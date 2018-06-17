Breakfast With The Beatles – June 17, 2018
Miss Breakfast with the Beatles this week? Here's the playlist for June 17..
Breakfast With The Beatles – June 17, 2018
8 AM
The Beatles – Magical Mystery Tour
Paul – Let Me Roll It (Wings Over America)
Art Of Time – Penny Lane
The Beatles – Things We Said Today
Motley Crue – Helter Skelter
The Beatles – Besame Mucho (Hamburg)
The Beatles – The Long And Winding Road
Professor Moptop
Aileen Francis – Waiting For Paul To Call
The Beatles – Hello Little Girl (Anthology)
Paul – The Back Seat Of My Car
Paul & Elvis Costello – You Want Her Too (Demo)
The Posies – I’m Looking Through You
The Beatles – Love Me Do
9 AM
The Beatles – You Won’t See Me
Peter & Gordon – I Don’t Want To See You Again
Paul – Young Boy
Paul – Once Upon A Long Ago
The Beatles – Yesterday
Professor Moptop
Werbley Finster – So Long Paul
Paul – Put It There
Paul – Some People Never Know
The Beatles – Paperback Writer
Robert V. Doerr Jr – My Love
The Beatles – Lovely Rita (Take 9)
The Beatles – Oh Darling
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - JUNE 17, 2018
AMERICAN ENGLISH – TUESDAY, 7 PM – TOWN SQUARE, 11700 MAIN ST, HUNTLEY - OUTDOORS
THE STING RAYS – TUESDAY, 7 TILL 8:30 PM – WHEATON LIBRARY, ON THE WEAT PLAZA, 225 N. CROSS ST, WHEATON – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – TUESDAY, 3 TILL 7 PM – MUNDELEIN FARMERS MARKET AT THE CORNER OF COURTLAND AND ROUTE 45 (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE NEVERLY BROTHERS – WEDNESDAY, 6 TILL 9 PM – SENECA SHIPYARD DAYS FEST, CORNER OF ARMOUR & IL 170, SENECA – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS AVE & ST. JOHN’S AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – THURSDAY, 7 PM – VIKING PARK BANDSHELL, 4374 OLD GRAND AVE, GURNEE - OUTDOORS
NEVERLY BROTHERS – THURSDAY, 7 TILL 9 PM – VILLAGE GREEN, 8901 W. 123RD ST, PALOS PARK – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN - THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET IN COOK PARK BETWEEN WEST CHURCH ST & COOK AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
BRIT BEAT – FRIDAY, 7 PM – BROOKFIELD PARK AMPTHEATRE, 8820 BROOKFIELD AVE, BROOKFIELD – ALL AGES
BEETLELELES – FRIDAY, 4:30 PM – BEATLES NIGHT AT GUARANTEED RATE FIELD, 333 W. 35TH ST, GATE 4 STAGE / AMERICAN ENGLISH – SINGING THE NATIONAL ANTHEM FOR WHITE SOX BEATLES NIGHT – GAMETIME 7:10
BRIT BEAT – FRIDAY, 7 PM – BROOKFIELD PARK AMPITHEATRE, 8820 BROOKFIELD AVE, BROOKFIELD – ALL AGES
SHINDIG – FRIDAY, 7 TILL 10 PM – WHITE PINES GOLF CLUB, 500 W. JEFFERSON ST, BENSENVILLE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE NEVERLY BROTHERS – FRIDAY, 6:30 TILL 8:30 PM – MAIN STAGE, NEXT TO HOULIHAN’S, 1322 COMMONS DR, GENEVA – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – FRIDAY, 4 TILL 8 PM – ARLINGTON RACETRACK, 2142 W. EUCLID AVE – PARTY IN THE PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
1964 THE TRIBUTE – SATURDAY, 7:30 PM – THE CORONADO THEATRE, 314 N. MAIN ST, ROCKFORD
AGING TEEN IDOLS – SATURDAY, 4 TILL 7 PM – CHOPPERS IN ANTIOCH, 26375 W-IL 173 (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9:30 AM TILL 1 PM – GLENCOE FRENCH MARKET, 675 VILLAGE COURT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 4 PM – ROTARY GROVE FEST, MAIN ST & CURTISS, DOWNERS GROVE / 7:30 PM – PARTY IN THE PARK, KELLY PARK, 167TH & HAVEN, ORLAND HILLS
THE BRITINS – SUNDAY, 1 PM – ST. MARY’S PARISH FESTIVAL, 225 S. HARTWELL AVE, WAUKESHA, WISC
PROFESSOR MOPTOP – FRIDAY, 6 PM – TEACHING ABOUT THE BRITISH INVASION – 210 CLUB, 210 GREEN BAY RD, HIGHWOOD – FOLLOWED BY A PERFORMANCE BY THE BRITISH INVASION AND HAVE A CIGAR (PINK FLOYD TRIBUTE) – 8 PM
PROFESSOR MOPTOP – SATURDAY, 7 PM – TEACHING ABOUT THE DAWN OF THE BEATLES FOLLOWED BY MUSIC FROM THE TWO OF US, JOHN SAN JUAN AND TOM SZIDON – FITZGERALDS, 6615 ROOSEVELT RD, BERWYN – TIX AT FITZGERALDS WEBSITE OR PROFESSOR MOPTOP’S FACEBOOK PAGE
THE FEST FOR BEATLES FANS – AUGUST 10-12 – HYATT O’HARE – PETER & JEREMY, BILLY J. KRAMER, JACK DOUGLAS (PRODUCER OF DOUBLE FANTASY), ROY ORBISON JR, LESLIE CAVENDISH (HAIRCUTS), LITTLE NICOLA HALE (MMT), ENGINEER GEOFF EMERICK (SUNDAY ONLY), LIVERPOOL, WEEKLINGS, XRT’S TERRI HEMMERT WILL M.C. – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER