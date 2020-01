Breakfast With The Beatles – January 19, 2020

8 AM

The Beatles – Magical Mystery Tour

Eric Clapton – If I Needed Someone (Concert For George)

The Beatles – All You Need Is Love (Rock Band Mix)

Michele Santoro – I Feel Fine

Paul – Every Night

The Beatles – Oh! Darling

Paul – Some People Never Know (Wild Life 2018 Remaster)

George – If Not For You

The Beatles – Nowhere Man

Dolly Parton – Help

Paul – Sally G

The Beatles – You Like Me Too Much

George – Miss O’dell (No Laughing Version)

9 AM

The Beatles – Money

The Beatles – Ticket To Ride (Bbc)

John – Nobody Told Me

Eric Burdon & Billy Preston – Power To The People

The Beatles – Circles (Esher Demo)

The Beatles – Misery

Beat Bugs (W/Regina Spektor) – And Your Bird Can Sing

Ringo – English Garden

Mary Mccaslin – Things We Said Today

Paul – Calico Skies (Amoeba)

The Beatles – I’m Only Sleeping

The Beatles – Ain’t She Sweet

John - Remember

The Beatles – Birthday

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JANUARY 19, 2020

McLENNON – THURSDAY, 6:30 TILL 9:30 PM – H.B. JONES, 551 S. YORK RD., ELMHURST ELGIN SYMPHONY ORCHESTRA – W/JEANS ‘N CLASSICS – PERFORMING ABBEY ROAD – FRIDAY, 7:30 PM – HARRIS THEATER FOR MUSIC & DANCE, 205 E. RANDOLPH, CHICAGO LIVERPOOL ACOUSTIC – SATURDAY, 9 TILL MIDNIGHT – SIP BARRINGTON, 108 BARRINGTON COMMONS COURT, BARRINGTON ELGIN SYMPHONY ORCHESTRA – W/JEANS ‘N CLASSICS – PERFORMING ABBEY ROAD – SATURDAY, 7:30 PM – HEMMENS CULTURAL CENTER, 45 SYMPHONY WAY, ELGIN AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 9 PM – BANNERMAN’S SPORTS GRILL, 858 S. ROUTE 59, BARTLETT THE STING RAYS – SATURDAY, 7 TILL 9:30 PM – SAINT SCHOLASTICA DAYBREAK FUNDRAISER, IN THE GYM, 7800 JANES AVE, WOODRIDGE (SET WILL INCLUDE SOME SONGS)

