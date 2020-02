Breakfast With The Beatles – February 2, 2020

8 AM

The Beatles – Got To Get You Into My Life

George – Baby Don’t Run Away

The Beatles – Baby You’re A Rich Man (Yellow Submarine Soundtrack)

The Beatles – When I’m Sixty-Four (Take 2)

Ringo – Samba

Ella Fitzgerald – Hey Jude

The Beatles – Only A Northern Song

Greg Hawkes – For You Blue

John – Rip It Up/Ready Teddy

Paul – Queenie Eye

The Beatles – Hold Me Tight

Grace Potter – Dear Prudence

The Beatles – Sun King Medley

Paul – Let Me Roll It (Back In The U.S.)

9 AM

The Beatles – Across The Universe (Let It Be)

Echo & The Bunnymen – All You Need Is Love

The Beatles – Eleanor Rigby (Strings Only)

The Beatles – Act Naturally

Leningrad Cowboys & Alexandrov Ensemble – Yellow Submarine

The Beatles – I Need You (Take 5 Help Dvd Stereo)

Crosby, Stills & Nash – Blackbird

The Beatles – This Boy

John – God

The Beatles – Wait

Paul - Wanderlust

The Beatles – We Can Work It Out

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – FEBRUARY 2, 2020

(ALL OF THE UKULELE CONCERTS AND MEETUPS LISTED BELOW WILL MARK THE ANNIVERSARY OF THE BEATLES ON ED SULLIVAN) PROFESSOR MOPTOP – PROGRAM ON BEATLEMANIA (1963-64) – THURSDAY, 7:00 – KANKAKEE PUBLIC LIBRARY, 201 E. MERCHANT ST, KANKAKEE – FREE – KID FRIENDLY FREE RANGE UKULELE SOCIETY OF OAK MEETUP – THURSDAY, 7 PM – EASTGATE CAFÉ, 102 HARRISON ST., OAK PARK – ALL BEATLES BRIT BEAT – FRIDAY, 7 PM – CHICAGO AUTO SHOW, McCORMICK PLACE, 2301 S. KING DR, CHICAGO AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 7:30 PM – WAVERLY BEACH, N87670 FIRE LANE 1, MENASHA, WISC – ALL AGES – BENEFIT FOR THE MACC FUND AMERICAN ENGLISH – PERFORMING ABBEY ROAD – SATURDAY, 9 PM – RADISSON BLU AQUA HOTEL, 221 N. COLUMBUS DR, CHICAGO – BENEFIT FOR ASPIRE THE STING RAYS – SATURDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPERS, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS) THE ROCK AND ROLL PLAYHOUSE PRESENTS THE MUSIC OF THE BEATLES FOR KIDS – SUNDAY, 11 AM – THALIA HALL, 1807 S. ALLPORT ST., CHICAGO THE BEATLELELES – SUNDAY, 2 PM – VAL’S HALLA RECORDS, 239 HARRISON ST, OAK PARK

