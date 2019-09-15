Breakfast With The Beatles – September 15, 2019
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for September 15.
Breakfast With The Beatles – September 15, 2019
8 AM
The Beatles – I’ll Cry Instead
George – Dear One
Paul – Ninteen Hundred And Eighty-Five
Sharp Kiddie – If I Needed Someone
The Beatles – Dizzy Miss Lizzy (Hollywood Bowl)
The Beatles – I Call Your Name
Delbert McClinton – Come Together
Professor Moptop
The Beatles – You Never Give Me Your Money (Take 30)
The Beatles – Taxman
Daniel Johnston – Tomorrow Never Knows
The Beatles – Glass Onion
The Beatles – Strawberry Fields Forever (Take 30)
9 AM
The Beatles – Being For The Benefit Of Mr. Kite
Frank Sinatra – Something
John – Mother
The Beatles – Oh! Darling (Take 4)
Ringo – Give Me Back The Beat
Al Green – I Want To Hold Your Hand
The Beatles – I’ve Got A Feeling
Joel Patterson – Michelle
The Beatles – I’ll Follow The Sun
Paul – Old Siam Sir
John – God (Studio Outtake)
The Beatles – All Together Now
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – SEPTEMBER 15, 2019
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS & ST. JOHNS AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PROFESSOR MOPTOP - WEDNESDAY, 6:30 PM , SEPTEMBER 18TH – CLASS ON THE 50TH ANNIVERSARY OF ABBEY ROAD ALBUM – 6:30 PM , SEPTEMBER 18TH, BRIDGEVIEW PUBLIC LIBRARY, 7840 W. 79TH ST,, BRIDGEVIEW
JAZZMAN JEFF – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET, COOK PARK BETWEEN W. CHURCH ST & COOK AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
McLENNON – THURSDAY, 6:30 TILL 9:30 PM – H.B. JONES, 551 S. YORK RD, ELMHURST
BEATLELELES – FRIDAY, 8:30 PM – DKT RESTAURANT, 220 HARRISON ST, OAK PARK
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 7 PM – PORTAGE HIGH SCHOOL, EAST AUDITORIUM, 6450 U.S. HIGHWAY 6, PORTAGE, IND – BENEFIT FOR PORTAGE TOWNSHIP LIVE ENTERTAINMENT ASSOCIATION
THE CLASS OF 68 – FRIDAY., 8 PM - SHOELESS JOE’S ALE HOUSE, 4926 N. RIVER RD, SCHILLER PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – FRIDAY, 5:30 TILL 7:30 – DWIGHT HARVEST DAYS, MAIN STAGE, EAST MAIN STREET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – WILMETTE FRENCH MARKET AT THE WILMETE METRA TRAIN STATION PARKING LOT, 722 GREEN BAY RD. (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 7 PM - ZABROCKI PLAZA, 17375 OAK PARK AVE, TINLEY PARK
BACKDATED BAND W/ JAY GOEPPNER – SATURDAY, 8:30 PM – SLAPSHOTS SPORTS BAR N GRILL, 14608 S. CICERO AVE, MIDLOTHIAN (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 8 TILL 11 PM – SMILES DAY WEEKEND CELEBRATION AT THE LIPSTICKED PIG, 229 N. LIBERTY ST, RUSHVILLE, ILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
SHINDIG – SATURDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPERS CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE LENNYS – SATURDAY, 8 PM – DIAMOND JIM’S, 325 MEIER ST, EAST DUNDEE – 21+ - NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – SATURDAY, 8:30 TIL 12:30 – MANHATTAN’S, 300 S. SCHMALE, CAROL STREAM (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PROFESSOR MOPTOP – MONDAY, SEPTEMBER 23RD , 7 PM – CLASS ON THE 50TH ANNIVERSARY OF THE ABBEY ROAD ALBUM – ARLINGTON HEIGHTS MEMORIAL LIBRARY, 500 N. DUNTON AVE, ARLINGTON HEIGHTS
PROFESSOR MOPTOP’S TEXTBOOK BEATLES VOLUME 2 RELEASED SEPTEMBER 10TH – DETAILS AT WWW.PROFESSORMOPTOP.COM.
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM