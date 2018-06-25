Breakfast with the Beatles - June 24, 2018
Miss Breakfast with the Beatles this week? Here's the playlist for June 24.
Breakfast With The Beatles – June 24, 2018
8 AM
The Beatles – Wait
Paul – Another Day
Bryan Ferry – You Won’t See Me
The Beatles – While My Guitar Gently Weeps
Ike & Tina Turner – Come Together
Ringo – Give Me Back The Beat
Paul – We Got Married
Professor Moptop
The Hi-Riders – Stamp Out The Beatles
The Beatles – Please Please Me (Anthology)
The Beatles – Getting Better
Paul – I Don’t Know
Neil Young – Imagine
The Beatles – And I Love Her
9 AM
The Beatles – Kansas City
John – Dizzy Miss Lizzy (Toronto)
Paul – Hi-Heel Sneakers (Unplugged)
The Beatles – Memphis (Bbc)
John – Working Class Hero
Professor Moptop
The Outsiders – The Guy With The Long Liverpool Hair
The Beatles – I Call Your Name
Paul – Come On To Me
Jeff Beck – She’s A Woman
The Beatles – For No One
George – Fish On The Sand
The Beatles – I Am The Walrus
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - JUNE 24, 2018
JAZZMAN JEFF JUSTMAN (ACOUSTIC GUITAR) – TUESDAY, 3 TILL 7 PM – MUNDELEIN FARMERS MARKET, CORNER OF COURTLAND & ROUTE 45 – FREE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – TUESDAY, 7 TILL 8:30 PM – PERRY FARM PARK GAZEBO, 459 N. KENNEDY DR, BRADLEY, ILL (OUTDOORS) (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
NEVERLY BROTHERS – WEDNESDAY, 7 TILL 8:30 PM – COMMONS STAGE, WARRENVILLE PUBLIC LIBRARY, MOUNT ST & MANNING AVE, WARRENVILLE (OUTDOORS) (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS AVE & ST. JOHN’S AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
KALEIDOSCOPE EYES (ACOUSTIC BEATLES TRIBUTE) – THURDAY, 7 PM – 1500 FOREST GATE RD, OAK BROOK (OUTDOORS)
AMERICAN ENGLISH – THURSDAY, 7:45 PM – ROCK N WHEELS NIGHT, 1 FRIENDSHIP PLAZA, ADDISON (OUTDOORS)
THE NEVERLY BROTHERS – THURSDAY, 7 TILL 9 PM – NEW CITY PLAZA, 1457 N. HALSTED ST, CHICAGO (OUTDOORS) (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET – COOK PARK, BETWEEN W. CHURCH ST. & COOK AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
KALEIDOSCOPE EYES – SATURDAY, 2 TILL 3 PM – CICERO AMERICAN FEST, 5410 W. 34TH ST, CICERO (OUTDOORS)
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 8 PM – EYES TO THE SKIES FESTIVAL, LISLE COMMUNITY PARK, LINCOLN AVE & SHORT ST, LISLE (OUTDOORS)
PHIL ANGOTTI – BIRTHDAY PARTY SHOW – WITH CASEY McDONOUGH – SATURDAY, 8 TILL 11 PM – RECLAIMED BAR, 3655 N. WESTERN (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE FEST FOR BEATLES FANS – AUGUST 10-12 – HYATT O’HARE – PETER & JEREMY, BILLY J. KRAMER, JACK DOUGLAS (PRODUCER OF DOUBLE FANTASY), ROY ORBISON JR, LESLIE CAVENDISH (HAIRCUTS), LITTLE NICOLA HALE (MMT), ENGINEER GEOFF EMERICK (SUNDAY ONLY), LIVERPOOL, WEEKLINGS, XRT’S TERRI HEMMERT WILL M.C. – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
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