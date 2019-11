Breakfast With The Beatles – November 3, 2019

8 AM

The Beatles – Blue Jay Way

The Beatles – Strawberry Fields Forever (Take 7 Mono)

U2 – Help

The Beatles – There’s A Place (Mono)

Paul – C Moon

Jim Horn – We Can Work It Out

Paul – The Lovely Linda

The Beatles – Words Of Love

Paul – Footprints

The Beatles – Revolution 1

John – Beef Jerky

Rutles – Number One

String Cheese Incident – Come Together

The Beatles – Hey Jude

9 AM

The Beatles – Michelle

Peggy Lee – Something

John – Intuition

Ringo – Money

Professor Moptop

The Beatles – She Came In Through The Bathroom Window (Anthology)

The Beatles – Ticket To Ride

George – My Sweet Lord

Chiffons – He’s So Fine

Paul – My Brave Face

The Beatles – From Me To You

George – Unconsciousness Rules

The Beatles – When I’m 64

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – NOVEMBER 3, 2019

AMERICAN ENGLISH – TRIBUTE TO AMERICA’S VETERANS – FRIDAY, 7 PM – LAKE PARK HIGH SCHOOL AUDITORIUM, 500 W. BRYN MAWR AVE, ROSELLE – ALL AGES McCARTNEY PROJECT – SATURDAY, 7:30 PM – VILLAGE THEATER, 50400 CHERRY HILL RD, CANTON, MICH. NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 7 PM – DELVAN COMMUNITY PARK PAVILION, 1220 S. SHORE DR, DELAVAN, WISC – FUNDRAISER FOR THE PHOENIX PARK BAND SHELL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS) SHINDIG – SATURDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – MANHATTEN’S AMERICAN BAR & GRILL 300 S. SCHMALE RD, CAROL STREAM (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

PROFESSOR MOPTOP’S TEXTBOOK BEATLES VOLUME 2 RELEASED SEPTEMBER 10TH – DETAILS AT WWW.PROFESSORMOPTOP.COM.

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES

PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM

DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM

BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.

WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM

WWW.JOHNLENNON.COM

WWW.PAULMCCARTNEY.COM

WWW.GEORGEHARRISON.COM

WWW.RINGOSTARR.COM

WWW.PETEBEST.COM

THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM

WWW.BEATLEFAN.COM

ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM