Breakfast With The Beatles – December 1, 2019

8 AM

The Beatles – Honey Pie

The Beatles – Hey Jude (Take 10)

Paul – Coming Up

Elephant Stone – Christmas Time (Is Here Again)

The Beatles – Two Of Us

George – Here Comes The Mooon (Demo)

Aurora – Across The Universe

George – The Ballad Of Sir Frankie Crisp (Let It Roll)

Jaco Pastorius – Blackbird

The Beatles – Octopus’s Garden

Paul – Home Tonight (Record Store Day 2019)

The Beatles – Devil In Her Heart

The Mama & The Papas – Twist And Shout

9 AM

The Beatles – Any Time At All

Sam Phillips – Gimmie Some Truth

John – Cold Turkey

The Beatles – Norwegian Wood

Professor Moptop

The Beatles – The End (Take 3)

Bette Midler – In My Life

Ringo – Dear Santa

The Beatles – She’s A Woman (Bbc)

Paul – Angry

The Beatles – Kansas City

George – Deep Blue

The Beatles – I’m Looking Through You (Anthology)

The Beatles – Doctor Robert

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – DECEMBER 1, 2019

THE STING RAYS – FRIDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – MANHATTAN’S 300 S. SCHMALE, CAROL STREAM (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS) FRED SIMON WILL DIRECT A BEATLES COMBO AT ROOSEVELT UNIVERSITY – SATURDAY AFTERNOON SOMETIME BETWEEN 12 NOON AND 3:00 – JAZZ SHOWCASE, IN DEARBORN STATION, 806 S. PLYMOUTH COURT SHINDIG – SATURDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – POTATO CREEK JOHNNYS, 1850 WAUKEGAN RD, GLENVIEW (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

PROFESSOR MOPTOP’S TEXTBOOK BEATLES VOLUME 2 RELEASED SEPTEMBER 10TH – DETAILS AT WWW.PROFESSORMOPTOP.COM.

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

