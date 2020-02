Breakfast With The Beatles – February 9, 2020

8 AM

The Beatles – Penny Lane

George – The Light That Has Lighted The World

Four Tops – Eleanor Rigby

The Beatles – Hello Goodbye (Dry Barrett Mix-Stereo)

John – Woman

The Beatles – No Reply

The Beatles – Old Brown Shoe (Take 2)

Eric Clapton – Love Comes To Everyone

Ringo – I’m The Greatest

The Beatles – I’ve Got A Feeling

The Beatles – All My Loving (Anthology- Ed Sullivan)

The Beatles – A Hard Day’s Night

Beatlegrass – Can’t Buy Me Love

Paul – She’s My Baby

9 AM

The Beatles – Glass Onion

Paul – This One

Judy Collins – Norwegian Wood

The Beatles – Fixing A Hole

Paul – Get Started (Egypt Station Bonus)

Tom Petty, Jeff Lynne, Prince Etc – While My Guitar Gently Weeps

John – How (Take 31)

The Beatles – Something

Stephen King – Blackbird

The Beatles – For No One

Paul & Michael Jackson – Say Say Say (2015 Remix)

The Beatles – Boys

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – FEBRUARY 9, 2020

LIVERPOOL LEGENDS – FRIDAY, 7:30 PM – MARION CULTURAL AND CIVIC CENTER, 800 TOWER SQUARE PLAZA, MARION, ILL

McLENNON – FRIDAY, 8:30 TILL 11:30 PM – DOC’S VICTORY PUB, 490 SPRING RD, ELMHURST

AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 8 PM – MAJESTIC THEATRE, 150 N. SCHUYLER, KANKAKEE

THE McCARTNEY PROJECT – SATURDAY, 8 PM – ANDIAMO SHOWROOM, 7096 E. 14 MILE RD, WARREN, MICH

AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 5 PM – ST. ANTHONY ON THE LAKE CELEBRATION, INGLESIDE HOTEL, 2810 GOLF RD, PEWAUKEE, WISC

THE STINGRAYS – SATURDAY, 7:30 TILL 10:30 PM – DES PLAINES ELKS LODGE, 495 LEE ST, DES PLAINES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

AMBIDEXTROUS – SATURDAY, 9 PM – P.J.’S POUR HOUSE, 5635 W. 87TH ST, OAK LAWN (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

WWW.PROFESSORMOPTOP.COM.

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES

PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM

DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM

BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.

WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM

WWW.JOHNLENNON.COM

WWW.PAULMCCARTNEY.COM

WWW.GEORGEHARRISON.COM

WWW.RINGOSTARR.COM

WWW.PETEBEST.COM

THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM

WWW.BEATLEFAN.COM

ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM