Breakfast With The Beatles – October 13, 2019
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for October 13.
Breakfast With The Beatles – October 13, 2019
8 AM
The Beatles – When I Get Home
Paul – Uncle Albert/Admiral Halsey
Ben Folds – Oh My My
The Beatles – Cry For A Shadow
John – Ain’t That A Shame
The Beatles – Fixing A Hole
Ella Fitzgerald – Can’t Buy Me Love
The Beatles – Drive My Car
Professor Moptop
The Beatles – Sun King/Mister Mustard (Take 20)
George – See Yourself
John – I Found Out
The Beatles – No Reply
Paul Aka The Fireman – Sing The Changes
9 AM
The Beatles – Day Tripper
The Beatles – A Day In The Life (Take 1)
Paul – Listen To What The Man Said
Paul Simon – Here Comes The Sun (Conan)
Ringo & The Roots – Yellow Submarine (Jimmy Fallon)
Ron Eschete – Penny Lane
The Beatles – Maxwell’s Silver Hammer
Galactic – I Am The Walrus
The Beatles – You Really Got A Hold On Me
The Beatles – Misery (Take 2)
Maccabeats – Komm Gib Mir Deine Hand/Yesterday/Hey Jude/Let It Be
John - Oh My Love
The Beatles – While My Guitar Gently Weeps
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – OCTOBER 13, 2019
JAZZMAN JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS AND ST. JOHNS AVES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET, COOK PARK BETWEEN W. CHURCH ST & COOK AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
1964…THE TRIBUTE – FRIDAY, 8 PM – FLAGSTAR STRAND THEATER, 12 N. SAGINAW ST, PONTIAC, MICH
THE STING RAYS – FRIDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPERS, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9 AM TILL 12 NOON – GLENCOE FRENCH MARKET, 675 VILLAGE COURT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
LIVERPOOL ACOUSTIC – SATURDAY, 7:30 TILL 9:30 PM – PERRY’S PIZZA & RIBS, 711 DEVON AVE, PARK RIDGE
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 8 PM – THE ROOM, 8353 INDIANAPOLIS BLVD, HIGHLAND, IND
1964…THE TRIBUTE – SATURDAY, 8 PM – LEXINGTON VILLAGE THEATRE, 7318 HURON AVE, LEXINGTON, MICH
THE NEVERLY BROTHERS – SUNDAY, 4 PM – JAMES LUMBER CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, COLLEGE OF LAKE COUNTY, 19351 W. WASHINGTON ST, GRAYSLAKE, ILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PROFESSOR MOPTOP’S TEXTBOOK BEATLES VOLUME 2 RELEASED SEPTEMBER 10TH – DETAILS AT WWW.PROFESSORMOPTOP.COM.
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM