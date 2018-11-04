Breakfast With The Beatles - November 4, 2018
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for November 4.
Breakfast With The Beatles – November 4, 2018
8 AM
The Beatles – Hold Me Tight
The Beatles – Lady Madonna (Take 5)
Jerry Garcia – Dear Prudence
The Beatles – When I’m 64
Lena Horne – Rocky Raccoon
Paul – Heart Of The Country
The Beatles – What Goes On
George – Tired Of Midnight Blue
Armen Donelian – I Will
Paul – Despite Repeated Warnings
The Beatles – Ticket To Ride
Pretenders – Not A Second Time
John – Woman
9 AM
The Beatles – The Ballad Of John And Yoko
Otis Redding – Day Tripper
Paul – Lucille (Kampuchea)
The Beatles – Piggies
Professor Moptop
The Beatles – The Long And Winding Road (Naked)
Dillard & Clark – Don’t Let Me Down
John – Jealous Guy (Take 9)
The Beatles – Eleanor Rigby (Anthology)
The Beatles – I Am The Walrus
The Beatles – All My Loving (Hi Hat Intro)
Ringo – Photograph
The Beatles – I Feel Fine
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - NOVEMBER 4, 2018
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 7 PM – A TRIBUTE TO AMERICA’S VETERANS, LAKE PARK HIGH SCHOOL AUDITORIUM, 500 W. BRYN MAWR AVE, ROSELLE
THE BRITINS – FRIDAY, 7 PM – MENASHA POLICE BENEVOLENT ASSOC
WAVERLY BEACH, MENASHA, WISC
SHINDIG – FRIDAY, 9 PM TILL MIDNIGHT – HOLLYWOOD CASINO, 777 HOLLYWOOD BLVD, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – FRIDAY, 6:30 TILL 9:30 PM – FOUNTAIN HILLS BACKNINE, 12601 S. KEDZIE AVE, ALSIP (FOUNTAIN HILLS GOLF CLUB) (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
BEATLE JAM SALUTES THE WHITE ALBUM – OPENING SET BY SGT. SAUERKRAUT’S POLKA BAND – SATURDAY, 8 PM – KAROLINKA CLUB, 6102 S. CENTRAL www.dannydonuts.com
McLENNON – SATURDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – CROSSROADS TAVERN AND EASTERY, 396 W. IRVING PARK RD, WOOD DALE, ILL
LIVERPOOL ACOUSTIC – SATURDAY, 7 TILL 10 PM – HACKNEY’S ON LAKE, 1514 E. LAKE AVE, GLENVIEW
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 9:30 PM – NEVIN’S BREWING COMPANY, 12337 STATE ROUTE 59, PLAINFIELD, ILL
1964…THE TRIBUTE – SATURDAY, 7:30 PM – THE PABLE CENTER, 199-101 GRAHAM AVE, EAU CLAIRE, WISC
THE NEW INVADERS – SATURDAY, 10 PM TILL 1 AM – A NIGHT TO PAWS, ANDERSON ANIMAL SHELTER GALA FUNDRAISER, THE Q CENTER, 1405 N. 5TH AVE, ST. CHARLES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – SATURDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER