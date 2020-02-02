Breakfast With The Beatles – February 2, 2020
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for February 2.
Breakfast With The Beatles – February 2, 2020
8 AM
The Beatles – Got To Get You Into My Life
George – Baby Don’t Run Away
The Beatles – Baby You’re A Rich Man (Yellow Submarine Soundtrack)
The Beatles – When I’m Sixty-Four (Take 2)
Ringo – Samba
Ella Fitzgerald – Hey Jude
The Beatles – Only A Northern Song
Greg Hawkes – For You Blue
John – Rip It Up/Ready Teddy
Paul – Queenie Eye
The Beatles – Hold Me Tight
Grace Potter – Dear Prudence
The Beatles – Sun King Medley
Paul – Let Me Roll It (Back In The U.S.)
9 AM
The Beatles – Across The Universe (Let It Be)
Echo & The Bunnymen – All You Need Is Love
The Beatles – Eleanor Rigby (Strings Only)
The Beatles – Act Naturally
Leningrad Cowboys & Alexandrov Ensemble – Yellow Submarine
The Beatles – I Need You (Take 5 Help Dvd Stereo)
Crosby, Stills & Nash – Blackbird
The Beatles – This Boy
John – God
The Beatles – Wait
Paul - Wanderlust
The Beatles – We Can Work It Out
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – FEBRUARY 2, 2020
(ALL OF THE UKULELE CONCERTS AND MEETUPS LISTED BELOW WILL MARK THE ANNIVERSARY OF THE BEATLES ON ED SULLIVAN)
PROFESSOR MOPTOP – PROGRAM ON BEATLEMANIA (1963-64) – THURSDAY, 7:00 – KANKAKEE PUBLIC LIBRARY, 201 E. MERCHANT ST, KANKAKEE – FREE – KID FRIENDLY
FREE RANGE UKULELE SOCIETY OF OAK MEETUP – THURSDAY, 7 PM – EASTGATE CAFÉ, 102 HARRISON ST., OAK PARK – ALL BEATLES
BRIT BEAT – FRIDAY, 7 PM – CHICAGO AUTO SHOW, McCORMICK PLACE, 2301 S. KING DR, CHICAGO
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 7:30 PM – WAVERLY BEACH, N87670 FIRE LANE 1, MENASHA, WISC – ALL AGES – BENEFIT FOR THE MACC FUND
AMERICAN ENGLISH – PERFORMING ABBEY ROAD – SATURDAY, 9 PM – RADISSON BLU AQUA HOTEL, 221 N. COLUMBUS DR, CHICAGO – BENEFIT FOR ASPIRE
THE STING RAYS – SATURDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPERS, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE ROCK AND ROLL PLAYHOUSE PRESENTS THE MUSIC OF THE BEATLES FOR KIDS – SUNDAY, 11 AM – THALIA HALL, 1807 S. ALLPORT ST., CHICAGO
THE BEATLELELES – SUNDAY, 2 PM – VAL’S HALLA RECORDS, 239 HARRISON ST, OAK PARK
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM