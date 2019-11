Breakfast With The Beatles – November 10, 2019

8 AM

The Beatles – The Long And Winding Road

Paul – Smile Away

Bela Fleck – Oh Darlin

Ringo – It’s Not Love That You Want

Peter Frampton – Norwegian (Lennon 75th Birthday)

The Beatles – Till There Was You

The Beatles – The Word

Professor Moptop

The Beatles – The Long One (Trial Edit & Mix)

Aretha Franklin – Let It Be

The Beatles – It’s Only Love

9 AM

The Beatles – Eleanor Rigby

The Beatles – The Inner Light (Takes 2,3,5 & 8)

Rolling Stones W/John & Paul – We Love You

Blues Traveler – Imagine

Linda & Wings – Seaside Woman (1973 Version)

The Beatles – I’m Happy Just To Dance With You

The Beatles – Crying, Waiting, Hoping (Bbc)

Nancy Holloway – I Want To Hold Your Hand (French)

The Beatles – Good Night

Paul – Beautiful Night

George – That Is All

Herbie Mann - Flying

The Beatles – Rain

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – NOVEMBER 10, 2019

McLENNON – THURSDAY, 6:30 TILL 9:30 PM – H.B. JONES, 551 S. YORK RD, ELMHURST LIVERPOOL ACOUSTIC – FRIDAY, 9 PM TILL MIDNIGHT – FULLER’S PUB, 3203 W. IRVING PARK RD, CHICAGO AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 8 PM (DINNER AT 6:00 OPTIONAL) – MAINSTAGE THEATER, PHEASANT RUN RESORT, 4051 E. MAIN ST, ST. CHARLES NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 7:30 PM – BENTON CIVIC CENTER, 414 W. HUDELSON ST, BENTON (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS) THE STING RAYS – SATURDAY, 7:30 TILL 11:30 PM - COOPER’S, 27W150 ROOSEVELT RD. WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS) BAGSHOT ROW – SUNDAY, 5:30 TILL 8 PM – EVEN FLOW, 301 W. STATE ST, GENEVA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

