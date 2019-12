Breakfast With The Beatles – December 8, 2019

8 AM

The Beatles – Do You Want To Know A Secret

The Beatles – Dig A Pony (Rooftop)

Beach Boys – You’ve Got To Hide Your Love Away

John – Happy Xmas (War Is Over)

1966 Quartet – She Loves You

The Beatles – Across The Universe (Past Masters)

Sinead O’Connor – Mind Games

Ringo – Life Is Good

Professor Moptop

The Beatles – The End (Anthology)

The Beatles – The Fool On The Hill

Carmen Mcrae – Carry That Weight

George – I Really Love You

Abbey Road Xmas Ensemble – White Christmas

The Beatles – Thank You Girl

The Beatles – Memphis, Tennessee (Bbc)

9 AM

The Beatles – I’m Looking Through You

Fab Four – Jingle Bells

John – Crippled Inside

Paul – In A Hurry (B-Side New Single)

The Beatles – Yellow Submarine

Jimi Hendrix – Day Tripper

Paul – Live And Let Die

The Beatles – Dizzy Miss Lizzy

Paul – It’s So Easy

The Beatles – Lovely Rita

Paul – One Of These Days

The Beatles – I’ll Be Back

George – Apple Scruffs

The Beatles – I Will

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – DECEMBER 8, 2019

THE BEATLELELES – HOLIDAY MUSIC AND BEATLE SONGS ON UKULELE – SATURDAY, 7 PM – THE FRIENDLY TAP, 6733 W. ROOSEVELT RD, BERWYN

PROFESSOR MOPTOP’S TEXTBOOK BEATLES VOLUME 2 RELEASED SEPTEMBER 10TH – DETAILS AT WWW.PROFESSORMOPTOP.COM.

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

