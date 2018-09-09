Breakfast With The Beatles – September 9, 2018

Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for September 9.

September 9, 2018
Breakfast with the Beatles
The Beatles

Photo: PA Images / Sipa / USA Today

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Shows

Breakfast With The Beatles – September 9, 2018

 

9 Am

 

The Beatles – Glass Onion

Paul – Nineteen Hundred And Eighty Five

Jack Convery – Blackbird

 

The Beatles – Love You To

Professor Moptop

The Beatles – I’ve Got A Feeling (Anthology)

Stereophonics – Don’t Let Me Down

 

Ringo – Hey Would You Hold It Down

John – It’s So Hard

The Beatles – Money

Guadacanal Diary – And Your Bird Can Sing

 

The Beatles – I Want You (She’s So Heavy) (1/28/69)

 

The Beatles – Drive My Car

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS  -  SEPTEMBER 9, 2018

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET AT DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS  AND ST. JOHNS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET, COOK PARK, BETWEEN W. CHURCH ST AND COOK AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 9:30 PM – RIVERS CASINO, 3000 S. RIVER RD, DES PLAINES – 21+

 

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – WILMETTE FRENCH MARKET, WILMETTE METRA PARKING LOT, 722 GREEN BAY RD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

BRIT BEAT – SATURDAY, 7:30 PM – OGLE CENTER, INDIANA UNIVERSITY, 4201 GRANT LINE RD, NEW ALBANY, IND – ALL AGES

 

AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 7 PM – MALLOW RUN WINTERY, 6964 W. WHITELAND RD, BARGERSVILLE, IND

 

PROFESSOR MOPTOP – 50 FACTS ON 50 YEARS OF THE WHITE ALBUM – 2:00 SUNDAY AFTERNOON, – LINCOLNWOOD PUBLIC LIBRARY, 4000 W. PRATT AVE  – FREE – KID FRIENDLY

 

THE LENNYS – SUNDAY, 3 TILL 5:00 PM – HERITAGE FEST, NORTH OF 1ST AND MAIN STS, WEST DUNDEE – ALL AGES – FREE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

 

CELEBRATE THE LIFE AND LEGACY OF VAL CAMILLETTI – SUNDAY 4 PM – FITZGERALDS, 6615 W. ROOSEVELT, BERWYN – DOORS OPEN AT 3:30. BEATLE-LELES AT 4:30, SING TO LIVE AT 6:45, WHAT 4 W/SCOTT LIGON, CASEY McDONOUGH, PHIL ANGOTTI – 8:15 PM, AND OTHERS – TERRI HEMMERT WILL BE ONE OF THE M.C.’S  

 

 

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS

 

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

 

BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES

 

WWW.DANNYDONUTS.COM

 

BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.

 

WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM

 

WWW.JOHNLENNON.COM

 

WWW.PAULMCCARTNEY.COM

 

WWW.GEORGEHARRISON.COM

 

WWW.RINGOSTARR.COM

 

THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM

 

WWW.PETEBEST.COM

 

WWW.BEATLEFAN.COM

 

ABBEY ROAD ON THE RIVER

WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM

 

 

 

 

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Terri Hemmert