Breakfast With The Beatles – September 23, 2018
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for September 23.
Breakfast With The Beatles – September 23, 2018
8 AM
The Beatles - Twist And Shout
Helloween – All My Loving
John – Crippled Inside
The Beatles - What’s The New Mary Jane (Anthology)
The Beatles - Fixing A Hole
Clar Monaco Sandalwood Sitar – And I Love Her
The Beatles - Happiness Is A Warm Gun
Ringo – Elizabeth Reigns
Pete Cetera – It’s Only Love
The Beatles - Strawberry Fields Forever
Paul – Nothing For Free (Bonus)
The Beatles - And Your Bird Can Sing
Gov’t Mule – She Said She Said
Paul – Lady Madonna (Good Evening Nyc)
9 AM
The Beatles - Love Me Do (Past Masters)
George – The Lord Loves The One (That Loves The Lord)
Oasis – You’ve Got To Hide Your Love Away
Paul – Caesar Rock
Professor Moptop
The Beatles - One After 909 (1/3/69)
The Beatles - Tell Me Why
The Beatles - Baby’s In Black (Capitol Mono-Beatles ’65)
The Beatles - Maxwell’s Silver Hammer
John – Hound Dog (Live In Nyc)
Ray Charles – Yesterday
The Beatles - Only A Northern Song
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS - SEPTEMBER 23, 2018
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – TUESDAY, 3 TILL 7 PM – MUNDELEIN FARMERS MARKET, COURTLAND & ROUTE 45 (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS AND ST. JOHNS AVES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PROFESSOR MOPTOP – 50 FACTS FOR 50 YEARS OF THE WHITE ALBUM – THURSDAY, 6:30 PM – COOK PARK LIBRARY, 413 N. MILWAUKEE AVE, LIBERTYVILLE – FREE AND KID FRIENDLY
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET IN COOK PARK BETWEEN W. CHURCH ST & COOK AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, DOORS OPEN AT 8:00 – SURF BALLROOM & MUSEUM, 460 N. SHORE DR, CLEAR LAKE, IOWA
THE NEVERLY BROTHERS – FRIDAY, 8 PM – THE ACORN THEATER, 107 GENERATIONS DR, THREE OAKS, MICH
THE STING RAYS – FRIDAY, 7 TILL 10 PM – 37 BAR & GRILL, WHITE PINES GOLF CLUB, 500 W. JEFFERSON ST, BENSENVILLE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE BRITINS – SATURDAY, 11 AM & 2 PM – HARVEST FEST, STATE FAIR PARK, 640 S. 84TH ST, WEST ALLIS, WISC
LIVERPOOL LEGENDS – SATURDAY, 7 TILL 9 PM – ORIGINAL SUNDANCE SALOON, 2061 W. MAPLE AVE, MUNDELEIN
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9:30 AM TILL 1 PM – GLENCOE FRENCH MARKET, 675 VILLAGE COURT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE LENNYS – SATURDAY, 9 TILL MIDNIGHT – CHUBBY BULLFROG, 1494 SPRING HILL MALL, DUNDEE – 21+ - NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 2:30 PM – SOUTHPORT STAGE, OKTOBERFEST, ST. ALPHONSUS CHURCH, LINCOLN, WELLINGTON & SOUTHPORT, CHICAGO
THE NEVERLY BROTHERS – SUNDAY, 2 TILL 4:00 – MANTENO CHAMBER OF COMMERCE OKTOBERFEST, MAIN STAGE TENT, CORNER OF MAIN ST & DIVISION, MANTENO, ILL
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
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