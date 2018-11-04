Breakfast With The Beatles - November 4, 2018

Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for November 4. 

November 4, 2018
Breakfast with the Beatles
The Beatles

Photo: PA Images / Sipa / USA Today

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Shows

Breakfast With The Beatles – November 4, 2018

 

8 AM

 

The Beatles – Hold Me Tight

The Beatles – Lady Madonna (Take 5)

Jerry Garcia – Dear Prudence

 

The Beatles – When I’m 64

Lena Horne – Rocky Raccoon

Paul – Heart Of The Country

 

The Beatles – What Goes On

George – Tired Of Midnight Blue

Armen Donelian – I Will

 

Paul – Despite Repeated Warnings

The Beatles – Ticket To Ride

Pretenders – Not A Second Time

John – Woman

 

9 AM

 

The Beatles – The Ballad Of John And Yoko

Otis Redding – Day Tripper

Paul – Lucille (Kampuchea)

 

The Beatles – Piggies

Professor Moptop

The Beatles – The Long And Winding Road (Naked)

Dillard & Clark – Don’t Let Me Down

 

John – Jealous Guy (Take 9)

The Beatles – Eleanor Rigby (Anthology)

The Beatles – I Am The Walrus

 

The Beatles – All My Loving (Hi Hat Intro)

Ringo – Photograph

 

The Beatles – I Feel Fine

 

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS  -  NOVEMBER 4, 2018

 

AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 7 PM – A TRIBUTE TO AMERICA’S VETERANS, LAKE PARK HIGH SCHOOL AUDITORIUM, 500 W. BRYN MAWR AVE, ROSELLE

 

THE BRITINS – FRIDAY, 7 PM – MENASHA POLICE BENEVOLENT ASSOC

WAVERLY BEACH, MENASHA, WISC

 

SHINDIG – FRIDAY, 9 PM TILL MIDNIGHT – HOLLYWOOD CASINO, 777 HOLLYWOOD BLVD, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

THE STING RAYS – FRIDAY, 6:30 TILL 9:30 PM – FOUNTAIN HILLS BACKNINE, 12601 S. KEDZIE AVE, ALSIP (FOUNTAIN HILLS GOLF CLUB) (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

BEATLE JAM SALUTES THE WHITE ALBUM – OPENING SET BY SGT. SAUERKRAUT’S POLKA BAND – SATURDAY, 8 PM – KAROLINKA CLUB, 6102 S. CENTRAL  www.dannydonuts.com

 

McLENNON – SATURDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – CROSSROADS TAVERN AND EASTERY, 396 W. IRVING PARK RD, WOOD DALE, ILL

 

LIVERPOOL ACOUSTIC – SATURDAY, 7 TILL 10 PM – HACKNEY’S ON LAKE, 1514 E. LAKE AVE, GLENVIEW

 

AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 9:30 PM – NEVIN’S BREWING COMPANY, 12337 STATE ROUTE 59, PLAINFIELD, ILL

 

1964…THE TRIBUTE – SATURDAY, 7:30 PM – THE PABLE CENTER, 199-101 GRAHAM AVE, EAU CLAIRE, WISC

 

THE NEW INVADERS – SATURDAY, 10 PM TILL 1 AM – A NIGHT TO PAWS, ANDERSON ANIMAL SHELTER GALA FUNDRAISER, THE Q CENTER, 1405 N. 5TH AVE, ST. CHARLES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

THE STING RAYS – SATURDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

 

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS

 

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES

 

WWW.DANNYDONUTS.COM

 

BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.

 

WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM

 

WWW.JOHNLENNON.COM

 

WWW.PAULMCCARTNEY.COM

 

WWW.GEORGEHARRISON.COM

 

WWW.RINGOSTARR.COM

 

THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM

 

WWW.PETEBEST.COM

 

WWW.BEATLEFAN.COM

 

ABBEY ROAD ON THE RIVER

WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM

 

 

 

 

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Terri Hemmert
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