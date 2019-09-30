Breakfast With The Beatles – September 29, 2019
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for September 29
BREAKFAST WITH THE BEATLES – SEPTEMBER 29, 2019
8 AM
The Beatles-STRAWBERRY FIELDS FOREVER
The Beatles-WAIT (ROCKBAND MIX)
ELVIS COSTELLO & PAUL – VERONICA
The Beatles-HERE COMES THE SUN (TAKE 9)
The Beatles-EVERY LITTLE THING
PAUL – PUT IT THERE
CHARLES RIVER VALLEY BOYS –I’VE JUST SEEN A FACE
JOHN – I’M LOSING YOU
BUDDY RICH – SOMETHING
PROFESSOR MOPTOP
The Beatles-YOU NEVER GIVE ME YOUR MONEY (STEREO 2019 REMASTER)
INGRID GRAUDINS – TWO OF US
The Beatles-IN MY LIFE
PAUL – LETTING GO
9 AM
The Beatles-ANNA
NICK CAVE – LET IT BE
GEORGE – BEAUTIFUL GIRL
The Beatles-I WANT YOU (SHE’S SO HEAVY) (TRIDENT RECORDING SESSION)
GARY BROOKER – OLD BROWN SHOE (CONCERT FOR GEORGE)
The Beatles-HELTER SKELTER
The Beatles-THREE COOL CATS (DECCA)
RINGO & JERRY LEE LEWIS – SWEET LITTLE 16
The Beatles-I NEED YOU
NANCY SINATRA – RUN FOR YOUR LIFE
The Beatles-GOOD DAY SUNSHINE
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – SEPTEMBER 29, 2019
A TRIBUTE TO THE WHITE ALBUM FEATURING TODD RUNDGREN, MICKY DOLENZ, CHRISTOPHER CROSS, JOEY MOLLAND OF BADFINGER – TUESDAY, 7:30 PM – ARCADA THEATER, 105 E. MAIN ST. CHARLES
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS & ST. JOHNS AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
A TRIBUTE TO THE WHITE ALBUM FEATURING TODD RUNDGREN, MICKY DOLENZ, CHRISTOPHER CROSS, JOEY MOLLAND OF BADFINGER – WEDNESDAY, 8 PM – PABST THEATER, 144 E. WELLS ST, MILWAUKEE, WISC
JAZZMAN JEFF – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET, COOK PARK BETWEEN W. CHURCH ST & COOK AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
BRITINS – FRIDAY, 7 PM – PERFORMING CENTER FOR THE ARTS, 1801 16TH ST. S, WISCONSIN RAPIDS, WISC
BEATALLICA – FRIDAY, 9 PM – WINDIGO FEST, DOWNTOWN ON FRANKLIN ST, MANITOWOC, WISC (HEAVY METAL BEATLE PARODY SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – WILMETTE FRENCH MARKET, WILMETTE METRA TRAIN STATION PARKING LOT, 722 GREEN BAY RD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PROFESSOR MOPTOP – TEACHING ABOUT BEATLEMANIA – SATURDAY, 7 PM – BLUE ISLAND BEER COMPANY, 13357 OLDE WESTERN AVE, BLUE ISLAND – MUSIC FROM PHIL ANGOTTI AND DONNIE VIE (ALSO KNOWN AS PHIL & DON) FOLLOWS THE PROFESSOR’S LECTURE WITH SONGS FROM THE BEATLEMANIA ERA
THE MCCARTNEY PROJECT – SATURDAY, 7:30 PM – CALUMET THEATRE, 340 6TH ST, CALUMET, MICH
SHINDIG – SATURDAY, 8 TILL MIDNIGHT – SIDE STREET TAVERN, 18401 N. CREEK, TINLEY PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PROFESSOR MOPTOP’S TEXTBOOK BEATLES VOLUME 2 RELEASED SEPTEMBER 10TH – DETAILS AT WWW.PROFESSORMOPTOP.COM.
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM