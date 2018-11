Breakfast With The Beatles – November 4, 2018

8 AM

The Beatles – Hold Me Tight

The Beatles – Lady Madonna (Take 5)

Jerry Garcia – Dear Prudence

The Beatles – When I’m 64

Lena Horne – Rocky Raccoon

Paul – Heart Of The Country

The Beatles – What Goes On

George – Tired Of Midnight Blue

Armen Donelian – I Will

Paul – Despite Repeated Warnings

The Beatles – Ticket To Ride

Pretenders – Not A Second Time

John – Woman

9 AM

The Beatles – The Ballad Of John And Yoko

Otis Redding – Day Tripper

Paul – Lucille (Kampuchea)

The Beatles – Piggies

Professor Moptop

The Beatles – The Long And Winding Road (Naked)

Dillard & Clark – Don’t Let Me Down

John – Jealous Guy (Take 9)

The Beatles – Eleanor Rigby (Anthology)

The Beatles – I Am The Walrus

The Beatles – All My Loving (Hi Hat Intro)

Ringo – Photograph

The Beatles – I Feel Fine

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - NOVEMBER 4, 2018

AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 7 PM – A TRIBUTE TO AMERICA’S VETERANS, LAKE PARK HIGH SCHOOL AUDITORIUM, 500 W. BRYN MAWR AVE, ROSELLE

THE BRITINS – FRIDAY, 7 PM – MENASHA POLICE BENEVOLENT ASSOC

WAVERLY BEACH, MENASHA, WISC

SHINDIG – FRIDAY, 9 PM TILL MIDNIGHT – HOLLYWOOD CASINO, 777 HOLLYWOOD BLVD, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

THE STING RAYS – FRIDAY, 6:30 TILL 9:30 PM – FOUNTAIN HILLS BACKNINE, 12601 S. KEDZIE AVE, ALSIP (FOUNTAIN HILLS GOLF CLUB) (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

BEATLE JAM SALUTES THE WHITE ALBUM – OPENING SET BY SGT. SAUERKRAUT’S POLKA BAND – SATURDAY, 8 PM – KAROLINKA CLUB, 6102 S. CENTRAL www.dannydonuts.com

McLENNON – SATURDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – CROSSROADS TAVERN AND EASTERY, 396 W. IRVING PARK RD, WOOD DALE, ILL

LIVERPOOL ACOUSTIC – SATURDAY, 7 TILL 10 PM – HACKNEY’S ON LAKE, 1514 E. LAKE AVE, GLENVIEW

AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 9:30 PM – NEVIN’S BREWING COMPANY, 12337 STATE ROUTE 59, PLAINFIELD, ILL

1964…THE TRIBUTE – SATURDAY, 7:30 PM – THE PABLE CENTER, 199-101 GRAHAM AVE, EAU CLAIRE, WISC

THE NEW INVADERS – SATURDAY, 10 PM TILL 1 AM – A NIGHT TO PAWS, ANDERSON ANIMAL SHELTER GALA FUNDRAISER, THE Q CENTER, 1405 N. 5TH AVE, ST. CHARLES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

THE STING RAYS – SATURDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)