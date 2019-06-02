Breakfast With The Beatles – June 2, 2019
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for June 2.
Breakfast With The Beatles – June 2, 2019
8 AM
The Beatles – Got To Get You Into My Life
The Beatles – Ticket To Ride (Rock Band Stereo)
Thea Gilmore – I Want To Tell You
The Beatles – Twist And Shout
The Beatles – Can’t Buy Me Love (Hollywood Bowl)
John – Gimmie Some Truth
The Beatles – Things We Said Today
Paul – On My Way To Work
Bryan Ferry – She’s Leaving Home
George – Isn’t It A Pity
Paul – My Love
The Beatles – No Reply
George – This Song
9 AM
The Beatles – Sexy Sadie
The Beatles – The Inner Light (Take 8 Instrumental Stereo)
Cornershop – Norwegian Wood
Ringo – Postcards From Paradise
The Beatles – Help!
Paul – Come On To Me (Live At Abbey Road Studios)
Professor Moptop’octopus’s Garden
Beat Bugs – Good Morning, Good Morning\
The Beatles – It’s All Too Much
Art Of Time – Penny Lane
John – New York City (Live Nyc)
1966 Quartet – Please Please Me
The Beatles – Drive My Car
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - JUNE 2, 2019
JAZZMAN JEFF – ACOUSTIC GUITAR – WEDNESDAY 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVENUE BETWEEN ROGER WILLIAMS & ST. JOHNS AVES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – WEDNESDAY, 7 TILL 9 PM – STICKNEY PAVILION IN MEMORIAL PARK, RIDGELAND AVE & 41ST ST, STICKNEY (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET, IN COOK PARK BETWEEN W. CHURCH ST & COOK AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE NEVERLY BROTHERS – THURSDAY, 6:30 TILL 8 PM – THE GRUNDY COUNTY COURTHOUSE FRONT LAWN, 111 E. WASHINGTON ST, MORRIS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – THURSDAY, 6:30 TILL 8:30 PM - GAZEBO ON SPRING ROAD AND THE PRAIRIE PATH, 497 SPRING RD, ELMHURST (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE BRITINS – FRIDAY, 6:30 PM – FRIDAY ON THE FOX, CITY DECK MAIN STAGE, GREEN BAY, WISC – FREE
BRIT BEAT – FRIDAY, 6 PM – PAUL McCARTNEY PRE-CONCERT CELEBRATION, 1065 LOMBARD AVE, GREEN BAY, WISC – ALL AGES
THE STING RAYS – FRIDAY, 7 TILL 8:30 PM - LACIAL PARK NATURE PRESERVE, 6512 HARTS RD, RINGWOOD, ILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – GLENCOE FRENCH PARKET, 675 VILLAGE COURT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE BRITINS – SATURDAY, 4:30 PM – STADIUM VIEW BAR, 1963 HOLMGREN WAY, GREEN BAY, WISC
THE LENNYS – SATURDAY, 4 TILL 11 PM – CRYSTAL LAKE RELAY FOR LIFE, IMMANUEL LUTHERN, 300 S. PATHWAY COURT, CRYSTAL LAKE – ALL AGES SHOW – NO COVER
THE STING RAYS – SATURDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – CIOOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 7 PM – BELFRY MUSIC THEATRE, 3601 STATE HIGHWAY 67, DELAVAN, WISC
LIVERPOOL ACOUSTIC – SUNDAY, 5 TILL 8 PM – MAC’S ON SLADE, 117 W. SLADE ST, PALATINE
THE LENNYS – SUNDAY, 1:00 PM – DIAMOND JIM’S, 325 MEIER ST, EAST DUNDEE – ALL AGES – NO COVER
GARY WENSTRUP – PROGRAM ON THE MAKING OF THE ABBEY ROAD ALBUM – SUNDAY, 1 PM – PARK RIDGE PUBLIC LIBRARY – FREE WITH PARK RIDGE LIBRARY CARD, $5 FOR GENERAL PUBLIC – REGISTER AT
WWW.PARKRIDGELIBRARY.ORG
EXHIBIT: YOKO ONO:ARISING – NOW THROUGH AUGUST 23 – SCHOOL OF THE ART INSTITUTE, 37 S. WABASH, 5TH FLOOR, ROOM 508
EXHIBIT: YOKO ONO: POETRY, PAINTING, MUSIC, OBJECTS, EVENTS AND WISH TREES – NOW THROUGH AUGUST 22ND – CHICAGO POETRY FOUNDATION, 61 W. SUPERIOR ST.
THE FEST FOR BEATLES FANS – AUG 9TH, 10TH & 11TH – HYATT O’HARE – ALAN WHITE, 3 WINGMEN (DENNY LAINE, LAURENCE JUBER, STEVE HOLLY), MARK LEWISOHN, KEN MANSFIELD, JEREMY CLYDE, LIVERPOOL – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER