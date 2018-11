Breakfast With The Beatles – November 25, 2018

8 AM

The Beatles – Your Mother Should Know

Paul – Monkberry Delight

Black Dyke Band – Thingumybob

Paul – Hand In Hand

Ringo – I’m The Greatest

The Beatles – I’m Talking About You (Bbc)

The Beatles – Another Girl

Billy J. Kramer – I’ll Keep You Satisfied

The Beatles – Hey Bulldog

Professor Moptop

The Beatles – For You Blue (Naked)

Bob Weir – Blackbird

The Beatles – Long Long Long (Remastered 2018)

Dhani Harrison – Let It Down

The Beatles – Doctor Robert

9 AM

The Beatles – Do You Want To Know A Secret

John – Whatever Gets You Through The Night

Johnny Rivera – A Hard Day’s Night

John – It’s So Hard (Take 6)

The Beatles – Yes It Is

The Beatles – Norwegian Wood (Take 2)

The Beatles – Rocky Raccoon (Take 8)

George – Pure Smokey (33 1/3)

The Beatles – Michelle

T.T. Ross – Imagine

Paul – A Love For You

George – What Is Life (Instrumental)

The Beatles – Octopus’s Garden

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - NOVEMBER 25, 2018

McLENNON – FRIDAY, 8 TILL 11 PM – DOC’S VICTORY PUB, 409 SPRING RD., ELMHURST AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 9 PM – FITZGERALDS, 6615 ROOSEVELT RD, BERWYN – 21+ JOHN KIMSEY & THE TWISTED ROOTS QUARTET – FRIDAY, 8 TILL 10 PM – UNCOMMON GROUND, EDGEWATER (SPECIAL SEGMENT ON THE 50TH ANNIVERSARY OF THE WHITE ALBUM) SHINDIG – SATURDAY – 8 PM TILL MIDNIGHT – SIDE STREET TAVERN, 18401 N. CREEK DR, TINLEY PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS) BAG SHOT ROW – SUNDAY, 5:30 TILL 8 PM – EVEN FLOW, 302 W. STATE ST, GENEVA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

