Breakfast With The Beatles – September 22, 2019
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for September 22.
Breakfast With The Beatles – September 22, 2019
8 AM
The Beatles – Roll Over Beethoven
The Beatles – Help (Take 13 Stereo)
Tom Petty – I Need You (Concert For George)
Concrete Blonde – Beware Of Darkness
The Beatles – I’m Only Sleeping
L.U.V. – Yer Blues
The Beatles – Money (Anthology)
Bruce Cockburn – Fool On The Hill
John – One Day At A Time (Anthology)
The Beatles – Don’t Let Me Down
The Beatles – Come Together (Take 5)
The Beatles – Getting Better
Paul – Kansas City (Russian)
9 AM
The Beatles – Dig A Pony
George – His Name Is Legs
Paul – That Would Be Something
Ramsey Lewis – Sexy Sadie
Professor Moptop
The Beatles – You Never Give Me Your Money (Vocals Only)
The Beatles – Dear Prudence
Ringo – What’s My Name
John – Meat City
The Beatles – Love Me Do
Joe Cocker – I’ll Cry Instead
Paul – Mull Of Kyntyre
The Beatles – I’m Down
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – SEPTEMBER 22, 2019
PROFESSOR MOPTOP – MONDAY, 7 PM – CLASS ON THE 50TH ANNIVERSARY OF THE ABBEY ROAD ALBUM – ARLINGTON HEIGHTS MEMORIAL LIBRARY, 500 N. DUNTON AVE, ARLINGTON HEIGHTS
ABBEY ROAD & SATISFACTION – BATTLE OF THE BANDS: BEATLES OR STONES? – MONDAY, 7:30 PM –HEMMENS CULTURAL CENTER, 45 SYMPHONY WAY, ELGIN –ALL AGES
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS & ST. JOHNS AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET, COOK PARK BETWEEN W. CHURCH ST & COOK AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
2 JAY WAY DUO (W/JAY GOEPNER) – THURSDAY, 7 TILL 10:00 – TUDOR WINE BAR, 338 TUDOR COURT, GLENCOE (BEATLES, ELTON AND BILLY ON PIANO)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9 AM TILL 12 NOON – GLENCOE FRENCH MARKET AT 675 VILLAGE COURT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAY GOEPPNER BAND – MUSICAL TRIBUTE TO JOHN LENNON AND ABBEY ROAD – SATURDAY, 8 PM – MARTYRS, 3855 N. LINCOLN AVE, CHICAGO / THEN JAY JOINS THE CLASS OF 68 BAND, 9:30 0PM – NORTONS, 1905 SHERIDAN RD, HIGHLAND PARK – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
SHINDIG – SATURDAY, 8 TILL MIDNIGHT – JOLIET MOOSE LODGE, 25 SPRINGFIELD AVE, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – SATURDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPER’S, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PROFESSOR MOPTOP – TEACHING ABOUT BEATLEMANIA – SATURDAY, 7 PM – BLUE ISLAND BEER COMPANY, 13357 OLDE WESTERN AVE, BLUE ISLAND – MUSIC FROM PHIL ANGOTTI AND DONNIE VIE (ALSO KNOWN AS PHIL & DON) FOLLOWS THE PROFESSOR’S LECTURE WITH SONGS FROM THE BEATLEMANIA ERA
PROFESSOR MOPTOP’S TEXTBOOK BEATLES VOLUME 2 RELEASED SEPTEMBER 10TH – DETAILS AT WWW.PROFESSORMOPTOP.COM.
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM