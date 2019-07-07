Breakfast With The Beatles – July 7, 2019
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for July 7.
Breakfast With The Beatles – July 7, 2019
Happy Birthday Ringo!
8 AM
The Beatles – Honey Don’t
Georgia Satellites – Don’t Pass Me By
Ringo – Early 1970
Ringo – It Don’t Come Easy
The Beatles – Sgt Pepper/With A Little Help From My Friends
Paul – I Wanna Be Your Man (Paul Is Live)
The Beatles – Boys
Professor Moptop
Alan Sherman – Pop Hates The Beatles
Ringo – Don’t Pass Me By (Re-Do)
Ringo – Pure Gold
The Beatles – Good Night (Take 10 W/Guitar From Take 7)
The Beatles – Yellow Submarine
9 AM
The Beatles – Rain
Ringo – Photograph
Smithereens – It Don’t Come Easy
The Beatles – If You’ve Got Trouble (Anthology)
Professor Moptop
Dick Lord – Like Ringo
The Beatles – Matchbox
Ringo – Never Without You
George – Awaiting On You All (Bangla Desh)
The Beatles – I Am The Walrus
Count Basie – With A Little Help From My Friends
The Beatles – What Goes On
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JULY 7, 2019
PROFESSOR MOPTOP – PROGRAM ON THE ABBEY ROAD ALBUM – TUESDAY, 6:30 PM – COOK MEMORIAL PUBLIC LIBRARY DISTRICTS ASPEN DR, 701 ASPEN DR, VERNON HILLS – FREE – KID FRIENDLY
AMERICAN ENGLISH – TUESDAY, 7 PM – THE ARBORETUM, 110 W. HIGGINS RD, SOUTH BARRINGTON
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS & ST. JOHN’S AVES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS
THE STING RAYS – WEDNESDAY, 6:30 TILL 8:30 PM – VILLA PARK GAZEBO, 10 W. PARK BLVD, VILLA PARK (OUTDOORS) (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE NEVERLY BROTHERS – WEDNESDAY, 7 TILL 8:30 PM – McCULLOUGH PARK, 150 W. ILLINOIS AVE, AURORA (OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET, COOK PARK, BETWEEN W. CHURCH ST & COOK AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PROFESSOR MOPTOP – AMERICAN ROOTS OF THE BEATLES – THURSDAY, 7 PM – NORTHBROOK PUBLIC LIBRARY, 1201 CEDAR LANE – FREE – KID FRIENDL
THE STING RAYS – THURSDAY, 7 TILL 9:00 PM – 1500 FOREST GATE RD, OAK BROOK (OUTDOORS) (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – FRIDAY, 3 TILL 7 PM – MUNDELEIN FARMERS MARKET, PARK ST. BETWEEN LAKE & SEYMOUR STS. (SET INCLUDES SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 8 PM – DOWNTOWN ALIVE, RIVER EDGE PARK, 360 N. BROADWAY, AURORA
THE BRITINS – FRIDAY, 7 PM – CONCERT ON THE DIAMOND, 1996 U.S. ROUTE 14, RICHLAND CENTER, WISC
THE STING RAYS – FRIDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – MANHATTAN’S, 300 S. SCHMALE, CAROL STREAM (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – GLENCOE FRENCH MARKET, 675 VILLAGE COURT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 9 PM – PALOS HILLS FRIENDSHIP FEST, 107TH & 88TH AVE, PALOS HILLS
THE BRITINS – SATURDAY, 5 PM – DIVINE MERCY FUN FEST, 800 MARQUETTE AVE, SOUTH MILWAUKEE, WISC
SHINDIG – SATURDAY, 8 TILL 11 PM – LINDY’S LANDING, 115 PARK ST, WAUCONDA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 8:30 PM – ITASCA FEST, WASHINGTON PARK, IRVING PARK RD & RUSH ST, ITASCA
KALEIDOSCOPE EYES – SUNDAY, 1 PM – CHAUTAUQUA PARK, 6244 W. 1600 S, REMINGTON, IND
THE BRITINS – SUNDAY, 5 PM – ST. LUCY’S PARISH FESTIVAL, 3101 DREXEL AVE, RACINE, WISC