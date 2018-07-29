Breakfast With The Beatles – July 29, 2018

Miss Breakfast with The Beatles this week? Here's the playlist for July 29.

July 29, 2018
Breakfast with the Beatles
The Beatles

Photo: PA Images / Sipa / USA Today

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Breakfast With The Beatles – July 29, 2018

 

8 AM

 

The Beatles – Doctor Robert

Paul – Road

John – Jealous Guy

 

The Beatles – Here, There And Everywhere (Takes 7 & 13)

The Beatles – I Will

Wayne Armond – Norwegian

John – I’m The Greatest (Anthology)

 

Paul – The Song We Were Singing

The Beatles – Dream Baby (Bbc)

Black Lips – It Won’t Be Long

The Beatles – This Boy

 

Paul – We Got Married (Tripping The Live Fantastic) 1/9

The Beatles – The Word

Cheap Trick – Magical Mystery Tour

 

9 AM

 

The Beatles – Golden Slumbers

Caspar Babypants – The End

Ringo – What Love Wants To Be

 

George – If Not For You

Chet Atkins – She Loves You

Professor Moptop

The Beatles – Let It Be

 

The Beatles – I Need You

The Beatles – All My Loving (Ed Sullivan)

Little Richard – Ooh My Soul

 

The Beatles – Strawberry Fields Forever (Take 1)

The Beatles – Sgt. Pepper/With A Little Help From My Friends

 

The Beatles – And I Love Her

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS  -  JULY 29, 2018

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – TUESDAY, 3 TILL 7 PM – MUNDELEIN FARMERS MARKET, CORNER OF COURTLAND & ROUTE 45 (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS AVE AND ST. JOHNS AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

AMERICAN ENGLISH – WEDNESDAY, 7 PM – LIVE MUSIC IN THE PARKS SERIES, LEHMAN MANSION, 485 N. MILWAUKEE AVE, LAKE VILLA

 

THE NEVERLY BROTHERS – WEDNESDAY, 7 TILL 8:30 PM – DIANE MAIN PARK, 200 W. 59TH ST, WESTMONT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

THE STING RAYS – WEDNESDAY, 7 TILL 8:30 PM – THE SHELL, REED-KEPPLER PARK, 129 W. NATIONAL ST, WEST CHICAGO (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

SHINDIG – WEDNESDAY, 7 TILL 8:30 PM – BATAVIA RIVERWALK, BATAVIA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET, COOK PARK BETWEEN W. CHURCH ST AND COOK AVE/4 TILL 7 PM – WAUCONDA FARMERS MARKET, WAUCONDA’S MAIN STREET. (SETS WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

KALEIDOSCOPE EYES – ACOUSTIC TRIBUTE – THURSDAY, 6:45 PM, ORRINGTON PLAZA, EVANSTON – ALL AGES

 

AMERICAN ENGLISH – THURSDAY, 7 PM – SINNISSIPPI PARK, MUSIC SHELL, 1401 N. SECOND ST, ROCKFORD

 

THE STING RAYS – THURSDAY, 6:30 TILL 9 PM – LINCOLN SQUARE, GIDDINGS PLAZA, 4731 N. LINCOLN AVE, CHICAGO (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 7:30 PM – OUR LADY OF THE SNOWS CARNIVAL, 4810 S. LEAMINGTON AVE, CHICAGO

 

THE NEVERLY BROTHERS – FRIDAY, 8 TILL 10 PM – WILLOW SPRINGS FEST, VILLAGE CIRCLE, 1 VILLAGE CIRCLE, WILLOW SPRINGS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

BAGSHOT ROW – FRIDAY, 7 TILL 9:00 – ROSELLE CRUISE NIGHT, 344 E. MAPLE, ROSELLE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

THE STING RAYS – FRIDAY, 7:30 TILL 11:30 – COOPERS CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 5 PM – GORDON PARK, OGDEN AVE & TILDEN, LaGRANGE

 

JAY GOEPPNER BACKDATED BAND – SATURDAY, 7 TILL 11 PM – ST. DONATUS CARNIVAL, 1939 UNION ST, BLUE ISLAND (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

THE STING RAYS – SATURDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – CRO CLUB, 1503 CLEMENT ST, JOLIET – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 7 PM – TASTE OF ORLAND PARK, 147TH AND RAVINIA, ORLAND PARK

 

 

THE FEST FOR BEATLES FANS – AUGUST 10-12 – HYATT O’HARE – PETER & JEREMY, BILLY J. KRAMER, JACK DOUGLAS (PRODUCER OF DOUBLE FANTASY), ROY ORBISON JR, LESLIE CAVENDISH (HAIRCUTS), LITTLE NICOLA HALE (MMT), ENGINEER GEOFF EMERICK (SUNDAY ONLY), LIVERPOOL, WEEKLINGS, XRT’S TERRI HEMMERT WILL M.C. – WWW.THEFEST.COM

 

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS

 

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES

 

WWW.DANNYDONUTS.COM

 

BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.

 

WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM

 

WWW.JOHNLENNON.COM

 

WWW.PAULMCCARTNEY.COM

 

WWW.GEORGEHARRISON.COM

 

WWW.RINGOSTARR.COM

 

THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM

 

WWW.PETEBEST.COM

 

WWW.BEATLEFAN.COM

 

ABBEY ROAD ON THE RIVER

WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM

 

 

 

 

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