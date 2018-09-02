Breakfast With The Beatles – September 2, 2018
Miss Breakfast with The Beatles this week? Here's the playlist for September 2.
Breakfast With The Beatles – September 2, 2018
8 AM
The Beatles - All My Loving
The Beatles - Beatle Heaven (Part 1)
Paul – Coming Up (Glasgow)
Little Junior Parker – Tomorrow Never Knows
Paul – Dear Boy
The Beatles - Cry Baby Cry
The Beatles - Junk (Anthology)
The Beatles - All Together Now
Professor Moptop
The Beatles - Mean Mr. Mustard (Twickingham, 1/14/69)
Simple Kid – Sgt. Pepper
John W/Elton John – I Saw Her Standing There
The Beatles - You’re Gonna Lose That
Ringo (W/Tom Petty) – Drift Away
9 AM
The Beatles - Think For Yourself
George – Isn’t A Pity
Todd Rundgren – Rain
The Beatles - Flying (Take 8)
Paul – Mull Of Kintyre
Alan Copeland – Mission Impossible Theme/Norwegian Wood
The Beatles - All You Need Is Love
Tedeschi-Trucks Band – Eleanor Rigby
The Beatles - When I Get Home
The Beatles - Hey Jude
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - SEPTEMBER 2, 2018
THE STING RAYS – MONDAY, 11:30 AM TILL 1:30 PM – BUFFALO GROVE DAYS CAR SHOW, 951 McHENRY RD, BUFFALO GROVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 8 PM – BBQ FOR THE BRAVE, STEPHEN SILLER TUNNEL TO TOWERS FOUNDATION, FUNDRAISER TO HONOR MILITARY AND FIRST RESPONDERS – C.D & E., 23320 S. LaGRANGE RD, FRANKFORT – 21+
THE STING RAYS – FRIDAY, 6:45 TILL 8:45 – ROSELLE CRUISE – CAR SHOW TO BENEFIT THE AMERICAN LEGION, 344 E. MAPLE AVE, ROSELLE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 2 PM – ROCK THE BLOCK PARTY, ELMHURST CITY CENTRE, 147 N. YORK RD, ELMHURST
HEISENBERG UNCERTAINTY PLAYERS PERFORM ABBEY ROAD – SATURDAY, 4 PM – WEST END ARTS FESTIVAL, OUTSIDE THE STONE AVENUE TRAIN STATION LaGRANGE – FREE
SHINDIG – SATURDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – MANHATTANS AMERICAN BAR & GRILL, 300 S. SCHMALE RD, CAROL STREAM (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE LENNYS – SATURDAY – VOOLKSFEST, CARROLL MEMORIAL PARK, CORNER OF ROUTE 72 & MADISON ST, GENOA, ILL – ALL AGES FAMILY EVENT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – SATURDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PROFESSOR MOPTOP – 50 FACTS ON 50 YEARS OF THE WHITE ALBUM – 2:00 SUNDAY AFTERNOON, SEPTEMBER 16 – LINCOLNWOOD PUBLIC LIBRARY – FREE – KID FRIENDLY
DISPLAY OF RINGO’S ARTWORK, PEACE & LOVE – SEPT 6, 7 & 8 – GALLERY 505 E. SILVER SPRING DR, WHITEFISH BAY, WISC – IF YOU PURCHASE A PICTURE RINGO WILL TAKE A PICTURE WITH YOU BEFORE HIS SHOW AT SUMMERFEST – PROCEEDS GO TO THE LOTUS FOUNDATION
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER