Breakfast With The Beatles – June 16, 2019

Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for June 16.

June 16, 2019
Breakfast with the Beatles

(Photo by Central Press/Getty Images)

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Shows

Breakfast With The Beatles – June 16, 2019

Happy Birthday, Paul

 

8 AM

 

The Beatles – Golden Slumbers Medly

Paul – My Valentine (Live)

Rick Cyge – Penny Lane / Fool On The Hill / Eleanor Rigby

 

The Beatles – For No One

Paul – Famous Groupies

Fabio Doryu Calabro – Rocky Raccoon

 

Paul – Early Days

The Beatles – The Long And Winding Road (Naked)

Professor Moptop

Everly Brothers – On The Wings Of A Nightengale

The Beatles – What You’re Doing

 

Will Hoge – Band On The Run

The Beatles – Long Tall Sally

Paul – Magneto And Titanium Man

 

9 AM

 

The Beatles – Let It Be

The Fireman Aka Paul – Sing The Changes

Wilson Pickett – Hey Jude

 

Paul – Confidante (Live At Lipa)

Professor Moptop

Carl Perkins W/Paul – My Old Friend

The Beatles – Love Of The Loved (Decca)

The Beatles – Get Back (Let It Be)

 

Paul – Every Night

Monalisa Twins – When I’m 64

The Beatles – Ob La Di, Ob La Da

 

The Beatles – Hello Goodbye (Single – Mono)

 

The Beatles – I’ve Just Seen A Face

 

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS  -  JUNE 16, 2019

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS & ST. JOHNS AVES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

AMERICAN ENGLISH – WEDNESDAY, 7 PM – LIVE MUSIC IN THE PARKS SERIES,  LEHMANN MANSION, 485 N. MILWAUKEE AVE, LAKE VILLA

 

BRIT BEAT – WEDNESDAY, 6 PM – SHATTUCK PARK AMPITHEATRE, 210 E. WISCONSIN AVE, NEENAH, WISC – ALL AGES

 

BACKDATED BAND W/JAY GOEPNER – WEDNESDAY, 7 PM – ST. THOMAS MORE FEST, MUNSTER, IND – FREE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET, COOK PARK BETWEEN W. CHURCH ST & COOK AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

SHINDIG – THURSDAY, 8 TILL 11 PM – FIREWATER SALOON, 3908 W. 111TH ST, MOUNT GREENWOOD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

McLENNON – FRIDAY, 8:30 TILL 11:30 – DOC’S VICTORY PUB, 490 SPRING RD, ELMHURST

 

AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 8:30 PM – HOME COMMUNITY FEST, HERITAGE PARK, 14240 W. 151ST ST, HOMER GLENN

 

THE STING RAYS – FRIDAY, 7 TILL 9 PM – PART OF MAKE MUSIC DAY, 8125 W. 171ST ST, TINLEY PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – EILMETTE FRENCH MARKET, WILMETTE METRA TRAIN STATION PARKING LOT, 722 GREEN BAY ROAD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

LIVERPOOL ACOUSTIC – SATURDAY, 7 TILL 10:00 – HACKNEY’S ON LAKE, 1514 E. LAKE AVE, GLENVIEW

 

THE STING RAYS – SATURDAY, 1 TILL 5 PM – CRAFT BEER FESTIVAL, MORTON ARBORETUM, 4100 ROUTE 53, LISLE – 21+ (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

THE BRITINS – SUNDAY, 2 PM – ST. MARY’S PARISH FESTIVAL, 225 S. HARTWELL AVE, WAUKESHA, WISC

 

PETER ASHER & JEREMY CLYDE – SUNDAY, 7 PM – OLD TOWN SCHOOL OF FOLK MUSIC, 4544 N. LINCOLN AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS AND MEMORIES)

 

THE STING RAYS – SUNDAY, 5:45 TILL 7:00 – GALE MOORE PARK, 109TH & NORDICA, WORTH (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

 

EXHIBIT: YOKO ONO:ARISING – NOW THROUGH AUGUST 23 – SCHOOL OF THE ART INSTITUTE, 37 S. WABASH, 5TH FLOOR, ROOM 508

 

EXHIBIT: YOKO ONO: POETRY, PAINTING, MUSIC, OBJECTS, EVENTS AND WISH TREES – NOW THROUGH AUGUST 22ND – CHICAGO POETRY FOUNDATION, 61 W. SUPERIOR ST.

 

THE FEST FOR BEATLES FANS – AUG 9TH, 10TH & 11TH – HYATT O’HARE – ALAN WHITE, 3 WINGMEN (DENNY LAINE, LAURENCE JUBER, STEVE HOLLY), MARK LEWISOHN, KEN MANSFIELD, JEREMY CLYDE, LIVERPOOL – WWW.THEFEST.COM

 

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS

 

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

 

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES

 

THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM

 

WWW.DANNYDONUTS.COM

 

BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.

 

WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM

 

WWW.JOHNLENNON.COM

 

WWW.PAULMCCARTNEY.COM

 

WWW.GEORGEHARRISON.COM

 

WWW.RINGOSTARR.COM

 

THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM

 

WWW.PETEBEST.COM

 

WWW.BEATLEFAN.COM

 

ABBEY ROAD ON THE RIVER

WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM

 

 

 

 

Tags: 
Breakfast with the Beatles
Terri Hemmert

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