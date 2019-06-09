Breakfast With The Beatles – June 9, 2019
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for June 9..
Breakfast With The Beatles – June 9, 2019
8 AM
The Beatles – For You Blue
The Beatles – Twelve Bar Original (Anthology)
The Beatles – Honey Pie (Esher Demos)
Mike Mcgear – Givin’ Grease A Ride
The Beatles – Day Tripper
John – I Don’t Wanna Be A Soldier (Take 11)
Grateful Dead – I Want To Tell You
Professor Moptop
The Beatles – Baby It’s You
The Beatles – Strawberry Fields Forever (Anthology-Demo Sequence)
Paul – From A Lover To A Friend
John – I Know (I Know)
The Beatles – Sun King Medley
9 AM
The Beatles – Tell Me Why
Al Green – Power To The People
The Beatles – Everybody’s Trying To Be My Baby (Shea)
Leon Redbone & Ringo – My Little Grass Shack
The Beatles – Rocky Raccoon
Jason Falkner – Michelle
Paul – Uncle Albert/Admiral Halsey
Paul – Sixty Second Street (Egypt Station Bonus)
The Residents – The Beatles Play The Residents
The Beatles – Wait
The Wallflowers – I’m Looking Through You
George – Cloud Nine
The Beatles – Hold Me Tight
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - JUNE 9, 2019
JAZZMAN JEFF – ACOUSTIC GUITAR – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, AT DEAN AVE, BETWEEN ROGER WILLIAMS AND ST. JOHN’S AVES – FREE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – WEDNESDAY, 7 PM – THE ARBORETUM, MAIN STREET PLAZA, 110 W. HIGGINS RD, SOUTH BARRINGTON
STING RAYS – WEDNESDAY, 7:30 TILL 9 PM – BULGER PARK, 1601 HIRSCH ST, MELROSE PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
STING RAYS – THURSDAY, 6:30 TILL 9 PM – LINCOLN SQUARE, GIDDINGS PLAZA, 4731 N. LINCOLN AVE, CHICAGO
JAZZMAN JEFF – FRIDAY, 3 TILL 7 PM – MUNDELEIN FARMERS MARKET, PARK ST. BETWEEN LAKE AND SEYMOUR STS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 8 PM – ST. DEMETRIOS TASTE OF GREECE FESTIVAL, 893 N. CHURCH ST, ELMHURST
THE NEVERLY BROTHERS – FRIDAY, 7 TILL 9 PM – OUTDOOR CONCERT – 12TH ANNUAL HEARTLAND NOVA REUNION CAR SHOW, JUMER’S CASINO, EVENT CENTER PATIO STAGE, 777 JUMER DR, ROCK ISLAND (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – FRIDAY, 8 TILL 9:30 PM – HODGES PARK, 505 BUTLER PLACE, PARK RIDGE – FREE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF – SATURDAY, NOON TO 3:00 – SAVE-A-PET ADOPTION CENTER, 31664 N. FAIRFIELD RD, GRAYSLAKE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 4:45 PM (GATES OPEN AT 4:30) PRE-GAME CONCERT FOR THE KANE COUNTY COUGARS, NORTHWESTERN MEDICINE FIELD, ACRES MUSIC GARDEN, KIRK RD & CHERRY LANE, GENEVA (MUST HAVE TICKET FOR GAME TO ATTEND)
THE NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 7 TILL 9 PM – PHOENIX PARK BAND SHELL, 123 E. WISCONSIN ST, DELAVAN, WISC (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE BRITINS – SATURDAY, 8:30 PM – POLISH FEST, FOLK STAGE, HENRY W. MAIER FESTIVAL PARK, 200 N. HARBOR DR, MILWAUKEE, WISC
DOWNTOWN HAMMOND COUNCIL PRESENTS THE ANNUAL EAT, SHOP & ROCK: A CELEBRATION OF THE 60’S, 70’S AND THE BEATLES – MUSIC, BEATLES MERCHANDISE AND ART – SATURDAY, 11 AM TILL 7 PM – FREE
THE STING RAYS – SATURDAY, 5 TILL 6:30 PM – WOODRIDGE JUBILEE, WOODRIDGE & CENTER DR, WOODRIDGE / 8:30 TILL 12:30 – MANHATTAN’S, 300 S. SCHMALE, CAROL STREAM (SETS WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE BEATLELELES – FATHER’S DAY BEATLES BRUNCH –SUNDAY - THE FRIENDLY TAP, 67 W. ROOSEVELT RD, BERWYN – TWO SEATINGS: 10 AND 11:30 AM – MUST HAVE RESERVATIONS – CALL 708-484-9794
AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 4 PM – PRAIRIE FEST, 91 PLANK DR, OSWEGO
EXHIBIT: YOKO ONO:ARISING – NOW THROUGH AUGUST 23 – SCHOOL OF THE ART INSTITUTE, 37 S. WABASH, 5TH FLOOR, ROOM 508
EXHIBIT: YOKO ONO: POETRY, PAINTING, MUSIC, OBJECTS, EVENTS AND WISH TREES – NOW THROUGH AUGUST 22ND – CHICAGO POETRY FOUNDATION, 61 W. SUPERIOR ST.
THE FEST FOR BEATLES FANS – AUG 9TH, 10TH & 11TH – HYATT O’HARE – ALAN WHITE, 3 WINGMEN (DENNY LAINE, LAURENCE JUBER, STEVE HOLLY), MARK LEWISOHN, KEN MANSFIELD, JEREMY CLYDE, LIVERPOOL – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER