Breakfast With The Beatles – March 24, 2019
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for March 24.
Breakfast With The Beatles – March 24, 2019
8 AM
The Beatles – Being For The Benefit Of Mister Kite
The Beatles – Norwegian Wood (Take 1)
Paul – Daytime Nighttime Suffering
Paragons – Blackbird
Ringo – Think It Over
The Beatles – Birthday
George – Roll Over Beethoven (Japan)
The Persuasions – Ob La Di, Ob La Da
The Beatles – The Ballad Of John And Yoko
Paul – Let Em In
Mumford And Sons – Golden Slumbers
The Beatles – Don’t Let Me Down (Naked)
Mark Williams – In My Life/Free As A Bird
The Beatles – Strawberry Fields Forever (Take 4)
9 AM
The Beatles – Tell Me What You See
George –Wreck Of The Hesperus
The Beatles – It’s All Too Much (Long Version – Mono)
The Beatles – Little Child
The Beatles – Like Dreamers Do (Anthology)
Professor Moptop
Joe Cocker – Something
Lynden David Hall – All You Need Is Love
John – Woman
The Beatles – Eleanor Rigby
John – Rip It Up
The Beatles – Chains
The Beatles – The Word
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - MARCH 23, 2019
PROFESSOR MOPTOP – DISCUSSES THE 50TH ANNIVERSARY OF THE ABBEY ROAD ALBUM – 7:00 WEDNESDAY – OAK LAWN PUBLIC LIBRARY, 9427 S. RAYMOND AVE, OAK LAWN
McLENNON – THURSDAY, 6:30 TILL 9:30 PM – H.B. JONES, 551 S. YORK RD, ELMHURST
THE FAB FOUR – FRIDAY, 8 PM – PATIO THEATRE, 6008 W. IRVING PARK RD, CHICAGO – ALL AGES
BAGSHOT ROW – FRIDAY, 8 TILL 11 PM – LONE BUFFALO, 812 LaSALLE ST, OTTAWA, ILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 9:30 PM – HOLLYWOOD CASINO, 1 W. NEW YORK STREET BRIDGE, AURORA – 21+
THE FAB FOUR – SATURDAY, 7 PM – BELTERRA CASINO & RESORT, 777 BELTERRA DR, FLORENCE, IND – ALL AGES
PROFESSOR MOPTOP – ROOTS OF THE BEATLES: THE EFFECT THAT BUDDY HOLLY, THE EVERLY BROTHERS, EDDIE COCHRAN AND GENE VINCENT HAD ON THE BEATLES – 2 PM SUNDAY, MARCH 31ST – OLD TOWN SCHOOL OF FOLK MUSIC, 4544 N. LINCOLN AVE – REGISTER AT WWW.OLDTOWNSCHOOL.ORG
PROFESSOR MOPTOP & PHIL ANGOTTI – CELEBRATING ABBEY ROAD – PROFESS MOPTOP WILL TEACH ABOUT THE ALBUM FOLLOWED BY PHIL AND SOME SPECIAL GUESTS – SUNDAY, APRIL 7TH, 3 PM – BLUE ISLAND BEER COMPANY, 9427 S. RAYMOND AVE, OAK LAWN
FAB FAUX – THE WHITE ALBUM AND OTHER BEATLE SONGS – FRIDAY, MAY 10TH – PARK WEST – WWW.TICKETFLY.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER