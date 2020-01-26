BREAKFAST WITH THE BEATLES – JANUARY 26, 2020
Miss Breakfast With The Beatles this week? Here's the playlist for January 26.
BREAKFAST WITH THE BEATLES – JANUARY 26, 2020
8 AM
The Beatles – Getting Better
Paul – People Want Peace
Kate Bush – She’s Leaving Home
The Beatles – That’ll Be The Day
Peter & Gordon – I Don’t Want To See You Again
The Beatles – Anna
Paul – Take It Away
John – How Do You Sleep (Takes 1 &2)
The Beatles – Strawberry Fields Forever
Klaus Lage – Ich Bin Das Walross
The Beatles – Dig It (Glyn Johns Mix)
The Beatles – Baby’s In Black
Bravo Echo Alpha Tango – Ticket To Ride
9 Am
The Beatles – She Said, She Said
George – So Sad
Jackie Lomax – Sour Milk Sea
Paul – Love Is Strange (Rough Mix)
Ringo – Tango All Night
The Beatles – Revolution
John – Oh Yoko
Nina Simone – Here Comes The Sun
The Beatles – Savoy Truffle
The Beatles – Things We Said Today
The Beatles – A Day In The Life (Love)
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JANUARY 26, 2020
1964…THE TRIBUTE – SATURDAY, 8 PM – RIVIERA THEATRE AUDITORIUM, 50 N. MAIN ST, THREE RIVERS, MICH
SHINDIG – SATURDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – WHISKEY RIVER, 1850 WAUKEGAN RD, GLENVIEW (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
PROFESSOR MOPTOP – WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
DANNY DONUTS - WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER – WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM