 

The Beatles – It Won’t Be Long

The Beatles – Cry For A Shadow (Anthology)

Paul W/Hollywood Vampires – Come And Get It

 

The Beatles – I’m A Loser (Bbc)

Carl Perkins – Sure To Fall

Ringo – It Don’t Come Easy

John - Nobody Told Me

The Beatles – A Hard Day’s Night

 

George – What Is Life

Kraftysleaves – Yellow Submarin

The Beatles – Penny Lane

John W/Elton John – Lucy In The Sky With Diamonds

 

9 AM

 

The Beatles – If I Needed Someone

Paul – At The Mercy

Robbie Mcintosh – I’ll Cry Instead

 

The Beatles – When I’m 64

Professor Moptop

The Beatles – Let It Be (January 9th Rehearsal)

George – Light That Has Lighted The World (Demo)

 

Paul – Come On To Me

Besnard Lakes – I’ve Got A Feeling

The Beatles – Don’t Pass Me By

 

The Beatles – Come Together

George – A Horse To Water

 

The Beatles – Ticket To Ride

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS  -  JULY 15, 2018

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – TUESDAY, 3 TILL 7 PM – MUNDELEIN FARMERS MARKET, CORNER OF COURTLAND & ROUTE 45 (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

THE STING RAYS – WEDNESDAY, 5:30 TILL 7:45 PM – MORTON ARBORETUM, 4100 ROUTE 53, LISLE 21+ (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

STUMPWATER – WEDNESDAY, 7 PM –MILLENNIUM PLAZA, ON THE FOX RIVER ADJACENT TO LELAND TOWER, STOLP AVE & GALENA BLVD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS AVE AND ST. JOHNS AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

KALEIDOSCOPE EYES = THURSDAY, 12 NOON – CONCERT AT JOHN HANCOCK CENTER – OUTDOORS – FREE

 

AMERICAN ENGLISH – THURSDAY, 7 PM – COUNTRYSIDE PARK, 61ST ST, HALF BLOCK EAST OF BRAINARD AVE, COUNTRYSIDE – OUTDOORS

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET, COOK PARK BETWEEN W. CHURCH ST AND COOK AVE. (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

THE STING RAYS – THURSDAY, 6:30 TILL 8:30 PM – MORTON GROVE CAR SHOW, 6250 DEMPSTER ST, MORTON GROVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

BRIT BEAT – FRIDAY, 7 PM – ARLINGTON HEIGHTS DOWNTOWN CONCERT, 6 S. VAIL AVE, ARLINGTON HEIGHTS – ALL AGES

 

AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 8 PM – WEST STAGE, MADISON AVE, BETWEEN DES PLAINES AVE & CIRCLE AVE, FOREST PARK

 

THE NEVERLY BROTHERS – FRIDAY, 7:30 PM – CRUISIN WITH LINCOLN ON RT 66 SUMMER FESTIVAL, BLOOMINGTON CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, 600 N. EAST ST, BLOOMINGTON – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

THE STING RAYS – FRIDAY, 9 PM TILL 1 AM – CHING HUA’S, 1992 S. RIVER RD, DES PLAINES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 4:45 PM – PRE-GAME CONCERT TO COUGARS GAME, ACRES MUSIC GARDEN, NORTHWESTERN MEDICINE FIELD, KIRK RD & CHERRY LANE, GENEVA – MUST HAVE TICKET FOR GAME TO ATTEND /9:30 PM – ST. CHRISTOPHER FIESTA, 4130 W. 147TH ST, MIDLOTHIAN

 

THE BRITINS – SATURDAY, 8 PM – JAKE’S BAR & GRILL, 1002 WISCONSIN 32, THREE LAKES, WISC

 

THE LENNYS – SATURDAY, 9 PM TILL MIDNIGHT – CHUBBY BULLFROG, 1494 SPRING HILL MALL, NEXT TO SEARS, DUNDEE – 21+ - NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

THE NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 12:30 TILL 3 PM – TASTE OF SUMMER, ANTIOCH BANDSHELL, 900 SKIDMORE, ANTIOCH – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9:30 AM TILL 1 PM – GLENCOE FRENCH MARKET, 675 VILLAGE COURT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

THE STING RAYS – SATURDAY, 6 TILL 8 PM – WASHINGTON SQUARE PARK, 101 E. LAFAYETTE ST, OTTAWA – OUTDOORS  (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

THE BRITINS – SUNDAY, 5 PM – ST. TERESE PARISH FESTIVAL, 2020 91ST ST, KENOSHA, WISC

 

AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 3:00 – CANTIGNY PARK, 15151 WINFIELD RD, WHEATON / 8 PM – PORTER COUNTY FAIR, PORTER COUNTY FAIRGROUNDS, 217 E. DIVISION RD, VALPARAISO, IND

 

THE NEVERLY BROTHERS – SUNDAY, 6 TILL 8 PM – CIRCLE PARK, 97TH  ST & HOMAN AVE, EVERGREEN PARK – OUTDOOR (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

 

PROFESSOR MOPTOP – HOSTING A GAME NIGHT TRIVIA CONTEST – 7:30 WEDNESDAY, JULY 25TH – 210 LIVE, 210 GREEN BAY RD,  HIGHWOOD

 

PROFESSOR MOPTOP – TEACH A LESSON ABOUT THE DAWN OF THE BEATLES – FOLLOWED BY AN ACOUSTIC SET BY PHIL ANGOTTI – SATURDAY, JULY 28TH, 7 PM – BLUE ISLAND BEER COMPANY, 13357 OLDE WESTERN AVENUE, BLUE ISLAND

 

THE FEST FOR BEATLES FANS – AUGUST 10-12 – HYATT O’HARE – PETER & JEREMY, BILLY J. KRAMER, JACK DOUGLAS (PRODUCER OF DOUBLE FANTASY), ROY ORBISON JR, LESLIE CAVENDISH (HAIRCUTS), LITTLE NICOLA HALE (MMT), ENGINEER GEOFF EMERICK (SUNDAY ONLY), LIVERPOOL, WEEKLINGS, XRT’S TERRI HEMMERT WILL M.C. – WWW.THEFEST.COM

 

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS

 

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES

 

WWW.DANNYDONUTS.COM

 

BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.

 

WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM

 

WWW.JOHNLENNON.COM

 

WWW.PAULMCCARTNEY.COM

 

WWW.GEORGEHARRISON.COM

 

WWW.RINGOSTARR.COM

 

THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM

 

WWW.PETEBEST.COM

 

WWW.BEATLEFAN.COM

 

ABBEY ROAD ON THE RIVER

WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM

 

 

 

 

Tags: 
Breakfast with the Beatles