Breakfast With The Beatles – July 28, 2019
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for July 28..
Breakfast With The Beatles – July 28, 2019
8 AM
The Beatles – I Saw Her Standing There
Wings – Cook Of The House
Paul – Jet
The Beatles – Getting Better (Take 12)
Ella Fitzgerald – Got To Get You Into My Life
The Beatles – Your Mother Should Know
The Unthanks – Sexie Sadie
Professor Moptop
The Beatles – The Ballad Of John And Yoko
Beatallica – Her Majesty
John – It’s So Hard (Take 11)
George – I’d Have You Anytime (Early Take)
The Beatles – The Fool On The Hill (Love)
John – Old Dirt Road
The Beatles – Love You To
9 AM
The Beatles – Girl
Eric Clapton – Beware Of Darkness (Concert For George)
George – Blow Away
Ringo – With A Little Help From My Friends/It Don’t Come Easy (Greek
Theatre)
The Beatles – Another Girl
Paul & Stevie Wonder – What’s That You’re Doing
Bryan Ferry – Jealous Guy (Cirque)
The Beatles – Goodnight
The Beatles – That’ll Be The Day (Anthology)
The Beatles – I Don’t Want To Spoil The Party
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JULY 28, 2019
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR - WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE, BETWEEN ROGER WILLIAMS & ST. JOHNS AVES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
2 JAY WAY – JAY GOEPPNER & JAY MARTINI – PIANO DUO –WEDNESDAY, 12 NOON TILL 1 :00 - LINCOLNSHIRE CORPERATE CENTER, 1 OVERLOOK POINT, LINCOLNSHIRE
LIVERPOOL ACOUSTIC – WEDNESDAY, 5:30 TILL 8:30 – CITY CENTRE FOUNTAIN PLAZA, CORNER OF YORK & SCHILLER, ELMHURST
THE BRITINS – WEDNESDAY, 5 TILL 10:00 – BAZAAR AFTER DARK, W. MAIN ST., LITTLE CHUTE, WISC
JAZZMAN JEFFMAN JUSTMAN – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET, COOK PARK, BETWEEN W. CHURCH ST & COOK AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
KALEIDEOSCOPE EYES – THURSDAY, 7 PM – FOUNTAIN SQUARE, 1700 SHERMAN AVE, EVANSTON
AMERICAN ENGLISH – THURSDAY, 7:30 PM – ROMEO FEST, DEER CROSSING PARK, 1050 W. ROME RD, ROMEOVILLE
JAY GOEPPNER & CLASS OF 68 BAND – THURSDAY, 7:30 TILL 9 – ANTIOC CUSTOM & CLASSIC CAR SHOW, WILLIAM E. BROOK ENTERTAINMENT CENTER, 900 SKIDMORE, ANTIOC (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – THURSDAY, 6:30 TILL 8 PM – COURTHOUSE LAWN, 111 E. WASHINGTON ST, MORRIS, ILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 7 PM – KENOSHA TALL SHIPS, DOWNTOWN KENOSHA AT KENOSHA HARBOR, 54TH ST & 6TH AVE, KENOSHA, WISC
THE STING RAYS – FRIDAY, 7:30 PM – 180 ROSELLE RD, SCHAUMBURG (ARTHUR MURRAY FREE DANCE LESSONS AT 6:30) (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
SHINDIG – FRIDAY, 7 TILL 9 PM – MOUNT MORRIS JAMBOREE, MOUNT MORRIS BANDSHELL, MOUNT MORRIS, ILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – GLENCOE FRENCH MARKET, 675 VILLAGE COURT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
KALEIDEOSCOPE EYES – SATURDAY, 2 PM – RIVER GROVE LIONS CLUB STEAK & LOBSTER FEST, RIVER FRONT PARK, 8600 W. GRAND AVE, RIVER GROVE
THE STING RAYS – SATURDAY, 8 TILL 10 PM – MAMMO-PALOOZA, ST. SAVA’S PICNIC GROUNDS, 3457 BLACK ROAD, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 7 PM – TASTE OF ORLAND PARK, 147TH & RAVINIA, ORLAND PARK
THE NEVERLY BROTHERS – SUNDAY, 7 TILL 8:30 PM – DEVONSHIRE PARK, 4422 GREENWOOD ST, SKOKIE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
YOKO ONO: ARISING – THRU AUGUST 23RD - SCHOOL OF THE ART INSTITUTE, 37 S. WABASH – 5TH FLOOR, ROOM 508
YOKO ONO: POETRY, PAINTING, MUSIC OBJECTS, EVENTS AND WISH TREES – THRU AUGUST 22ND – CHICAGO POETRY FOUNDATION, 61 W. SUPERIOR ST
THE FEST FOR BEATLES FANS – AUG 9TH, 10TH & 11TH – HYATT O’HARE – ALAN WHITE, 3 WINGMEN (DENNY LAINE, LAURENCE JUBER, STEVE HOLLY), MARK LEWISOHN, KEN MANSFIELD, JEREMY CLYDE, LIVERPOOL – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM