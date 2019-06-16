Breakfast With The Beatles – June 16, 2019
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for June 16.
Breakfast With The Beatles – June 16, 2019
Happy Birthday, Paul
8 AM
The Beatles – Golden Slumbers Medly
Paul – My Valentine (Live)
Rick Cyge – Penny Lane / Fool On The Hill / Eleanor Rigby
The Beatles – For No One
Paul – Famous Groupies
Fabio Doryu Calabro – Rocky Raccoon
Paul – Early Days
The Beatles – The Long And Winding Road (Naked)
Professor Moptop
Everly Brothers – On The Wings Of A Nightengale
The Beatles – What You’re Doing
Will Hoge – Band On The Run
The Beatles – Long Tall Sally
Paul – Magneto And Titanium Man
9 AM
The Beatles – Let It Be
The Fireman Aka Paul – Sing The Changes
Wilson Pickett – Hey Jude
Paul – Confidante (Live At Lipa)
Professor Moptop
Carl Perkins W/Paul – My Old Friend
The Beatles – Love Of The Loved (Decca)
The Beatles – Get Back (Let It Be)
Paul – Every Night
Monalisa Twins – When I’m 64
The Beatles – Ob La Di, Ob La Da
The Beatles – Hello Goodbye (Single – Mono)
The Beatles – I’ve Just Seen A Face
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - JUNE 16, 2019
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS & ST. JOHNS AVES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – WEDNESDAY, 7 PM – LIVE MUSIC IN THE PARKS SERIES, LEHMANN MANSION, 485 N. MILWAUKEE AVE, LAKE VILLA
BRIT BEAT – WEDNESDAY, 6 PM – SHATTUCK PARK AMPITHEATRE, 210 E. WISCONSIN AVE, NEENAH, WISC – ALL AGES
BACKDATED BAND W/JAY GOEPNER – WEDNESDAY, 7 PM – ST. THOMAS MORE FEST, MUNSTER, IND – FREE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET, COOK PARK BETWEEN W. CHURCH ST & COOK AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
SHINDIG – THURSDAY, 8 TILL 11 PM – FIREWATER SALOON, 3908 W. 111TH ST, MOUNT GREENWOOD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
McLENNON – FRIDAY, 8:30 TILL 11:30 – DOC’S VICTORY PUB, 490 SPRING RD, ELMHURST
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 8:30 PM – HOME COMMUNITY FEST, HERITAGE PARK, 14240 W. 151ST ST, HOMER GLENN
THE STING RAYS – FRIDAY, 7 TILL 9 PM – PART OF MAKE MUSIC DAY, 8125 W. 171ST ST, TINLEY PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – EILMETTE FRENCH MARKET, WILMETTE METRA TRAIN STATION PARKING LOT, 722 GREEN BAY ROAD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
LIVERPOOL ACOUSTIC – SATURDAY, 7 TILL 10:00 – HACKNEY’S ON LAKE, 1514 E. LAKE AVE, GLENVIEW
THE STING RAYS – SATURDAY, 1 TILL 5 PM – CRAFT BEER FESTIVAL, MORTON ARBORETUM, 4100 ROUTE 53, LISLE – 21+ (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE BRITINS – SUNDAY, 2 PM – ST. MARY’S PARISH FESTIVAL, 225 S. HARTWELL AVE, WAUKESHA, WISC
PETER ASHER & JEREMY CLYDE – SUNDAY, 7 PM – OLD TOWN SCHOOL OF FOLK MUSIC, 4544 N. LINCOLN AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS AND MEMORIES)
THE STING RAYS – SUNDAY, 5:45 TILL 7:00 – GALE MOORE PARK, 109TH & NORDICA, WORTH (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
EXHIBIT: YOKO ONO:ARISING – NOW THROUGH AUGUST 23 – SCHOOL OF THE ART INSTITUTE, 37 S. WABASH, 5TH FLOOR, ROOM 508
EXHIBIT: YOKO ONO: POETRY, PAINTING, MUSIC, OBJECTS, EVENTS AND WISH TREES – NOW THROUGH AUGUST 22ND – CHICAGO POETRY FOUNDATION, 61 W. SUPERIOR ST.
THE FEST FOR BEATLES FANS – AUG 9TH, 10TH & 11TH – HYATT O’HARE – ALAN WHITE, 3 WINGMEN (DENNY LAINE, LAURENCE JUBER, STEVE HOLLY), MARK LEWISOHN, KEN MANSFIELD, JEREMY CLYDE, LIVERPOOL – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER