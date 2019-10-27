Breakfast With The Beatles – October 27, 2019
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for October 27.
Breakfast With The Beatles – October 27, 2019
8 AM
The Beatles – And I Love Her
George – I Want To Tell You (Japan)
Steve Earle – I Will
The Beatles – It’s All Too Much
Wu Tang W/Dhani Harrison – The Heart Gently Weeps
John - #9 Dream
Stained Glass – If I Needed Someone
Professor Moptop
The Beatles – Polythene Pam (Anthology)
The Beatles – Continuing Story Of Bungaloo Bill
John – Beautiful Boy (Stripped Down)
R.D. King – Across The Universe
The Beatles – Let It Be (Past Masters)
9 AM
The Beatles – All I Gotta Do
The Beatles – Don’t Ever Change (Bbc)
George – Not Guilty
Ringo – Got To Get Up To Get Down
The Beatles – I Want You (She’s So Heavy (2019 Stereo Remaster)
The Beatles – Wild Honey Pie
John Hiatt – Instant Karma
Paul – Rockestra Theme
Paul – Keep Under Cover
The Beatles – Rock And Roll Music
Flying Lizards – Money
Paul - Too Many People
The Beatles – Get Back (Let It Be)
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – OCTOBER 27, 2019
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS AND ST. JOHNS AVES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 9 PM – FITZGERALDS, 6615 ROOSEVELT RD, BERWYN - 21+
THE FAB FOUR – FRIDAY, 8 PM – ARCADA THEATRE, 105 E. MAIN ST, ST. CHARLES – ALL AGES
THE NEVERLY BROTHERS – FRIDAY, 7 PM – HOOGLAND CENTER FOR THE ARTS, 420 S. 6TH ST, SPRINGFIELD, ILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – FRIDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – CHING HUA’S, 1992 S. RIVER RD, DES PLAINES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – PALATINE FARMERS MARKET, JUST WEST OF THE PALATINE METRA TRAIN STATION ON WOOD & SMITH STS. (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 7 PM – MELVIN COMMUNITY HALL, 108 E. MAIN ST, MELVIN, ILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PROFESSOR MOPTOP’S TEXTBOOK BEATLES VOLUME 2 RELEASED SEPTEMBER 10TH – DETAILS AT WWW.PROFESSORMOPTOP.COM.
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
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BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
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