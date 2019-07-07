Breakfast With The Beatles – July 7, 2019

Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for July 7.

July 7, 2019
Breakfast with the Beatles

(Photo by Central Press/Getty Images)

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Breakfast With The Beatles – July 7, 2019

Happy Birthday Ringo!

 

8 AM

 

The Beatles – Honey Don’t

Georgia Satellites – Don’t Pass Me By

Ringo – Early 1970

 

Ringo – It Don’t Come Easy

The Beatles – Sgt Pepper/With A Little Help From My Friends

Paul – I Wanna Be Your Man (Paul Is Live)

 

The Beatles – Boys

Professor Moptop

Alan Sherman – Pop Hates The Beatles

Ringo – Don’t Pass Me By (Re-Do)

 

Ringo – Pure Gold

The Beatles – Good Night (Take 10 W/Guitar From Take 7)

The Beatles – Yellow Submarine

 

9 AM

 

The Beatles – Rain

Ringo – Photograph

Smithereens – It Don’t Come Easy

 

The Beatles – If You’ve Got Trouble (Anthology)

Professor Moptop

Dick Lord – Like Ringo

The Beatles – Matchbox

 

Ringo – Never Without You

George – Awaiting On You All (Bangla Desh)

The Beatles – I Am The Walrus

 

Count Basie – With A Little Help From My Friends

 

The Beatles – What Goes On

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JULY 7, 2019

 

PROFESSOR MOPTOP – PROGRAM ON THE ABBEY ROAD ALBUM – TUESDAY, 6:30 PM – COOK MEMORIAL PUBLIC LIBRARY DISTRICTS ASPEN DR, 701 ASPEN DR, VERNON HILLS – FREE – KID FRIENDLY

 

AMERICAN ENGLISH – TUESDAY, 7 PM – THE ARBORETUM, 110 W. HIGGINS RD, SOUTH BARRINGTON

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS & ST. JOHN’S AVES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS

 

THE STING RAYS – WEDNESDAY, 6:30 TILL 8:30 PM – VILLA PARK GAZEBO, 10 W. PARK BLVD, VILLA PARK (OUTDOORS) (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

THE NEVERLY BROTHERS – WEDNESDAY, 7 TILL 8:30 PM – McCULLOUGH PARK, 150 W. ILLINOIS AVE, AURORA (OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET, COOK PARK, BETWEEN W. CHURCH ST & COOK AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

PROFESSOR MOPTOP – AMERICAN ROOTS OF THE BEATLES – THURSDAY, 7 PM – NORTHBROOK PUBLIC LIBRARY, 1201 CEDAR LANE – FREE – KID FRIENDL

 

THE STING RAYS – THURSDAY, 7 TILL 9:00 PM – 1500 FOREST GATE RD, OAK BROOK (OUTDOORS) (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – FRIDAY, 3 TILL 7 PM – MUNDELEIN FARMERS MARKET, PARK ST. BETWEEN LAKE & SEYMOUR STS.  (SET INCLUDES SOME BEATLE SONGS)

 

AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 8 PM – DOWNTOWN ALIVE, RIVER EDGE PARK, 360 N. BROADWAY, AURORA

 

THE BRITINS – FRIDAY, 7 PM – CONCERT ON THE DIAMOND, 1996 U.S. ROUTE 14, RICHLAND CENTER, WISC

 

THE STING RAYS – FRIDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – MANHATTAN’S, 300 S. SCHMALE, CAROL STREAM (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – GLENCOE FRENCH MARKET, 675 VILLAGE COURT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 9 PM – PALOS HILLS FRIENDSHIP FEST, 107TH &  88TH AVE, PALOS HILLS

 

THE BRITINS – SATURDAY, 5 PM – DIVINE MERCY FUN FEST, 800 MARQUETTE AVE, SOUTH MILWAUKEE, WISC

 

SHINDIG – SATURDAY, 8 TILL 11 PM – LINDY’S LANDING, 115 PARK ST, WAUCONDA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 8:30 PM – ITASCA FEST, WASHINGTON PARK, IRVING PARK RD & RUSH ST, ITASCA

 

KALEIDOSCOPE EYES – SUNDAY, 1 PM – CHAUTAUQUA PARK, 6244 W. 1600 S, REMINGTON, IND

 

THE BRITINS – SUNDAY, 5 PM – ST. LUCY’S PARISH FESTIVAL, 3101 DREXEL AVE, RACINE, WISC

 

 

 

 

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Terri Hemmert