Breakfast With The Beatles – July 29, 2018
Miss Breakfast with The Beatles this week? Here's the playlist for July 29.
Breakfast With The Beatles – July 29, 2018
8 AM
The Beatles – Doctor Robert
Paul – Road
John – Jealous Guy
The Beatles – Here, There And Everywhere (Takes 7 & 13)
The Beatles – I Will
Wayne Armond – Norwegian
John – I’m The Greatest (Anthology)
Paul – The Song We Were Singing
The Beatles – Dream Baby (Bbc)
Black Lips – It Won’t Be Long
The Beatles – This Boy
Paul – We Got Married (Tripping The Live Fantastic) 1/9
The Beatles – The Word
Cheap Trick – Magical Mystery Tour
9 AM
The Beatles – Golden Slumbers
Caspar Babypants – The End
Ringo – What Love Wants To Be
George – If Not For You
Chet Atkins – She Loves You
Professor Moptop
The Beatles – Let It Be
The Beatles – I Need You
The Beatles – All My Loving (Ed Sullivan)
Little Richard – Ooh My Soul
The Beatles – Strawberry Fields Forever (Take 1)
The Beatles – Sgt. Pepper/With A Little Help From My Friends
The Beatles – And I Love Her
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - JULY 29, 2018
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – TUESDAY, 3 TILL 7 PM – MUNDELEIN FARMERS MARKET, CORNER OF COURTLAND & ROUTE 45 (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS AVE AND ST. JOHNS AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – WEDNESDAY, 7 PM – LIVE MUSIC IN THE PARKS SERIES, LEHMAN MANSION, 485 N. MILWAUKEE AVE, LAKE VILLA
THE NEVERLY BROTHERS – WEDNESDAY, 7 TILL 8:30 PM – DIANE MAIN PARK, 200 W. 59TH ST, WESTMONT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – WEDNESDAY, 7 TILL 8:30 PM – THE SHELL, REED-KEPPLER PARK, 129 W. NATIONAL ST, WEST CHICAGO (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
SHINDIG – WEDNESDAY, 7 TILL 8:30 PM – BATAVIA RIVERWALK, BATAVIA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET, COOK PARK BETWEEN W. CHURCH ST AND COOK AVE/4 TILL 7 PM – WAUCONDA FARMERS MARKET, WAUCONDA’S MAIN STREET. (SETS WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
KALEIDOSCOPE EYES – ACOUSTIC TRIBUTE – THURSDAY, 6:45 PM, ORRINGTON PLAZA, EVANSTON – ALL AGES
AMERICAN ENGLISH – THURSDAY, 7 PM – SINNISSIPPI PARK, MUSIC SHELL, 1401 N. SECOND ST, ROCKFORD
THE STING RAYS – THURSDAY, 6:30 TILL 9 PM – LINCOLN SQUARE, GIDDINGS PLAZA, 4731 N. LINCOLN AVE, CHICAGO (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 7:30 PM – OUR LADY OF THE SNOWS CARNIVAL, 4810 S. LEAMINGTON AVE, CHICAGO
THE NEVERLY BROTHERS – FRIDAY, 8 TILL 10 PM – WILLOW SPRINGS FEST, VILLAGE CIRCLE, 1 VILLAGE CIRCLE, WILLOW SPRINGS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
BAGSHOT ROW – FRIDAY, 7 TILL 9:00 – ROSELLE CRUISE NIGHT, 344 E. MAPLE, ROSELLE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – FRIDAY, 7:30 TILL 11:30 – COOPERS CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 5 PM – GORDON PARK, OGDEN AVE & TILDEN, LaGRANGE
JAY GOEPPNER BACKDATED BAND – SATURDAY, 7 TILL 11 PM – ST. DONATUS CARNIVAL, 1939 UNION ST, BLUE ISLAND (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – SATURDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – CRO CLUB, 1503 CLEMENT ST, JOLIET – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 7 PM – TASTE OF ORLAND PARK, 147TH AND RAVINIA, ORLAND PARK
THE FEST FOR BEATLES FANS – AUGUST 10-12 – HYATT O’HARE – PETER & JEREMY, BILLY J. KRAMER, JACK DOUGLAS (PRODUCER OF DOUBLE FANTASY), ROY ORBISON JR, LESLIE CAVENDISH (HAIRCUTS), LITTLE NICOLA HALE (MMT), ENGINEER GEOFF EMERICK (SUNDAY ONLY), LIVERPOOL, WEEKLINGS, XRT’S TERRI HEMMERT WILL M.C. – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER