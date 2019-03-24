Breakfast With The Beatles – March 24, 2019

Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for March 24.

March 24, 2019
Breakfast with the Beatles
The Beatles

Photo: PA Images / Sipa / USA Today

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Shows

Breakfast With The Beatles – March 24, 2019

 

8 AM

 

The Beatles – Being For The Benefit Of Mister Kite

The Beatles – Norwegian Wood (Take 1)

Paul – Daytime Nighttime Suffering

 

Paragons – Blackbird

Ringo – Think It Over

The Beatles – Birthday

 

George – Roll Over Beethoven (Japan)

The Persuasions – Ob La Di, Ob La Da

The Beatles – The Ballad Of John And Yoko

Paul – Let Em In

 

Mumford And Sons – Golden Slumbers

The Beatles – Don’t Let Me Down (Naked)

Mark Williams – In My Life/Free As A Bird

The Beatles – Strawberry Fields Forever (Take 4)

 

9 AM

 

The Beatles – Tell Me What You See

George –Wreck Of The Hesperus

The Beatles – It’s All Too Much (Long Version – Mono)

 

The Beatles – Little Child

The Beatles – Like Dreamers Do (Anthology)

Professor Moptop

Joe Cocker – Something

 

Lynden David Hall – All You Need Is Love

John – Woman

The Beatles – Eleanor Rigby

 

John – Rip It Up

The Beatles – Chains

 

The Beatles – The Word

 

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS  -  MARCH 23, 2019

 

PROFESSOR MOPTOP – DISCUSSES THE 50TH ANNIVERSARY OF THE ABBEY ROAD ALBUM – 7:00 WEDNESDAY – OAK LAWN PUBLIC LIBRARY, 9427 S. RAYMOND AVE, OAK LAWN

 

McLENNON – THURSDAY, 6:30 TILL 9:30 PM – H.B. JONES, 551 S. YORK RD, ELMHURST

 

THE FAB FOUR – FRIDAY, 8 PM – PATIO THEATRE, 6008 W. IRVING PARK RD, CHICAGO – ALL AGES

 

BAGSHOT ROW – FRIDAY, 8 TILL 11 PM – LONE BUFFALO, 812 LaSALLE ST, OTTAWA, ILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 9:30 PM – HOLLYWOOD CASINO, 1 W. NEW YORK STREET BRIDGE, AURORA – 21+

 

THE FAB FOUR – SATURDAY, 7 PM – BELTERRA CASINO & RESORT, 777 BELTERRA DR, FLORENCE, IND – ALL AGES

 

 

PROFESSOR MOPTOP – ROOTS OF THE BEATLES: THE EFFECT THAT BUDDY HOLLY, THE EVERLY BROTHERS, EDDIE COCHRAN AND GENE VINCENT HAD ON THE BEATLES – 2 PM SUNDAY, MARCH 31ST – OLD TOWN SCHOOL OF FOLK MUSIC, 4544 N. LINCOLN AVE – REGISTER AT WWW.OLDTOWNSCHOOL.ORG

 

PROFESSOR MOPTOP & PHIL ANGOTTI – CELEBRATING ABBEY ROAD – PROFESS MOPTOP WILL TEACH ABOUT THE ALBUM FOLLOWED BY PHIL AND SOME SPECIAL GUESTS – SUNDAY, APRIL 7TH, 3 PM – BLUE ISLAND BEER COMPANY, 9427 S. RAYMOND AVE, OAK LAWN

 

FAB FAUX – THE WHITE ALBUM AND OTHER BEATLE SONGS – FRIDAY, MAY 10TH – PARK WEST – WWW.TICKETFLY.COM

 

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS

 

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES

 

WWW.DANNYDONUTS.COM

 

BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.

 

WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM

 

WWW.JOHNLENNON.COM

 

WWW.PAULMCCARTNEY.COM

 

WWW.GEORGEHARRISON.COM

 

WWW.RINGOSTARR.COM

 

THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM

 

WWW.PETEBEST.COM

 

WWW.BEATLEFAN.COM

 

ABBEY ROAD ON THE RIVER

WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM

 

 

 

 

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