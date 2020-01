BREAKFAST WITH THE BEATLES – JANUARY 26, 2020

8 AM

The Beatles – Getting Better

Paul – People Want Peace

Kate Bush – She’s Leaving Home

The Beatles – That’ll Be The Day

Peter & Gordon – I Don’t Want To See You Again

The Beatles – Anna

Paul – Take It Away

John – How Do You Sleep (Takes 1 &2)

The Beatles – Strawberry Fields Forever

Klaus Lage – Ich Bin Das Walross

The Beatles – Dig It (Glyn Johns Mix)

The Beatles – Baby’s In Black

Bravo Echo Alpha Tango – Ticket To Ride

9 Am

The Beatles – She Said, She Said

George – So Sad

Jackie Lomax – Sour Milk Sea

Paul – Love Is Strange (Rough Mix)

Ringo – Tango All Night

The Beatles – Revolution

John – Oh Yoko

Nina Simone – Here Comes The Sun

The Beatles – Savoy Truffle

The Beatles – Things We Said Today

The Beatles – A Day In The Life (Love)

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JANUARY 26, 2020

1964…THE TRIBUTE – SATURDAY, 8 PM – RIVIERA THEATRE AUDITORIUM, 50 N. MAIN ST, THREE RIVERS, MICH SHINDIG – SATURDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – WHISKEY RIVER, 1850 WAUKEGAN RD, GLENVIEW (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS – 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DESPLAINS UKULELE SUBURBIA –FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS - RSVP FOR EITHER GROUP AT - WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

