Breakfast With The Beatles – June 10, 2018
Miss Breakfast with the Beatles this week? Here's the playlist for June 10.
Breakfast With The Beatles – June 10, 2018
8 AM
The Beatles – Getting Better
Ringo – Cryin’
The Beatles – Ain’t She Sweet
Shirelles – Baby It’s You
The Beatles – And I Love Her
Paul – Baby Face
Maxi Priest – All My Loving
The Beatles – Girl
Professor Moptop
The Beatles – Dig It (January 29th )
George – Blow Away
Jackson Browne – You’ve Got To Hide Your Love Away
The Beatles – Baby’s In Black
Paul – Venus And Mars Reprise
9 AM
The Beatles – Yer Blues
The Beatles – Tomorrow Never Knows (Anthology)
Brad Mehldau – Great Day
Paul – Little Willow
Bette Lavette – It Don’t Come Easy
The Beatles – Act Naturally
Karen Gibson & The Kingdom Choir – Stand By Me
John – Aisumasen (I’m Sorry)
George – All Things Must Pass (Demo)
The Beatles – Taxman
John – John Sinclair
The Beatles – I Want To Hold Your Hand
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - JUNE 10, 2018
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR - TUESDAY, 3 TILL 7 PM – MUNDELEIN FARMERS MARKET, CORNER OF COURTLAND AND ROUTE 45 (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS AVE & ST. JOHNS AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – THURSDAY, 7 PM – ROSS FERRARO TOWN CENTER, GARY & LIES RD, CAROL STREAM (OUTDOORS)
BRIT BEAT – THURSDAY, 7 PM – MONONA TERRACE ON THE ROOFTOP, 1 JOHN NOLEN DR, MADISON WISC – ALL AGES – FREE BUT TICKETS REQUIRED – WWW.MONONATERRACE.COM
THE NEVERLY BROTHERS – THURSDAY, 8:30 TILL 10 PM – WOODRIDGE JUBILEE, MAIN STAGE, WOODRIDGE DR & CENTER DR, WOODRIDGE – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 6 PM – PARTY BY THE POND, CHICAGO PREMIUM OUTLETS, 1650 PREMIUM OUTLET BLVD, AURORA (OUTDOORS)
SHINDIG – FRIDAY, 6 TILL 8:45 PM / SOUNDS OF SUMMER (BEACH BOYS TRIBUTE) – 9 PM – SUMMER FUN FEST, OGLESBY MUNICIPAL POOL GROUNDS, 55 POOL DR, OGLESBY, ILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – FRIDAY, 6:15 TILL 7:45 PM – FESTIVAL, E. LOCUST ST, CHATSWORTH, ILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE NEVERLY BROTHERS – FRIDAY, 7 TILL 9 PM – OUTDOOR CLASSIC CAR SHOW, JUMER’S CASINO, EVENT CENTER PATIO STAGE, 777 JUMER DR, ROCK ISLAND (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
LIVERPOOL ACOUSTIC – SATURDAY, 7 TILL 10 PM – HACKNEY’S, 1514 E. LAKE AVE, GLENVIEW
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 3 PM – TASTE OF DES PLAINES, 1501 MINER ST, DES PLAINES (OUTDOORS)
THE BRITINS – SATURDAY, 12 NOON TILL 1, AND 2 TILL 3 PM – POLISH FEST, FOLK STAGE, HENRY W. MAIER FESTIVAL PARK, 200 N. HARBOR DR, MILWAUKEE, WISC (OUTDOORS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – WILMETTE FRENCH MARKET, WILMETTE METRA PARKING LOT, 722 GREEN BAY RD. (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JACK DADDY AND THE TRAFFIC JAM – 8:00 SATURDAY – STATION PUB & EATERY, 6657 S. STREET, TINLEY PARK – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 7 TILL 9 PM – ELKS CITY PARK, 800 E. WALNUT ST, OGLESBY, ILL (OUTDOORS) (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – SATURDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM - MANHATTAN’S, 300 S. SCHMALE, CAROL STREAM (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
BEATLELELES – BEATLES FATHERS DAY BRUNCH – SUNDAY, 10 AM TILL NOON, FRIENDLY TAP, 6733 ROOSEVELT RD, BERWYN
AGING TEEN IDOLS – SUNDAY BRUNCH, 10 AM TILL NOON – THE LODGE OF ANTIOCH, 899 MAIN ST, ANTIOCH (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 5 PM – HERITAGE PARK PERFORMANCE PAVILION, 201 COMMUNITY BLVD, WHEELING (OUTDOORS)
SHINDIG – SUNDAY, 11 AM TILL 12:30 PM – THE FORGE, NORTH CHICAGO & EAST VAN BUREN, DOWNTOWN JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS) (OUTDOORS)
PROFESSOR MOPTOP – MONDAY, 6:30 PM – TEACHING ABOUT 50 FACTS ON 50 YEARS OF THE WHITE ALBUM - McHENRY PUBLIC LIBRARY, 809 FRONT ST, McHENRY
PROFESSOR MOPTOP – FRIDAY, JUNE 22 – TEACHING ABOUT THE BRITISH INVASION – 210 CLUB IN HIGHWOOD
PROFESSOR MOPTOP – SATURDAY, JUNE 23 – TEACHING ABOUT THE DAWN OF THE BEATLES FOLLOWED BY MUSIC FROM THE TWO OF US, JOHN SAN JUAN AND TOM SZIDON – FITZGERALDS IN BERWYN – TIX AT FITZGERALDS WEBSITE OR PROFESSOR MOPTOP’S FACEBOOK PAGE
THE FEST FOR BEATLES FANS – AUGUST 10-12 – HYATT O’HARE – PETER & JEREMY, BILLY J. KRAMER, JACK DOUGLAS (PRODUCER OF DOUBLE FANTASY), ROY ORBISON JR, LESLIE CAVENDISH (HAIRCUTS), LITTLE NICOLA HALE (MMT), LIVERPOOL, WEEKLINGS, XRT’S TERRI HEMMERT WILL M.C. – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER