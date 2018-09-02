Breakfast With The Beatles – September 2, 2018

Miss Breakfast with The Beatles this week? Here's the playlist for September 2.

September 2, 2018
Breakfast with the Beatles
The Beatles

Photo: PA Images / Sipa / USA Today

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Shows

 

Breakfast With The Beatles – September 2, 2018

 

8 AM

 

The Beatles - All My Loving

The Beatles - Beatle Heaven (Part 1)

Paul – Coming Up (Glasgow)

 

Little Junior Parker – Tomorrow Never Knows

Paul – Dear Boy

The Beatles - Cry Baby Cry

The Beatles - Junk (Anthology)

 

The Beatles - All Together Now

Professor Moptop

The Beatles - Mean Mr. Mustard (Twickingham, 1/14/69)

Simple Kid – Sgt. Pepper

 

John W/Elton John – I Saw Her Standing There

The Beatles - You’re Gonna Lose That

Ringo (W/Tom Petty) – Drift Away

 

9 AM

 

The Beatles - Think For Yourself

George – Isn’t A Pity

Todd Rundgren – Rain

 

The Beatles - Flying (Take 8)

Paul – Mull Of Kintyre

Alan Copeland – Mission Impossible Theme/Norwegian Wood

The Beatles - All You Need Is Love

 

Tedeschi-Trucks Band – Eleanor Rigby

The Beatles - When I Get Home

 

The Beatles - Hey Jude

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS  -  SEPTEMBER 2, 2018

 

THE STING RAYS – MONDAY, 11:30 AM TILL 1:30 PM – BUFFALO GROVE DAYS CAR SHOW, 951 McHENRY RD, BUFFALO GROVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 8 PM – BBQ FOR THE BRAVE, STEPHEN SILLER TUNNEL TO TOWERS FOUNDATION, FUNDRAISER TO HONOR MILITARY AND FIRST RESPONDERS – C.D & E., 23320 S. LaGRANGE RD, FRANKFORT – 21+

 

THE STING RAYS – FRIDAY, 6:45 TILL 8:45 – ROSELLE CRUISE – CAR SHOW TO BENEFIT THE AMERICAN LEGION, 344 E. MAPLE AVE, ROSELLE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 2 PM – ROCK THE BLOCK PARTY, ELMHURST CITY CENTRE, 147 N. YORK RD, ELMHURST

 

HEISENBERG UNCERTAINTY PLAYERS PERFORM ABBEY ROAD – SATURDAY, 4 PM – WEST END ARTS FESTIVAL, OUTSIDE THE STONE AVENUE TRAIN STATION  LaGRANGE – FREE

 

SHINDIG – SATURDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – MANHATTANS AMERICAN BAR & GRILL, 300 S. SCHMALE RD, CAROL STREAM (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

THE LENNYS – SATURDAY – VOOLKSFEST, CARROLL MEMORIAL PARK, CORNER OF ROUTE 72 & MADISON ST, GENOA, ILL – ALL AGES FAMILY EVENT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

THE STING RAYS – SATURDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

 

PROFESSOR MOPTOP – 50 FACTS ON 50 YEARS OF THE WHITE ALBUM – 2:00 SUNDAY AFTERNOON, SEPTEMBER  16 – LINCOLNWOOD PUBLIC LIBRARY – FREE – KID FRIENDLY

 

DISPLAY OF RINGO’S ARTWORK, PEACE & LOVE – SEPT 6, 7 & 8 – GALLERY 505 E. SILVER SPRING DR, WHITEFISH BAY, WISC – IF YOU PURCHASE A PICTURE RINGO WILL TAKE A PICTURE WITH YOU BEFORE HIS SHOW AT SUMMERFEST – PROCEEDS GO TO THE LOTUS FOUNDATION

 

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS

 

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES

 

WWW.DANNYDONUTS.COM

 

BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.

 

WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM

 

WWW.JOHNLENNON.COM

 

WWW.PAULMCCARTNEY.COM

 

WWW.GEORGEHARRISON.COM

 

WWW.RINGOSTARR.COM

 

THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM

 

WWW.PETEBEST.COM

 

WWW.BEATLEFAN.COM

 

ABBEY ROAD ON THE RIVER

WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM

 

 

 

 

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Terri Hemmert